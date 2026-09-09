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« C’était un combat difficile ! » - Erling Haaland salue la résilience de Manchester City après un doublé qui permet d’égaler un record face à Porto
L’attaquant norvégien marque un doublé
Manchester City a lancé sa campagne de phase de ligue de Ligue des champions avec une victoire 2-0 contre Porto à l’Estadio do Dragao mardi soir. Haaland a ouvert le score d’une tête placée avant de doubler la mise d’une finition à bout portant en fin de seconde période. Ce résultat positif a permis de prendre les trois points et de préserver le début de saison parfait de l’équipe d’Enzo Maresca.
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Haaland salue la résilience de son équipe
Haaland a salué la détermination affichée par Manchester City pour surmonter une atmosphère intimidante à domicile. S’exprimant auprès d’Amazon Prime, l’attaquant a déclaré : « C’était un combat difficile, homme contre homme. C’est une équipe de haut niveau, honnêtement ils sont impressionnants.
« Ils jouent un football magnifique, donc bravo à eux, mais avec toute la pression [sur nous], nous devions répondre présents sur la plus grande scène. C’est ce que nous avons fait aujourd’hui. Je pense honnêtement que nous avons contrôlé la première période.
« C’était un peu inconfortable quand ils sont montés un peu plus haut, mais nous avons créé beaucoup d’occasions. J’aurais facilement pu marquer beaucoup plus de buts, mais en seconde période nous avons marqué et ils nous ont mis sous pression pendant un bon quart d’heure, mais encore une fois nous avons réussi à tenir bon puis à finir le match.
« Je pense que ce sont les matches que nous devons gagner, et nous avons réalisé un excellent début de saison. En Ligue des champions, vous devez gagner des matches parce que sinon toute la pression arrive soudainement et ensuite on ne sait jamais ce qui va se passer. »
L’attaquant égale le record d’Aguero
Le doublé décisif de Haaland lui a permis d’inscrire son 36e but en Ligue des champions pour City, égalant la légende du club Aguero comme meilleur buteur de l’histoire du club à égalité dans la compétition reine en Europe, en seulement 40 apparitions.
Revenant sur la culture d’exigence permanente dans le vestiaire, l’attaquant norvégien a insisté sur le fait que l’effectif ne peut jamais laisser ses standards baisser : « Nous devons beaucoup exiger les uns des autres, et nous devons gagner des matches. À Manchester City, vous devez gagner des matches et vous devez remporter des trophées. »
Interrogé sur le fait de savoir si Maresca serait satisfait de la prestation collective dans un environnement hostile, Haaland a ajouté : « Je l’espère. Nous gagnons à l’extérieur lors d’un match difficile. Regardez cette ambiance, c’était irréel par moments. J’espère qu’il est content. »
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Le derby de Manchester attend City
Après avoir désormais remporté leurs quatre derniers matches toutes compétitions confondues, City se reconcentre sur la Premier League avec l’ambition de prolonger son début de saison sans faute. L’efficacité de Haaland devant le but sera de nouveau déterminante lorsque Manchester City affrontera son rival local, Manchester United, ce week-end. Une solide victoire à l’extérieur à Porto constitue le tremplin idéal avant un derby de Manchester qui s’annonce féroce.
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