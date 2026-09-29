S’adressant aux journalistes lors de sa présentation comme entraîneur de Valence, Aguirre a été interrogé sur la manière dont il comptait saluer l’attaquant lorsque leurs chemins se croiseront en Espagne. Se couvrant la bouche devant la presse, il a déclaré : « Je vais le faire comme ça. »

L’ancien technicien de Majorque a ensuite ajouté : « C’était une chose stupide à faire. Une chose du moment, dans la folie de la Coupe du monde, ce sont des choses qui arrivent, c’est tout. »

Répétant qu’il n’y a aucune animosité persistante entre les deux hommes, il a ajouté : « Je ne vais pas m’y attarder. Je l’ai salué chaleureusement, il y a une très belle photo, peut-être que je vais lui demander de la signer pour mes enfants. Il parle bien espagnol, ce gars-là. »