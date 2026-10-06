PsnewZ
Traduit par
« C’était incroyable » - Leny Yoro savoure ses débuts avec l’équipe de France A tandis que Zinedine Zidane encense le défenseur de Manchester United
Le jeune joueur savoure des débuts mémorables en sélection
Le défenseur central de United, Yoro, a marqué ses débuts en équipe de France A avec une prestation accomplie lors d’une victoire 4-1 après avoir été mené contre la Belgique au Stade de France. Titulaire aux côtés du défenseur de Chelsea Maxence Lacroix après être resté sur le banc lors des trois rencontres précédentes, le joueur de 20 ans a été à la hauteur. Après avoir concédé l’ouverture du score de Dodi Lukebakio, il a affiché un bilan parfait en remportant ses neuf duels, muselant ainsi avec succès l’attaquant expérimenté Romelu Lukaku.
- ABACAPRESS
L’auteur de ses débuts savoure ce moment marquant
Une progression régulière à travers les sélections de jeunes a culminé avec une occasion inoubliable pour le jeune talentueux de montrer l’étendue de ses qualités devant le public parisien.
S’exprimant auprès du diffuseur français Canal+ Foot après le match, au sujet de cette soirée marquante vécue sous les yeux de sa famille, Yoro a déclaré : « Honnêtement, je ne pense pas que j’aurais pu demander mieux. Un match à domicile contre la Belgique, avec ma famille présente. C’était aussi un très grand match.
« Bien sûr, nous aurions espéré ne pas encaisser de but, mais nous avons gagné, donc nous n’allons pas nous plaindre. C’était incroyable. »
L’entraîneur salue la solidité défensive affichée avec sang-froid
La discipline et le sang-froid du jeune talent d’Old Trafford en défense ont posé les bases du blitz dévastateur de quatre buts des Bleus dans les derniers instants. Revenant sur l’adaptation rapide de l’ancien défenseur de Lille pour sa première apparition chez les A, Zidane lui a adressé de vifs éloges lors de sa conférence de presse d’après-match, déclarant : « Il a fait un grand match aujourd’hui. Je suis très heureux pour lui. Il a très bien rempli son rôle. »
- Getty Images Sport
Les leaders invaincus maintiennent une dynamique impressionnante
Une victoire de prestige à Paris confirme la place de la France en tête du groupe A de la Ligue des nations avec 10 points en quatre matches, prolongeant son début sans défaite sous Zidane. Après avoir emmagasiné une confiance inestimable durant cette trêve internationale, Yoro retourne désormais à Carrington tandis que Manchester United aborde un calendrier de Premier League impitoyable. Transposer cette sérénité internationale en performances en club sera essentiel alors que le jeune défenseur cherche à s’installer durablement dans le onze de départ de la ligne défensive de Manchester United.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles