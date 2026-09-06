L’entraîneur d’Arsenal, Arteta, n’a pas tari d’éloges sur la résilience de son équipe après avoir renversé une entame cauchemardesque pour battre Chelsea 2-1 dimanche. Arsenal s’est retrouvé mené après seulement deux minutes à l’Emirates Stadium, mais des buts de Kai Havertz et Martin Odegaard ont permis au club du nord de Londres de poursuivre sa série de victoires. S’exprimant au micro de BBC Match of the Day après le coup de sifflet final, Arteta a reconnu que son équipe avait fait preuve d’un immense caractère pour renverser le match sous pression.

« Ce n’était pas le bon début, mais nous avons réagi d’une manière incroyable, a expliqué Arteta. J’ai aimé notre façon de rivaliser ; nous avons pris des risques, c’était un plaisir à regarder et un match incroyable. Ils ont un excellent entraîneur qui peut les mettre en place dans de très bonnes conditions. Avec la qualité qu’ils ont, on sent qu’ils peuvent créer quelque chose à partir de rien à tout moment. Nous les avons bien contenus. Dans l’ensemble, c’était une performance incroyable de notre part. »