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C'était inévitable : Bunny Shaw a encore frappé ! La star de Manchester City a brisé les rêves des Blues, propulsant les tout fraîches championnes de WSL en finale de la FA Cup féminine aux côtés de la révélation Brighton
Brighton fait l'histoire et se qualifie pour la première fois pour Wembley.
Brighton a été la première équipe à décrocher son billet pour Wembley, s'imposant au terme d'un match haletant à cinq buts disputé dans le Merseyside. La victoire n'a pas été facile, Liverpool ayant rapidement pris l'avantage 2-0 en seulement 22 minutes. La menace constante de Ceri Holland sur le flanc gauche s’est révélée décisive : Denise O’Sullivan a ouvert le score de la tête sur l’un de ses centres, puis Beata Olsson a profité du chaos créé par un autre service pour offrir aux Reds un début de match de rêve.
Les Seagulls ont immédiatement réagi : une minute après le deuxième but des Reds, Manuela Vanegas réduisait l’écart et redonnait de l’air à son équipe. Après la pause, Brighton a pris le contrôle du jeu. Fran Kirby a d’abord frappé le poteau, puis Madison Haley a égalisé d’une tête à angle fermé.
Il fallut ensuite attendre longtemps avant de voir le but de la victoire. Liverpool connut un temps fort, porté par l’impact de ses remplaçantes, mais alors que le match semblait se diriger vers les prolongations, Brighton décrocha son billet pour Wembley à la 95^e minute. Une mauvaise défense sur un coup de pied arrêté a profité à Vanegas, qui a conclu l’action avant que les Reds ne puissent dégager. Nadine Noordam a alors poussé le ballon au-delà de Jennifer Falk, offrant aux Seagulls leur billet pour la finale de la FA Cup féminine.
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Une nouvelle surprise en perspective ? Brighton vise un nouvel exploit contre Manchester City.
Cette qualification couronne une saison exceptionnelle pour Brighton et promet une conclusion historique, puisque l’équipe féminine foulera pour la première fois la pelouse mythique de Wembley. En pleine forme, les Seagulls abordaient la demi-finale de dimanche avec un bilan flatteur : deux victoires contre Arsenal et Manchester City, ainsi que deux matchs nuls face aux Gunners et à Manchester United. Leur participation à une nouvelle affiche de haut niveau, à Liverpool, renforce encore leur dynamique.
L’équipe de Dario Vidosic espère prolonger ce statut de poil à gratter de l’élite plus tard ce mois-ci, puisqu’elle retrouvera Man City après l’avoir battue il y a deux semaines. Une victoire 3-2 à domicile avait repoussé le sacre de City le mois dernier, avant qu’un match nul 1-1 contre Arsenal ne permette aux Mancuniennes de lancer les festivités. Autant d’arguments qui confèrent aux Seagulls une confiance maximale pour créer une nouvelle surprise dans une finale où la pression sera entièrement sur les épaules de l’adversaire.
Ça ne pouvait être que Shaw ! L'attaquant, qui pourrait rejoindre Chelsea, hante les Blues.
Pendant la majeure partie de l’après-midi à Stamford Bridge, tous les signes indiquaient que Brighton retrouverait Chelsea, et non Manchester City, en finale.
Les Blues ont d’ailleurs ouvert le score dès la 8^e minute, Erin Cuthbert profitant d’une déviation pour battre la gardienne adverse et offrir un précieux avantage précoce à son équipe. Puis, juste avant l’heure de jeu, Sam Kerr a doublé la mise en exploitant une erreur de Quando Keating pour placer un coup de tête précis (2-0).
Pourtant, les Sky Blues ont orchestré un retour éclatant dans une rencontre au scénario encore plus fou que celle de l’après-midi. À quatre minutes du terme, Mary Fowler a réduit le score d’une frappe placée dans le coin inférieur depuis l’entrée de la surface, offrant un but qui semblait alors purement symbolique.
Pourtant, dès l’entrée dans le temps additionnel, l’égalisation est intervenue. Avant le coup d’envoi, tous les regards étaient tournés vers Shaw, meilleure buteuse de la WSL, annoncée partante pour Chelsea cet été. Peu en vue durant la rencontre, elle a longtemps tiré sans danger pour Hannah Hampton. Mais à la 91^e minute, elle s’est retournée avec précision et a expédié le ballon au-delà de la gardienne anglaise pour arracher les prolongations.
Sur la remise en jeu rapide de Hampton, la milieu de terrain Yui Hasegawa récupère et centre immédiatement vers Shaw, qui, d’une tête décisive, offre à City son premier avantage de la rencontre.
Les Blues ont alors tenté de réagir : Sandy Baltimore a frappé la barre sur corner, Erin Cuthbert a tiré au-dessus depuis l’intérieur de la surface et Sjoeke Nusken a contraint Keating à une belle parade dans les derniers instants. En vain. Les Blues devront se rappeler de cet incroyable effondrement, deux buts encaissés à partir de la 86e minute ayant offert à City un retour inespéré.
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Les champions de la WSL face aux nouvelles venues : une finale de la FA Cup pleine de contrastes
La finale de la FA Cup féminine du 31 mai s’annonce donc exceptionnelle. Manchester City, fraîchement couronné champion de WSL, partira logiquement favori. Toutefois, Brighton aborde la rencontre avec confiance, fort de ses récents résultats, et surtout de sa victoire contre les Citizens le mois dernier.
Après avoir mis fin à dix ans d’attente pour conquérir leur premier titre de WSL, les Citizens peuvent désormais égaler l’exploit de la saison 2016 en s’imposant à Wembley. Cette année-là, l’équipe de Nick Cushing avait réalisé le doublé championnat-coupe en remportant la WSL et la Coupe de la Ligue. Aujourd’hui, les joueuses d’Andrée Jeglertz peuvent ajouter une FA Cup à leur triomphe en WSL, ce qui serait leur premier succès dans cette épreuve depuis 2020.