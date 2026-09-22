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« C’était horrifiant » : Luis de la Fuente révèle des scènes traumatisantes dans le vestiaire comme le moment « le plus difficile » de son mandat à la tête de l’Espagne après le coup dur dévastateur de la blessure à Barcelone
Les champions du monde reprennent la compétition
La première trêve internationale de la saison est arrivée, et l’Espagne, tenante de la Coupe du monde, tourne désormais son attention vers la Ligue des nations de l’UEFA. Un contingent important de joueurs de Barcelone évoluera avec la Roja, qui cherche à s’appuyer sur son immense succès récent sur la scène mondiale.
Malgré cette dynamique très positive et une arrivée à ces rencontres avec une confiance maximale, la préparation a donné lieu à un moment de profonde réflexion. Interrogé par les médias sur la période la plus difficile depuis sa prise de fonctions à la tête de la sélection, De la Fuente n’a pas évoqué les récents triomphes. À la place, le sélectionneur espagnol a mis en avant la blessure de longue durée subie par le milieu de terrain de Barcelone Gavi, un incident qui a temporairement affecté le moral du groupe et laissé une trace durable au sein du rassemblement.
- AFP
De la Fuente se remémore des scènes dans le vestiaire
S’exprimant auprès de COPE, De la Fuente n’a pas mâché ses mots en revenant sur les conséquences émotionnelles du grave coup d’arrêt subi par le milieu de terrain. Il a souligné à quel point le groupe avait profondément ressenti cette perte.
« La blessure de Gavi a été un moment difficile pour tout le monde, a confié le sélectionneur de l’Espagne. Nous avons ressenti une douleur née d’un accident, de la perte d’une personne qui nous est chère. »
L’homme de 63 ans a ensuite levé le voile sur ce qui s’est passé en coulisses, décrivant un groupe bouleversé se rassemblant autour de son coéquipier touché.
« Si vous aviez vu la réaction des joueurs dans le vestiaire, c’était horrible, a ajouté De la Fuente. Tout le monde l’enlaçait et le soutenait. C’était extrêmement émouvant. »
Une rude bataille pour du temps de jeu au FC Barcelone
Si le joueur de 22 ans a mené à bien sa rééducation et a retrouvé les terrains, sa situation actuelle en club présente un nouvel ensemble de défis. Gavi éprouve des difficultés à obtenir un temps de jeu régulier sous les ordres de l’entraîneur Hansi Flick, en grande partie en raison de l’intense concurrence pour les places au sein de l’effectif du FC Barcelone.
Le géant catalan dispose d’un milieu de terrain particulièrement fourni, avec Pedri solidement installé comme titulaire indiscutable et l’arrivée estivale de Rodri qui ajoute encore de la qualité à l’effectif. En outre, la très bonne forme de Fermin Lopez et Dani Olmo a fortement limité les opportunités de Gavi, réduisant l’international espagnol combatif à de brèves apparitions.
- NurPhoto
Surmonter les revers pour reprendre sa place
Au fil de la saison, Gavi fait face à un véritable parcours du combattant pour retrouver sa place dans le onze de départ de Flick. Entre les séquelles persistantes de sa blessure au genou survenue en 2023 et une rechute la saison dernière, le manque de temps de jeu conséquent représente un obstacle frustrant mais inévitable.
Le milieu de terrain doit désormais tirer le maximum de chaque minute qui lui est accordée pour prouver sa valeur au sein d’un effectif particulièrement dense. Sa priorité immédiate sera d’enchaîner des performances régulières et de retrouver un vrai rythme de compétition au Camp Nou. C’est indispensable non seulement pour relancer sa carrière en club, mais aussi pour s’assurer de retrouver son statut de figure centrale au sein de l’équipe d’Espagne toute-puissante de De la Fuente.
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