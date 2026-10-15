Le différend trouve son origine dans la décision de Jesus de laisser Ronaldo sur le banc pendant toute la victoire 2-1 contre la Norvège en Ligue des nations, alors que l’attaquant s’était échauffé pendant 30 minutes en pensant entrer en jeu. Se sentant trahi, Ronaldo a publié un communiqué le 6 octobre dans lequel il détaillait leurs échanges privés et affirmait que l’entraîneur avait manqué deux fois à sa parole, notamment en ne donnant pas les éclaircissements promis lors de la conférence de presse d’après-match. Cette frustration l’a poussé à quitter le rassemblement de l’équipe à Copenhague avant son match contre le Danemark.

Malgré les excuses qu’il a ensuite présentées à ses coéquipiers, la Fédération portugaise de football (FPF) a officiellement suspendu Ronaldo à titre provisoire le 9 octobre, considérant cette affaire disciplinaire comme urgente. Selon les règles de la fédération, les joueurs qui ne se présentent pas en sélection encourent une lourde suspension d’un à six mois, ainsi qu’une importante sanction financière.