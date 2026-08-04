Ter Stegen a officiellement entamé un nouveau chapitre de sa carrière après avoir finalisé un prêt d’une saison à l’Ajax. Le gardien allemand restera à Amsterdam jusqu’en 2027. Après l’annonce de son arrivée, Ter Stegen a admis que les négociations avaient pris plus de temps que prévu, mais s’est dit ravi d’avoir enfin bouclé ce transfert. Le joueur de 34 ans a expliqué que ses échanges avec la direction de l’Ajax l’avaient rapidement convaincu qu’il s’agissait du bon choix, malgré le poids émotionnel de quitter le Camp Nou après une décennie de service.

« Les bonnes choses prennent du temps. Au final, tout s’est bien passé et je suis heureux d’être ici », a-t-il déclaré. « Quand j’ai parlé pour la première fois avec Jordi Cruyff, j’ai tout de suite senti que c’était la bonne option. Je connais l’entraîneur (Michel), et je connais aussi Daley Blind. J’ai parlé avec eux du projet, et ils ont été très convaincants. »