Liverpool a lancé sa campagne de Ligue des champions 2026-2027 par une impressionnante victoire 2-1 en remontant contre l'Atletico Madrid à Anfield. Liverpool s'est remis d'un but encaissé à la 17e minute par Marcos Llorente, Dominik Szoboszlai remettant les deux équipes à égalité avant qu'Alexis Mac Allister n'inscrive un but décisif mémorable en seconde période.

Le déplacement intelligent de Rio Ngumoha dans le couloir a créé l'occasion, permettant à Mac Allister de décocher une frappe des 20 mètres qui a fini proprement sa course à l'intérieur du poteau.

Cette victoire a offert à l'entraîneur Andoni Iraola des débuts victorieux dans la nouvelle phase de ligue européenne.