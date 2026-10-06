Une progression régulière à travers les sélections de jeunes a culminé avec une occasion inoubliable pour le jeune talentueux de montrer l’étendue de ses qualités devant le public parisien.

S’exprimant auprès du diffuseur français Canal+ Foot après le match, au sujet de cette soirée marquante vécue sous les yeux de sa famille, Yoro a déclaré : « Honnêtement, je ne pense pas que j’aurais pu demander mieux. Un match à domicile contre la Belgique, avec ma famille présente. C’était aussi un très grand match.

« Bien sûr, nous aurions espéré ne pas encaisser de but, mais nous avons gagné, donc nous n’allons pas nous plaindre. C’était incroyable. »