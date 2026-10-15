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« C’était chaotique ! » : Vitinha, milieu du PSG, revient sur le conflit entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus et espère que l’attaquant mis à l’écart « reviendra »
Un milieu de terrain s’exprime sur un rassemblement mouvementé en sélection
Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a levé le voile sur les tensions latentes au sein de la sélection portugaise après une altercation publique entre Ronaldo et le sélectionneur Jesus. Le sujet délicat est revenu sur le tapis après que Vitinha a inscrit le troisième but de son équipe lors d’une éclatante victoire 4-2 sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions. Réticent à prendre parti, le meneur de jeu n’a pas caché son souhait de voir le capitaine du Portugal retrouver la sélection.
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Le vestiaire souhaite une résolution rapide
S’exprimant en zone mixte après le match à Manchester, le milieu portugais a adopté un ton diplomatique pour préserver l’unité du groupe. Interrogé sur le différend entre Ronaldo et Jesus, Vitinha a déclaré à TNT Sports Brasil : « La trêve internationale a été chaotique. Pleine d’émotions. Pour ma part, j’espère simplement que tout s’arrangera pour le mieux. Qu’il reviendra et que tout ira bien. En vérité, c’est ce que nous voulons tous. J’espère qu’il reviendra et que tout sera réglé. »
Des promesses non tenues provoquent un départ en plein entraînement
Le différend trouve son origine dans la décision de Jesus de laisser Ronaldo sur le banc pendant toute la victoire 2-1 contre la Norvège en Ligue des nations, alors que l’attaquant s’était échauffé pendant 30 minutes en pensant entrer en jeu. Se sentant trahi, Ronaldo a publié un communiqué le 6 octobre dans lequel il détaillait leurs échanges privés et affirmait que l’entraîneur avait manqué deux fois à sa parole, notamment en ne donnant pas les éclaircissements promis lors de la conférence de presse d’après-match. Cette frustration l’a poussé à quitter le rassemblement de l’équipe à Copenhague avant son match contre le Danemark.
Malgré les excuses qu’il a ensuite présentées à ses coéquipiers, la Fédération portugaise de football (FPF) a officiellement suspendu Ronaldo à titre provisoire le 9 octobre, considérant cette affaire disciplinaire comme urgente. Selon les règles de la fédération, les joueurs qui ne se présentent pas en sélection encourent une lourde suspension d’un à six mois, ainsi qu’une importante sanction financière.
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Un avenir incertain assombrit la fenêtre de novembre
Alors que la suspension provisoire est en vigueur et qu’une possible suspension de six mois menace l’attaquant expérimenté, aucun signe de trêve ne se dessine entre les deux protagonistes, qui campent sur leurs positions. Cette impasse jette un sérieux doute sur les plans du Portugal pour les rencontres internationales du mois prochain. Vitinha doit, de son côté, se reconcentrer sur ses engagements en club : le PSG se prépare à recevoir Barcelone la semaine prochaine pour un choc de Ligue des champions.
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