L’ancien arbitre de Premier League Dean a publié un communiqué sur les réseaux sociaux pour défendre son bilan après une vague de condamnations.

La polémique a éclaté après que Dean a admis, dans le podcast Jamie Vardy's Having a Party, qu’il avait l’habitude de se divertir pendant les matches avec des défis personnels. Cela incluait le fait de voir combien de temps il pouvait tenir sans siffler et d’essayer de rester dans le rond central pendant de longues phases de jeu.

L’homme de 56 ans a désormais clarifié sa position, en insistant sur le fait que ses commentaires étaient de nature légère et ne reflétaient pas ses standards professionnels.