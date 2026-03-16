Dans un documentaire télévisé consacré à Mesut Özil, l'ancien sélectionneur national Joachim Löw a révélé qu'il ne s'était pas vraiment penché sur la décision de se retirer prise par le champion du monde de 2014, annoncée quatre ans plus tard après l'échec de la Coupe du monde en Russie.
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« C'était trop long pour moi » : Jogi Löw n'a pas lu la lettre de démission de Mesut Özil de l'équipe nationale
Özil avait fait la une des journaux avant le tournoi de 2018, car, tout comme Ilkay Gündogan, il avait rendu visite au président turc Recep Tayyip Erdogan et pris une photo avec lui.
L'opinion publique allemande s'est retournée contre Özil, qui a démissionné après l'élimination historique de l'Allemagne dès le premier tour en Russie et a accusé les responsables de la DFB de racisme dans un message en anglais en trois parties.
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Joachim Löw : « J'étais déçu sur le moment »
« Je n'ai jamais lu l'intégralité du communiqué de presse ni les raisons qui l'ont motivé. D'abord parce que c'était trop long pour moi, et ensuite parce que j'étais déçu à ce moment-là, car je ne l'avais pas entendu de sa bouche », a déclaré Löw dans le documentaire de la ZDF « Mesut Özil – zu Gast bei Freunden ».
Özil lui-même n’était pas disponible pour cette série documentaire et refuse depuis plusieurs années toutes les demandes des médias. « Mesut vit désormais en Turquie, il est moins présent en Allemagne, voire extrêmement rarement », a rapporté Löw.
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La réaction d'Özil : « Nous n'avons rien fait de mal »
Selon Erkut Sögüt, l'ancien conseiller d'Özil, c'est le joueur lui-même qui a souhaité que sa déclaration de démission prenne la forme d'un règlement de comptes avec les responsables de la DFB : « Pour Mesut, une chose était claire dès le début : nous n'avons aucune excuse à présenter. Nous n'avons rien fait de mal. C'est ainsi qu'il voulait que les choses se passent », a-t-il déclaré.
En 2023, Özil a mis un terme à sa carrière de footballeur, après avoir joué pour la dernière fois pour Istanbul Basaksehir en Turquie.
Les clubs de Mesut Özil :
2005 - 2008 FC Schalke 04 2008 - 2010 Werder Brême 2010 - 2013 Real Madrid 2013 - 2021 Arsenal 2021 - 2022 Fenerbahçe 2022 - 2023 Basaksehir