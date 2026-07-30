AFP
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« C’était la bonne décision ! » - Carlo Ancelotti défend la convocation de Neymar pour la Coupe du monde alors que la légende du Brésil prend officiellement sa retraite internationale
Ancelotti maintient son choix d’inclure le vétéran
Neymar a officiellement mis un terme à son illustre carrière internationale de 16 ans. La décision du joueur de 34 ans intervient au lendemain d’une douloureuse élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde contre la Norvège. Malgré cette sortie précoce, le sélectionneur du Brésil, Ancelotti, est resté ferme sur le fait que l’ancien joueur de Barcelone méritait sa place dans l’avion pour l’Amérique du Nord.
- (C)Getty Images
Frustration concernant la préparation physique
L'entraîneur italien a reconnu les difficultés rencontrées par Neymar, notamment concernant sa condition physique et une élongation de grade 2 au mollet qui l'a vu manquer les premiers matches de la phase de groupes contre le Maroc et Haïti. « Je pense qu'il n'a pas apporté sur le plan technique ce qu'on espérait qu'il puisse apporter, parce qu'il ne le pouvait pas », a déclaré Ancelotti à ESPN. « Mais, en termes d'attitude, elle a été très positive. J'ai beaucoup d'affection pour lui, je l'ai remercié pour son attitude, pour son comportement, et je pense que c'était la bonne décision de l'inclure dans la liste des 26 joueurs. »
Si le sélectionneur a salué le leadership et le professionnalisme de Neymar en coulisses, il n'a pas caché sa déception concernant l'état physique de la star à l'approche du tournoi.
« La seule chose qui m'a dérangé, c'est que Neymar aurait pu mieux se préparer pendant cette période de préparation », a ajouté Ancelotti. « Il aurait pu être prêt pour le premier match au lieu du quatrième. C'était la seule partie décevante. »
L’aube d’une nouvelle ère
Avec son emblématique numéro 10 désormais hors de l'équation, Ancelotti se tourne vers une refonte totale du programme en vue de la Coupe du monde 2030. Cette transition marque un changement important dans la philosophie du football brésilien, qui s'éloigne d'une dépendance aux icônes des années 2010 pour se tourner vers la prochaine vague de talents.
« Je pense que des joueurs comme Neymar, qui l'a déjà commenté hier, et avec tout le respect dû à sa décision. Je crois que dans l'histoire, une génération se termine et une autre doit arriver, et elle doit être meilleure que la précédente », a déclaré l'ancien entraîneur du Real Madrid.
- Getty Images Sport
D’autres départs de vétérans sont attendus
Neymar n’est pas la seule figure de premier plan attendue sur le départ de la scène internationale. Ancelotti a laissé entendre que plusieurs autres cadres de la sélection brésilienne pourraient aussi arriver au bout du chemin.
Interrogé sur l’avenir de Casemiro, Danilo et Alex Sandro, Ancelotti a livré une réponse franche au sujet d’un effectif vieillissant. « Je pense que oui. C’est une période qui touche à sa fin. Évidemment, nous devons tous les remercier, et j’ai beaucoup d’affection pour eux tous. Mais je pense que l’idée qu’un joueur de plus de 30 ans est fini signifie que nous devons penser à l’avenir... Certains de ces joueurs seront là, évidemment. Marquinhos, par exemple. Alisson, nous verrons. »
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