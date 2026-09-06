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« C’était un plaisir à regarder » : Mikel Arteta salue la performance d’Arsenal lors d’une victoire renversante et palpitante contre Chelsea
Arteta revient sur une remontée incroyable dans le derby
L’entraîneur d’Arsenal, Arteta, n’a pas tari d’éloges sur la résilience de son équipe après avoir renversé une entame cauchemardesque pour battre Chelsea 2-1 dimanche. Arsenal s’est retrouvé mené après seulement deux minutes à l’Emirates Stadium, mais des buts de Kai Havertz et Martin Odegaard ont permis au club du nord de Londres de poursuivre sa série de victoires. S’exprimant au micro de BBC Match of the Day après le coup de sifflet final, Arteta a reconnu que son équipe avait fait preuve d’un immense caractère pour renverser le match sous pression.
« Ce n’était pas le bon début, mais nous avons réagi d’une manière incroyable, a expliqué Arteta. J’ai aimé notre façon de rivaliser ; nous avons pris des risques, c’était un plaisir à regarder et un match incroyable. Ils ont un excellent entraîneur qui peut les mettre en place dans de très bonnes conditions. Avec la qualité qu’ils ont, on sent qu’ils peuvent créer quelque chose à partir de rien à tout moment. Nous les avons bien contenus. Dans l’ensemble, c’était une performance incroyable de notre part. »
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Odegaard reçoit des éloges particuliers de la part de son entraîneur
Le capitaine Odegaard a une nouvelle fois fait la différence, en inscrivant le but décisif au début de la seconde période pour offrir les trois points. Arteta n’a pas tardé à souligner l’influence du Norvégien sur le groupe, en notant à quel point sa stabilité en dehors du terrain se traduit par des performances de classe mondiale sur le terrain. En effet, Odegaard a déjà inscrit deux buts en seulement trois apparitions en Premier League cette saison, soit le double de l’ensemble de son total en championnat lors de l’exercice précédent, où il n’avait marqué qu’un seul but en 24 matches. Son départ canon dans cette campagne prouve pourquoi il reste central dans la quête d’Arsenal de nouveaux trophées.
« Je pense qu’il prend du plaisir dans son football. Sa vie personnelle est stable, il est disponible, il s’entraîne, il a sa routine et s’il est intelligent, il peut tirer beaucoup de bénéfices des joueurs autour de lui », a déclaré Arteta en évoquant l’impact de son capitaine. « Je pense qu’il a été exceptionnel aujourd’hui. »
Arsenal poursuit son sans-faute en Premier League
Bien qu’Arsenal ait encaissé dans les deux premières minutes d’un match de Premier League pour la première fois depuis août 2023 contre Fulham, selon Opta, l’équipe a rapidement retrouvé son calme pour prendre les trois points. Cette victoire 2-1 contre Chelsea signifie que l’équipe d’Arteta a pris neuf points lors de ses trois premiers matches, cette ouverture du score restant le seul but qu’elle a concédé jusqu’à présent cette saison.
« Nous sommes très heureux et nous devons continuer à élever le niveau et chercher à nous améliorer à chaque fois, car il reste encore beaucoup de marge pour le faire », a ajouté Arteta. « Nous devons savourer cette victoire parce qu’elle était importante aujourd’hui. »
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Naples et Sunderland attendus dans un calendrier chargé
Avec peu de temps pour savourer son succès dans le derby, Arsenal, en pleine réussite, tourne désormais son attention vers la scène européenne avec un déplacement à Naples en Ligue des champions de l’UEFA mercredi. L’équipe d’Arteta retrouvera ensuite les compétitions nationales avec un déplacement à Sunderland samedi après-midi.
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