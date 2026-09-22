La première trêve internationale de la saison est arrivée, et l’Espagne, tenante de la Coupe du monde, tourne désormais son attention vers la Ligue des nations de l’UEFA. Un contingent important de joueurs de Barcelone évoluera avec la Roja, qui cherche à s’appuyer sur son immense succès récent sur la scène mondiale.

Malgré cette dynamique très positive et une arrivée à ces rencontres avec une confiance maximale, la préparation a donné lieu à un moment de profonde réflexion. Interrogé par les médias sur la période la plus difficile depuis sa prise de fonctions à la tête de la sélection, De la Fuente n’a pas évoqué les récents triomphes. À la place, le sélectionneur espagnol a mis en avant la blessure de longue durée subie par le milieu de terrain de Barcelone Gavi, un incident qui a temporairement affecté le moral du groupe et laissé une trace durable au sein du rassemblement.







