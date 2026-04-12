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« C’était une bonne décision ! » – Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, félicite Harry Kane d’avoir quitté Tottenham pour rejoindre le Bayern Munich afin de conquérir des titres, alors que la course au Ballon d’Or s’intensifie
La disette de trophées de Kane
Kane a finalement inscrit 280 buts pour les Spurs, dépassant ainsi Jimmy Greaves au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club. Malgré sa réputation de joueur parmi les meilleurs au monde, le capitaine de l’équipe d’Angleterre n’a pas réussi à aider le club du nord de Londres à mettre fin à sa disette de titres. À un an de la fin de son contrat, il a rejoint le Bayern Munich en 2023 et a dû attendre 2025 pour soulever enfin un trophée, contribuant à la reconquête du titre de champion d’Allemagne par les Bavarois. Alors que le club bavarois se dirige vers un nouveau sacre national et figure parmi les favoris de la Ligue des champions, certains experts estiment même que Kane pourrait devenir le prochain lauréat du Ballon d’Or.
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Fernandes approuve le choix de Kane, estimant qu’il a pris « une bonne décision ».
Dans une interview accordée au Sunday Times, Fernandes a déclaré que, même si les trophées ne devaient pas servir à mesurer la qualité d'un joueur, il admirait Kane pour avoir su sortir de sa zone de confort.
« Nous avons vu de nombreux lauréats du Ballon d’Or qui n’ont pas remporté la Ligue des champions. Ils ont quand même gagné parce qu’ils étaient les meilleurs », a déclaré Fernandes.
« Bien sûr, il m’est plus facile de parler ainsi puisque je n’ai pas gagné beaucoup de trophées. Ces derniers comptent, mais on ne joue pas seul : ce n’est pas du tennis.
S’il était resté à Tottenham une ou deux saisons de plus, il aurait pu devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League et entrer au panthéon des légendes.
Il a choisi de rejoindre le Bayern, une décision judicieuse car il sait qu’il a de grandes chances d’y remporter des trophées. Aujourd’hui, on parle d’un Harry Kane aussi prolifique qu’à Tottenham, mais qui, grâce à ces titres, pourrait enfin décrocher le Ballon d’Or. »
Kane bat tous les records sur la voie de la gloire
Kane a fait la une des journaux en début de semaine après avoir marqué lors de son retour de blessure, lors de la victoire 2-1 du Bayern à Madrid contre le Real, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Cela porte son total pour la saison à 49 buts en seulement 41 matchs.
Par ailleurs, le Bayern a établi un nouveau record de buts marqués en une seule saison de Bundesliga, atteignant 105 unités alors qu’il reste encore cinq matchs à jouer, suite à sa victoire 5-0 sur la pelouse de St Pauli samedi.
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Quelle sera la prochaine étape pour Kane ?
Kane n'a pas été aligné lors de ce déplacement à St Pauli, l'attaquant ayant été mis au repos en vue du match retour de mercredi contre le Real Madrid en Ligue des champions. Si le Bayern se qualifie, il affrontera soit le Paris Saint-Germain, soit Liverpool en demi-finales.