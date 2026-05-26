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« C’était une blague » : le supporter de Manchester City à l’origine de la « bouteille » devenue virale adresse un message aux stars d’Arsenal qui se sont moquées de lui après la conquête du titre de Premier League
Les stars d'Arsenal réagissent après leur sacre
Le supporter de Manchester City qui s’est illustré cette saison en feignant de recueillir les larmes des fans d’Arsenal dans une bouteille a réagi après avoir été moqué lors des célébrations de l’équipe de Mikel Arteta. Arsenal a décroché son premier titre de Premier League en 22 ans après la défaite de City face à Bournemouth au Vitality Stadium. Ce résultat a déclenché des festivités endiablées chez les Gunners, nombreux à évoquer la vieille rumeur selon laquelle le club serait « capoté » en fin de saison.
Gabriel Magalhaes a publié sur Instagram un montage comparant les réactions de Rehman tout au long de la saison, avec pour légende : « Tu réfléchis trop ? » Bukayo Saka et Myles Lewis-Skelly ont également ironisé sur ces critiques dans une vidéo tournée dans les vestiaires, une bouteille de champagne à la main.
Rehman assure qu’il n’y a aucune rancœur.
Rehman s'est adressé directement au groupe d'Arsenal après la course au titre et a insisté sur le fait qu'il n'éprouvait aucune amertume à l'égard de ce résultat. Ce supporter de Manchester City a également plaisanté sur les espoirs d'Arsenal de réaliser un doublé historique en remportant la Ligue des champions.
Il a confié à talkSPORT : « Écoutez les gars, profitez-en. Ça vous a pris 22 ans pour remporter un championnat, oui, ou pour devenir champions de la ligue. Honnêtement, ça ne me dérange pas. C’était une blague que vous avez poussée à l’extrême. Profitez simplement du moment. Si vous conservez votre titre, tant mieux. Et si vous remportez la Ligue des champions, je vais peut-être devoir déménager sur la Lune. Mais non, je vous souhaite bonne chance. »
Arsenal met fin à plusieurs années de frustration.
Le titre conquis par Arsenal met fin à une période d'échecs répétés face à la redoutable équipe de Pep Guardiola, Manchester City. Les Gunners, deuxièmes lors des trois dernières saisons, ont enfin franchi la ligne d'arrivée cette année. Ce triomphe est le premier sacre des Londoniens en Premier League depuis l'ère des « Invincibles » en 2004.
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Tous les regards sont désormais tournés vers la quête de gloire en Ligue des champions.
Arsenal va désormais se concentrer sur la finale de la Ligue des champions qui l'opposera au Paris Saint-Germain à Budapest à la fin du mois. Une victoire permettrait à l'équipe d'Arteta de réaliser un doublé historique en Premier League et en Ligue des champions.