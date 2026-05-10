Brighton a été la première équipe à décrocher son billet pour Wembley, s'imposant au terme d'un match haletant à cinq buts disputé dans le Merseyside. La victoire n'a pas été facile, Liverpool ayant rapidement pris l'avantage 2-0 en seulement 22 minutes. La menace constante de Ceri Holland sur le flanc gauche s’est révélée décisive : Denise O’Sullivan a ouvert le score de la tête sur l’un de ses centres, puis Beata Olsson a profité du chaos créé par un autre service pour offrir aux Reds un début de match de rêve.

Les Seagulls ont immédiatement réagi : une minute après le deuxième but des Reds, Manuela Vanegas réduisait l’écart et redonnait de l’air à son équipe. Après la pause, Brighton a pris le contrôle du jeu. Fran Kirby a d’abord frappé le poteau, puis Madison Haley a égalisé d’une tête à angle fermé.

Il fallut ensuite attendre longtemps avant de voir le but de la victoire. Liverpool connut un temps fort, porté par l’impact de ses remplaçantes, mais alors que le match semblait se diriger vers les prolongations, Brighton décrocha son billet pour Wembley à la 95^e minute. Une mauvaise défense sur un coup de pied arrêté a profité à Vanegas, qui a conclu l’action avant que les Reds ne puissent dégager. Nadine Noordam a alors poussé le ballon au-delà de Jennifer Falk, offrant aux Seagulls leur billet pour la finale de la FA Cup féminine.