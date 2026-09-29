Getty Images Sport
Traduit par
« C’était une chose stupide à faire » : le nouvel entraîneur de Valence Javier Aguirre balaie en riant les célèbres chambrages « Gordon, va te faire f*ck » lors de la Coupe du monde
Aguirre revient sur son accrochage viral avec Gordon
Le nouvel entraîneur de Valence, Aguirre, a minimisé son altercation devenue virale sur le bord du terrain avec Gordon lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les caméras de télévision ont surpris le technicien vétéran en train de crier une grossièreté à l’ailier, avant que les deux hommes n’échangent un rire sur le bord de la touche. L’ancien sélectionneur du Mexique a insisté sur le fait que cet échange tendu n’était rien de plus qu’une plaisanterie sans conséquence dans l’intensité de la victoire 3-2 de l’Angleterre.
- AFP
L’entraîneur mexicain revient sur un échange au bord du terrain
S’adressant aux journalistes lors de sa présentation comme entraîneur de Valence, Aguirre a été interrogé sur la manière dont il comptait saluer l’attaquant lorsque leurs chemins se croiseront en Espagne. Se couvrant la bouche devant la presse, il a déclaré : « Je vais le faire comme ça. »
L’ancien technicien de Majorque a ensuite ajouté : « C’était une chose stupide à faire. Une chose du moment, dans la folie de la Coupe du monde, ce sont des choses qui arrivent, c’est tout. »
Répétant qu’il n’y a aucune animosité persistante entre les deux hommes, il a ajouté : « Je ne vais pas m’y attarder. Je l’ai salué chaleureusement, il y a une très belle photo, peut-être que je vais lui demander de la signer pour mes enfants. Il parle bien espagnol, ce gars-là. »
L’ailier de Barcelone balaie les inquiétudes concernant une confrontation
Gordon, qui a bouclé cet été son transfert de Newcastle United à Barcelone, avait auparavant minimisé cet accrochage, le présentant comme une taquinerie bon enfant après un duel physique intense sur le flanc.
Revenant sur cet échange, Gordon a déclaré : « Je m’en souvenais. C’était juste pour rire un peu. Avec toute la chaleur et la tension autour du match, c’était un peu pour rire. Je venais de déposer le latéral sur la ligne, donc c’était un peu un compliment de sa part. En tout cas, c’est comme ça que je l’ai pris. »
- NurPhoto
La mission maintien commence à Valence
Aguirre a été nommé jusqu’à la fin de la saison pour succéder à Carlos Corberan, avec pour mission d’éloigner le club de la zone de relégation. Le premier match officiel du technicien de 67 ans aura lieu le dimanche 11 octobre, lorsque son équipe se déplacera pour affronter le Racing Santander. Quant à ses retrouvailles sur le bord du terrain avec Gordon, elles devront attendre la fin janvier, lorsque Valence se rendra à Barcelone en Liga.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles