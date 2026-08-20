« C’était génial ! » : une star de Newcastle fait une déclaration audacieuse sur le nouvel entraîneur Matthias Jaissle

S'exprimant dans le programme de match officiel de Newcastle, Murphy est revenu sur les difficultés récentes tout en saluant la nouvelle direction prise par l'équipe. L'ailier est convaincu que l'effectif est prêt à adopter les méthodes de Jaissle.

« Il y a eu plus de turbulences que nous ne l'aurions tous souhaité au cours des deux dernières saisons, mais il s'agit désormais de retrouver de la stabilité et de construire vers un nouvel avenir, un avenir meilleur », a expliqué Murphy.

« C'est génial. Leur souci du détail est très enthousiasmant. Ils ont cette philosophie, déjà ancrée dans l'ADN de Newcastle, de l'intensité, et nous l'avons constaté.

« Il y a de nouveaux détails à assimiler et à prendre en compte, mais tout le monde y prend vraiment du plaisir ; des idées fraîches, quelques ajustements dans certaines de nos façons de faire. Cela complète vraiment bien l'équilibre que nous avons dans l'effectif et, plus nous travaillerons sous ses ordres, plus je pense que ces idées se concrétiseront. »