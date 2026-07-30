L'entraîneur italien a reconnu les difficultés rencontrées par Neymar, notamment concernant sa condition physique et une élongation de grade 2 au mollet qui l'a vu manquer les premiers matches de la phase de groupes contre le Maroc et Haïti. « Je pense qu'il n'a pas apporté sur le plan technique ce qu'on espérait qu'il puisse apporter, parce qu'il ne le pouvait pas », a déclaré Ancelotti à ESPN. « Mais, en termes d'attitude, elle a été très positive. J'ai beaucoup d'affection pour lui, je l'ai remercié pour son attitude, pour son comportement, et je pense que c'était la bonne décision de l'inclure dans la liste des 26 joueurs. »

Si le sélectionneur a salué le leadership et le professionnalisme de Neymar en coulisses, il n'a pas caché sa déception concernant l'état physique de la star à l'approche du tournoi.

« La seule chose qui m'a dérangé, c'est que Neymar aurait pu mieux se préparer pendant cette période de préparation », a ajouté Ancelotti. « Il aurait pu être prêt pour le premier match au lieu du quatrième. C'était la seule partie décevante. »