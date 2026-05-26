Le supporter de Manchester City qui s’est illustré cette saison en feignant de recueillir les larmes des fans d’Arsenal dans une bouteille a réagi après avoir été moqué lors des célébrations de l’équipe de Mikel Arteta. Arsenal a décroché son premier titre de Premier League en 22 ans après la défaite de City face à Bournemouth au Vitality Stadium. Ce résultat a déclenché des festivités endiablées chez les Gunners, nombreux à évoquer la vieille rumeur selon laquelle le club serait « capoté » en fin de saison.

Gabriel Magalhaes a publié sur Instagram un montage comparant les réactions de Rehman tout au long de la saison, avec pour légende : « Tu réfléchis trop ? » Bukayo Saka et Myles Lewis-Skelly ont également ironisé sur ces critiques dans une vidéo tournée dans les vestiaires, une bouteille de champagne à la main.