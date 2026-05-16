« C’était bien trop facile » : Arne Slot s’efforce d’expliquer les maux de Liverpool, tandis qu’Aston Villa porte à VINGT le nombre de défaites des Reds lors de cette saison cauchemar

Le Néerlandais a dressé un bilan sans concession de la force mentale de son équipe après l'avoir vue s'effondrer en deuxième mi-temps face à Aston Villa. Malgré un début de match disputé, les Reds n'ont pas su gérer la pression une fois que l'équipe d'Unai Emery a pris l'avantage, un résultat qui jette une ombre sur la dernière semaine de la saison.

Interrogé par Sky Sports, il a analysé : « Nous avons encaissé beaucoup trop de buts, mais je pense aussi que nous n'en avons pas marqué assez. Nous étions pleinement dans le match, tout à fait capables d’obtenir un résultat, mais je reconnais qu’après le 2-1, nous nous sommes effondrés. » Le manager des Reds a ensuite confié à la BBC sur MOTD : « Après le 2-1, le match nous a échappé. Avant cela, je pense que nous avons bien démarré les dix premières minutes de la seconde période, puis nous avons contrôlé la rencontre sans créer d’occasions – mais ce n’est pas la première fois cette saison. »