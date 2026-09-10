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« C’était une belle frappe ! » : Alexis Mac Allister lance un avertissement fort au sujet du trophée de la Ligue des champions après une frappe splendide à Anfield
Mac Allister offre à Liverpool une victoire renversante
Liverpool a lancé sa campagne de Ligue des champions 2026-2027 par une impressionnante victoire 2-1 en remontant contre l'Atletico Madrid à Anfield. Liverpool s'est remis d'un but encaissé à la 17e minute par Marcos Llorente, Dominik Szoboszlai remettant les deux équipes à égalité avant qu'Alexis Mac Allister n'inscrive un but décisif mémorable en seconde période.
Le déplacement intelligent de Rio Ngumoha dans le couloir a créé l'occasion, permettant à Mac Allister de décocher une frappe des 20 mètres qui a fini proprement sa course à l'intérieur du poteau.
Cette victoire a offert à l'entraîneur Andoni Iraola des débuts victorieux dans la nouvelle phase de ligue européenne.
- AFP
Le milieu argentin salue le timing et le public d'Anfield
S’exprimant après le coup de sifflet final, Mac Allister a affiché une immense satisfaction quant à l’exécution tactique de l’équipe et à sa réponse psychologique après avoir été menée. Il a souligné le timing crucial des buts de Liverpool de part et d’autre de la pause.
Le vainqueur de la Coupe du monde a salué les supporters d’Anfield pour avoir poussé l’équipe dans les moments cruciaux du match.
« J’ai aimé l’état d’esprit, a déclaré Mac Allister. Nous avons montré de l’envie, nous avons embarqué les supporters avec nous et c’est vraiment important quand on joue à Anfield. C’est ce que nous voulons et je pense que c’est un pas vraiment positif pour nous. »
Le but décisif reflète la qualité et la confiance de l’équipe
Revenant sur son geste décisif, Mac Allister a admis qu'il s'était immédiatement senti en confiance au moment de frapper de loin. Le joueur de 27 ans a souligné que les moments de qualité individuelle doivent servir l'ambition collective plus large de l'effectif.
Il a reconnu que les premières erreurs défensives avaient été rapidement corrigées grâce à de longues séquences de possession et de pressing.
« C'était une bonne frappe, a confié Mac Allister. Normalement, quand je suis dans ces positions, j'aime tirer. Je suis heureux parce que j'aime marquer des buts. Aujourd'hui, c'était un beau but et il a été important pour l'équipe. »
- Crystal Pix
De grandes attentes pour la campagne européenne
En se projetant sur la suite du tournoi, Mac Allister a insisté sur le fait que Liverpool possède la qualité et la détermination nécessaires pour viser des trophées. Il a toutefois souligné que chaque joueur devait rester pleinement en phase afin de répondre aux lourdes attentes qui entourent le club.
L'équipe d'Andoni Iraola se tourne désormais vers son déplacement européen du mois prochain pour affronter le club autrichien du LASK.
« Nous avons une équipe incroyable », a conclu Mac Allister. « Nous avons de la qualité, nous avons l'envie et nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Nous allons essayer, nous allons travailler dur et, avec un peu de chance, nous pourrons remporter des trophées. »
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