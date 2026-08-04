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« C’était la bonne option » : Marc-Andre ter Stegen se confie sur son départ de Barcelone après avoir bouclé son prêt à l’Ajax
Un chemin compliqué vers Amsterdam
Ter Stegen a officiellement entamé un nouveau chapitre de sa carrière après avoir finalisé un prêt d’une saison à l’Ajax. Le gardien allemand restera à Amsterdam jusqu’en 2027. Après l’annonce de son arrivée, Ter Stegen a admis que les négociations avaient pris plus de temps que prévu, mais s’est dit ravi d’avoir enfin bouclé ce transfert. Le joueur de 34 ans a expliqué que ses échanges avec la direction de l’Ajax l’avaient rapidement convaincu qu’il s’agissait du bon choix, malgré le poids émotionnel de quitter le Camp Nou après une décennie de service.
« Les bonnes choses prennent du temps. Au final, tout s’est bien passé et je suis heureux d’être ici », a-t-il déclaré. « Quand j’ai parlé pour la première fois avec Jordi Cruyff, j’ai tout de suite senti que c’était la bonne option. Je connais l’entraîneur (Michel), et je connais aussi Daley Blind. J’ai parlé avec eux du projet, et ils ont été très convaincants. »
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Prouver sa forme après des difficultés à Gérone
L’une des plus grandes questions entourant l’arrivée de Ter Stegen concernait sa condition physique après une saison marquée par les blessures lors de son prêt à Gérone, qui avait soulevé des doutes sur sa capacité à durer au plus haut niveau sur le long terme. L’Allemand a clairement indiqué qu’il était totalement remis et prêt à retrouver un rythme régulier, balayant les inquiétudes selon lesquelles son corps pourrait avoir du mal à supporter les exigences du championnat néerlandais.
« À Barcelone, j’ai commencé un peu plus tard qu’à l’Ajax, mais je m’entraîne depuis le 2 juillet. Je suis en pleine forme et très heureux de profiter du fait d’être sur le terrain et de jouer sans aucun problème », a-t-il confirmé.
La piste Frenkie de Jong
Au cours de l’entretien, son ancien coéquipier Frenkie de Jong est apparu dans une vidéo de bienvenue destinée au gardien, illustrant le lien fort entre les deux joueurs, qui ont passé plusieurs années ensemble dans le vestiaire du FC Barcelone. Ter Stegen a répondu avec le sourire, reconnaissant l’influence du milieu de terrain néerlandais dans sa décision de rejoindre les Pays-Bas.
Pour Ter Stegen, le fait d’avoir un ami comme De Jong sur qui s’appuyer pour obtenir des conseils sur la vie à Amsterdam a rendu la transition bien plus fluide qu’un départ à l’étranger classique. « C’est mon agent ! Frenkie connaît très bien Amsterdam. Il est toujours honnête, et ses paroles m’ont apporté beaucoup de sérénité. C’est bien de savoir que je suis entre de bonnes mains », a déclaré Ter Stegen.
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Un nouveau départ à la Johan Cruyff Arena
Après avoir perdu sa place à Barcelone et traversé deux saisons interrompues par des blessures, Ter Stegen voit en l’Ajax l’occasion parfaite de relancer sa carrière et de retrouver son statut parmi les gardiens d’élite en Europe. Le vétéran est déterminé à prouver que ses meilleures années ne sont pas derrière lui, même s’il entre dans la dernière ligne droite de sa carrière.
« Nous voulons ramener l’Ajax au sommet. C’est un club avec une histoire immense et un grand prestige international. Je suis convaincu que ce sera une bonne saison », a conclu Ter Stegen. « C’était toujours un sentiment particulier de venir jouer dans ce stade. Je l’ai toujours trouvé magnifique. Maintenant, je suis très heureux de pouvoir appeler la Johan Cruyff Arena ma maison. »
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