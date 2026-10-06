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Adhe Makayasa
Traduit par

« C’était incroyable » - Leny Yoro savoure ses débuts avec l’équipe de France A tandis que Zinedine Zidane encense le défenseur de Manchester United

L. Yoro
Z. Zidane
France vs Belgique
France
Belgique
Manchester United
Premier League
UEFA Nations League A

Le défenseur central de Manchester United Leny Yoro a qualifié sa première sélection en équipe A d’« incroyable » après avoir aidé la France à renverser un déficit pour battre la Belgique 4-1 lundi soir. Le joueur de 20 ans a livré une prestation pleine de maîtrise au Stade de France pour marquer ses débuts, remportant ses neuf duels alors que l’équipe de Zinedine Zidane a préservé son invincibilité en Ligue des nations.

  • Le jeune joueur savoure des débuts mémorables en sélection

    Le défenseur central de United, Yoro, a marqué ses débuts en équipe de France A avec une prestation accomplie lors d’une victoire 4-1 après avoir été mené contre la Belgique au Stade de France. Titulaire aux côtés du défenseur de Chelsea Maxence Lacroix après être resté sur le banc lors des trois rencontres précédentes, le joueur de 20 ans a été à la hauteur. Après avoir concédé l’ouverture du score de Dodi Lukebakio, il a affiché un bilan parfait en remportant ses neuf duels, muselant ainsi avec succès l’attaquant expérimenté Romelu Lukaku.

  • imago-sport-1084196415.jpgABACAPRESS

    L’auteur de ses débuts savoure ce moment marquant

    Une progression régulière à travers les sélections de jeunes a culminé avec une occasion inoubliable pour le jeune talentueux de montrer l’étendue de ses qualités devant le public parisien.

    S’exprimant auprès du diffuseur français Canal+ Foot après le match, au sujet de cette soirée marquante vécue sous les yeux de sa famille, Yoro a déclaré : « Honnêtement, je ne pense pas que j’aurais pu demander mieux. Un match à domicile contre la Belgique, avec ma famille présente. C’était aussi un très grand match.

    « Bien sûr, nous aurions espéré ne pas encaisser de but, mais nous avons gagné, donc nous n’allons pas nous plaindre. C’était incroyable. »

  • L’entraîneur salue la solidité défensive affichée avec sang-froid

    La discipline et le sang-froid du jeune talent d’Old Trafford en défense ont posé les bases du blitz dévastateur de quatre buts des Bleus dans les derniers instants. Revenant sur l’adaptation rapide de l’ancien défenseur de Lille pour sa première apparition chez les A, Zidane lui a adressé de vifs éloges lors de sa conférence de presse d’après-match, déclarant : « Il a fait un grand match aujourd’hui. Je suis très heureux pour lui. Il a très bien rempli son rôle. »

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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Les leaders invaincus maintiennent une dynamique impressionnante

    Une victoire de prestige à Paris confirme la place de la France en tête du groupe A de la Ligue des nations avec 10 points en quatre matches, prolongeant son début sans défaite sous Zidane. Après avoir emmagasiné une confiance inestimable durant cette trêve internationale, Yoro retourne désormais à Carrington tandis que Manchester United aborde un calendrier de Premier League impitoyable. Transposer cette sérénité internationale en performances en club sera essentiel alors que le jeune défenseur cherche à s’installer durablement dans le onze de départ de la ligne défensive de Manchester United.