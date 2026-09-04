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« C’était juste une blague ! » - Mike Dean répond au tollé suscité après avoir révélé qu’il jouait à des « mini-jeux » pendant des matches de Premier League
Dean brise le silence sur la bombe des « mini-matchs »
L’ancien arbitre de Premier League Dean a publié un communiqué sur les réseaux sociaux pour défendre son bilan après une vague de condamnations.
La polémique a éclaté après que Dean a admis, dans le podcast Jamie Vardy's Having a Party, qu’il avait l’habitude de se divertir pendant les matches avec des défis personnels. Cela incluait le fait de voir combien de temps il pouvait tenir sans siffler et d’essayer de rester dans le rond central pendant de longues phases de jeu.
L’homme de 56 ans a désormais clarifié sa position, en insistant sur le fait que ses commentaires étaient de nature légère et ne reflétaient pas ses standards professionnels.
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Dean défend son bilan d’arbitrage
Dans un communiqué publié sur son compte Instagram, Dean a répondu à la violente polémique suscitée par la révélation sur les « mini-games », qui a dominé les gros titres du football.
Il a écrit : « Tout au long de mes 25 années en tant qu’arbitre professionnel, j’ai toujours appliqué les Lois du jeu au mieux de mes capacités. Mon approche en tant qu’arbitre a toujours été de laisser le jeu se dérouler et, chaque fois que possible, je préférais appliquer un seuil de tolérance élevé dans les contacts, ce que les joueurs appréciaient. Cependant, si je voyais une faute qui nécessitait que je prenne la mesure appropriée, je la signalais depuis la bonne position. »
Des aveux bizarres depuis le rond central
Les commentaires à l’origine de la polémique étaient remarquablement francs, Dean décrivant la manière dont lui et son équipe arbitrale trouvaient « un sujet de rigolade » lors de rencontres intenses de Premier League.
S’exprimant dans le podcast, il a détaillé des matches précis : « Il y avait des matches où, pour rigoler, on se disait : “Bon, on donne le coup d’envoi maintenant, d’accord ? Voyons combien de temps on peut tenir sans siffler.” On l’a fait quelques fois en Premier League, avant la VAR évidemment. On a tenu 20 à 25 minutes sans siffler quelques fois. On laissait jouer, on laissait jouer, on laissait jouer. »
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Dean révèle un autre « mini-jeu »
Dean ne s’est pas arrêté aux défis du coup de sifflet, expliquant ensuite comment il limitait ses déplacements dans le cadre de ces jeux secrets. Il a ajouté : « Je faisais aussi autre chose en Premier League. Je restais dans le rond central et je voyais combien de temps je pouvais y rester avant de devoir en sortir. C’était juste pour plaisanter. Les gars étaient sur la ligne à dire : “Tu ne peux pas.” J’ai dit : “Je vais essayer.” Je courais simplement partout sans en sortir. Une fois, lors d’un match, j’ai tenu environ 15 minutes sans quitter le rond central. »
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