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« C’était génial ! » : une star de Newcastle fait une déclaration audacieuse sur le nouvel entraîneur Matthias Jaissle
Un nouveau départ à Tyneside
L’ailier de Newcastle Murphy a reconnu que le club avait connu plus de turbulences que souhaité au cours des deux dernières saisons. Cependant, le joueur de 31 ans se montre incroyablement optimiste pour l’avenir sous les ordres du nouvel entraîneur principal Jaissle.
Jaissle a succédé à Eddie Howe il y a un peu plus de deux semaines et a pour mission de guider Newcastle dans une nouvelle ère. L’Allemand prépare actuellement son effectif pour son premier match de Premier League à la tête de l’équipe, avec la réception de Liverpool à St James’ Park ce week-end. Malgré un bilan mitigé en pré-saison, le nouvel entraîneur a déjà fait une impression extrêmement positive dans le vestiaire.
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Retrouver de la stabilité sous les ordres du nouvel entraîneur
S'exprimant dans le programme de match officiel de Newcastle, Murphy est revenu sur les difficultés récentes tout en saluant la nouvelle direction prise par l'équipe. L'ailier est convaincu que l'effectif est prêt à adopter les méthodes de Jaissle.
« Il y a eu plus de turbulences que nous ne l'aurions tous souhaité au cours des deux dernières saisons, mais il s'agit désormais de retrouver de la stabilité et de construire vers un nouvel avenir, un avenir meilleur », a expliqué Murphy.
« C'est génial. Leur souci du détail est très enthousiasmant. Ils ont cette philosophie, déjà ancrée dans l'ADN de Newcastle, de l'intensité, et nous l'avons constaté.
« Il y a de nouveaux détails à assimiler et à prendre en compte, mais tout le monde y prend vraiment du plaisir ; des idées fraîches, quelques ajustements dans certaines de nos façons de faire. Cela complète vraiment bien l'équilibre que nous avons dans l'effectif et, plus nous travaillerons sous ses ordres, plus je pense que ces idées se concrétiseront. »
Des consignes claires et aucune zone grise
Murphy a mis en avant les nouvelles idées mises en place par le nouveau staff technique. Il a souligné que de petits ajustements complétaient déjà l’équilibre existant au sein de l’effectif.
« Jusqu’à présent, je ne peux pas dire assez de bien de l’entraîneur principal et du staff qui l’entoure, a-t-il ajouté. Ils ont un tempérament formidable, ils sont très ouverts et honnêtes, très accessibles, et encore une fois, ils ont créé un excellent environnement pour apprendre. J’ai été vraiment impressionné par sa manière de transmettre les choses et par ses consignes. C’est clair, il n’y a aucune zone grise. »
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Se préparer au test de Liverpool
Alors que les préparatifs de pré-saison touchent à leur fin, Jaissle s’emploie désormais à finaliser ses plans tactiques pour son premier match officiel de Premier League en tant qu’entraîneur de Newcastle. Newcastle sera soumis à un test de taille ce week-end avec la venue de Liverpool à St James' Park pour une affiche très attendue. Murphy et ses coéquipiers tenteront de convertir leur bon travail à l’entraînement en une solide performance face à Liverpool pour lancer leur nouvelle campagne.
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