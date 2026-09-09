Haaland a salué la détermination affichée par Manchester City pour surmonter une atmosphère intimidante à domicile. S’exprimant auprès d’Amazon Prime, l’attaquant a déclaré : « C’était un combat difficile, homme contre homme. C’est une équipe de haut niveau, honnêtement ils sont impressionnants.

« Ils jouent un football magnifique, donc bravo à eux, mais avec toute la pression [sur nous], nous devions répondre présents sur la plus grande scène. C’est ce que nous avons fait aujourd’hui. Je pense honnêtement que nous avons contrôlé la première période.

« C’était un peu inconfortable quand ils sont montés un peu plus haut, mais nous avons créé beaucoup d’occasions. J’aurais facilement pu marquer beaucoup plus de buts, mais en seconde période nous avons marqué et ils nous ont mis sous pression pendant un bon quart d’heure, mais encore une fois nous avons réussi à tenir bon puis à finir le match.

« Je pense que ce sont les matches que nous devons gagner, et nous avons réalisé un excellent début de saison. En Ligue des champions, vous devez gagner des matches parce que sinon toute la pression arrive soudainement et ensuite on ne sait jamais ce qui va se passer. »