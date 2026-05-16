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« C’était bien trop facile » : Arne Slot s’efforce d’expliquer les maux de Liverpool, tandis qu’Aston Villa porte à VINGT le nombre de défaites des Reds lors de cette saison cauchemar
Slot déplore l’« effondrement » des Reds.
Le Néerlandais a dressé un bilan sans concession de la force mentale de son équipe après l'avoir vue s'effondrer en deuxième mi-temps face à Aston Villa. Malgré un début de match disputé, les Reds n'ont pas su gérer la pression une fois que l'équipe d'Unai Emery a pris l'avantage, un résultat qui jette une ombre sur la dernière semaine de la saison.
Interrogé par Sky Sports, il a analysé : « Nous avons encaissé beaucoup trop de buts, mais je pense aussi que nous n'en avons pas marqué assez. Nous étions pleinement dans le match, tout à fait capables d’obtenir un résultat, mais je reconnais qu’après le 2-1, nous nous sommes effondrés. » Le manager des Reds a ensuite confié à la BBC sur MOTD : « Après le 2-1, le match nous a échappé. Avant cela, je pense que nous avons bien démarré les dix premières minutes de la seconde période, puis nous avons contrôlé la rencontre sans créer d’occasions – mais ce n’est pas la première fois cette saison. »
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Le mauvais bilan à l’extérieur menace la saison de Liverpool
La défaite dans les West Midlands représente la 20e défaite de la saison toutes compétitions confondues, Community Shield aux tirs au but inclus. L’incapacité de Liverpool à s’imposer hors d’Anfield symbolise son déclin, surtout contre les cadors du championnat.
Slot peine encore à expliquer ces difficultés loin d’Anfield, mais il reconnaît que la manière dont son équipe encaisse les buts est inacceptable. « En général, les formations ont plus de mal à l’extérieur, mais pour une équipe de haut niveau comme la nôtre, c’est trop de défaites et de points perdus », constate-t-il. « Nous prenons trop facilement des buts. Nous créons des occasions, mais nous ne les convertissons pas avec la même efficacité qu’la saison dernière. Le fait qu’Alexander Isak n’ait presque pas joué pour nous et qu’Hugo Ekitike ait été absent n’arrange rien. C’est ainsi. La semaine prochaine, nous nous concentrerons sur Brentford. »
Les maux défensifs et la frustration des supporters atteignent leur paroxysme
Ces statistiques sont bien sombres pour les supporters de Liverpool, que l'on a vus quitter le secteur réservé aux visiteurs avant la fin du match pour le deuxième week-end d'affilée. Les Reds ont cette fois concédé plus de 50 buts en une saison de 38 matchs de Premier League, une première, et ont affiché une vulnérabilité inquiétante sur coups de pied arrêtés. Une faille que l’attaquant Ollie Watkins n’a pas manqué d’exploiter : « Leur défense manque de structure et je sens qu’il y a beaucoup d’espace pour moi. Je vais forcément avoir des occasions contre eux. »
- AFP
Un avenir incertain alors que la lutte pour une place en Ligue des champions bat son plein
Malgré un climat délétère et des résultats décevants, Slot conserve son calme quant à son poste de manager. Le technicien néerlandais a affirmé qu’il n’avait jamais envisagé de démissionner et se dit convaincu qu’il dirigera l’équipe la saison prochaine. « Je ne suis pas le seul décideur, mais j’ai toutes les raisons de croire que je serai l’entraîneur de Liverpool la saison prochaine », a-t-il déclaré en début de semaine. Les Reds doivent désormais se ressaisir pour la dernière journée et le match contre Brentford, où une qualification pour la Ligue des champions reste encore mathématiquement possible.