« C’était une bonne décision ! » – Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, félicite Harry Kane d’avoir quitté Tottenham pour rejoindre le Bayern Munich afin de conquérir des titres, alors que la course au Ballon d’Or s’intensifie

Dans une interview accordée au Sunday Times, Fernandes a déclaré que, même si les trophées ne devaient pas servir à mesurer la qualité d'un joueur, il admirait Kane pour avoir su sortir de sa zone de confort.

« Nous avons vu de nombreux lauréats du Ballon d’Or qui n’ont pas remporté la Ligue des champions. Ils ont quand même gagné parce qu’ils étaient les meilleurs », a déclaré Fernandes.

« Bien sûr, il m’est plus facile de parler ainsi puisque je n’ai pas gagné beaucoup de trophées. Ces derniers comptent, mais on ne joue pas seul : ce n’est pas du tennis.

S’il était resté à Tottenham une ou deux saisons de plus, il aurait pu devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League et entrer au panthéon des légendes.

Il a choisi de rejoindre le Bayern, une décision judicieuse car il sait qu’il a de grandes chances d’y remporter des trophées. Aujourd’hui, on parle d’un Harry Kane aussi prolifique qu’à Tottenham, mais qui, grâce à ces titres, pourrait enfin décrocher le Ballon d’Or. »