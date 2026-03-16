« C'était trop long pour moi » : Jogi Löw n'a pas lu la lettre de démission de Mesut Özil de l'équipe nationale

Özil avait fait la une des journaux avant le tournoi de 2018, car, tout comme Ilkay Gündogan, il avait rendu visite au président turc Recep Tayyip Erdogan et pris une photo avec lui.

L'opinion publique allemande s'est retournée contre Özil, qui a démissionné après l'élimination historique de l'Allemagne dès le premier tour en Russie et a accusé les responsables de la DFB de racisme dans un message en anglais en trois parties.