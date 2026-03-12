Getty/GOAL
« C'est... waouh ! » - La légende de Tottenham Gus Poyet est resté bouche bée devant le « terrible » déclin des Spurs et insiste sur le fait que leur relégation serait le plus grand choc de l'histoire de la Premier League
La quête du trophée touche à sa fin, mais Tottenham continue de peiner
Il y a dix ans, Leicester a stupéfié le monde du football en remportant un titre de champion contre toute attente, défiant ainsi une cote de 5 000 contre 1. Peu de gens auraient pu prédire que la Premier League offrirait un spectacle encore plus dramatique.
Les Spurs sont cependant en train d'écrire leur propre histoire remarquable. La leur ressemble toutefois davantage à un film d'horreur qu'à un conte defées, avec une chute humiliante. Ils ont réussi à mettre fin à 17 ans d'attente pour remporter un titre majeur la saison dernière, grâce à Ange Postecoglou qui a mené l'équipe à la victoire en Ligue Europa, mais Tottenham est désormais relégué en bas du classement national.
Une 17e place en 2024-2025 était considérée comme le pire scénario possible pour les Spurs, mais ils pourraient encore descendre plus bas. Alors que les matchs commencent à se faire rares cette saison, la trappe qui mène au championnat commence à s'ouvrir.
La relégation des Spurs serait-elle un choc plus grand que le titre remporté par Leicester ?
Interrogé sur la question de savoir si la relégation des Spurs éclipserait les exploits de Leicester, vainqueur du trophée, comme étant le plus grand choc jamais vu en Premier League, Poyet - s'exprimant en association avec Gambling.com, qui passe en revue tous les sites de machines à sous au Royaume-Uni - a déclaré à GOAL : « Bonne question. Je dirais oui, plus grand, et je ne veux rien enlever à Leicester. Leicester, je pense, était une question de momentum. Leicester était l'exemple type de ce que nous disons entre entraîneurs : quand vous avez l'élan, quand les joueurs sont motivés, quand les joueurs y croient, ils se rassemblent et quelque chose se passe, et vous pensez « ils vont perdre, ils vont perdre », mais ils ne perdent jamais et ils veulent gagner.
Et c'est dommage, car je pense que les Spurs veulent être un bon club avec un certain niveau. J'étais dans l'ancien centre d'entraînement et dans l'ancien stade, et en termes d'infrastructures, ils sont allés au plus haut niveau. Le centre d'entraînement et le stade sont absolument incroyables. Et après avoir fait cela, la possibilité de descendre est énorme. Je veux dire, c'est impressionnant.
« Maintenant, moi, ce que je dis toujours, et j'essaie d'être honnête avec les gens, et les gens disent parfois « tu crois tout savoir ». Non, je ne crois pas tout savoir. Mais l'année dernière, Tottenham a terminé 17e. C'est un accident, une année. Cette année, ce n'est plus un accident. C'est un problème. Et quand on commence à jouer avec cette situation, tout peut arriver.
Je vais vous raconter mon expérience à Sunderland. Je disais : « Vous jouez avec le feu chaque année, vous allez descendre ». Ils répondaient : « Ah, nous sommes Sunderland, nous sommes Sunderland ». Je m'en suis sorti, d'une manière ou d'une autre. Dick Advocaat s'en est sorti, d'une manière ou d'une autre. Sam Allardyce s'en est sorti, d'une manière ou d'une autre. Et puis ils ont été relégués, parce qu'on ne peut pas jouer chaque année pour être relégué. On ne peut pas. Parce qu'alors, on perd, comme ils le font maintenant, les joueurs clés et on est encore plus mal lotis.
« Parce que l'année dernière, ce n'était pas une question de blessures. C'était une question d'état d'esprit, avec la compétition européenne, la possibilité de remporter un trophée et la Premier League. Et ils l'ont très mal pris. Heureusement, trois équipes ont été vraiment mauvaises. Mais cette année, il semble que ce ne sera pas le cas. Maintenant, ça arrive, et tout le monde ressent la pression. Et maintenant, c'est un jeu différent. Et le chemin est long. Ce n'est pas deux ou trois matchs. C'est un long chemin. »
Gestion des risques : les Spurs auraient-ils dû se tourner vers un visage familier ?
Les Spurs se sont séparés de Postecoglou après l'avoir vu mettre fin à leur disette de trophées. Thomas Frank est arrivé et reparti depuis, ne restant que huit mois à la tête de l'équipe, tandis qu'Igor Tudor a débuté son règne en tant qu'entraîneur intérimaire avec quatre défaites consécutives.
Le tacticien croate Tudor n'a jamais fait ses preuves en Premier League, ni en tant que joueur ni en tant qu'entraîneur. Tottenham aurait-il dû s'inspirer de Manchester United, qui s'est tourné vers Michael Carrick dans un moment difficile, et privilégier quelqu'un qui a des liens professionnels avec le club ?
En réponse à cette question, Poyet, qui a passé trois ans à White Hart Lane en tant que joueur, a déclaré : « Je pense qu'il est plus facile d'être d'accord avec vous. C'est très facile. Tout le monde serait content, mais c'est ce qu'ils ont fait cet été. Ils ont fait venir Thomas Frank parce qu'il connaissait le championnat. Mais cela n'avait rien à voir avec le football pratiqué par Tottenham et Brentford. En tant qu'entraîneur, il a connu de nombreuses années de succès à Brentford. Et cela n'a pas fonctionné.
Maintenant, ils se disent peut-être : non, faisons tout le contraire. Vous savez pourquoi ? Ce sont les décisions. Je dis qu'en tant qu'entraîneurs, lorsque nous prenons de bonnes décisions, nous sommes de bons entraîneurs. Et lorsque nous prenons de mauvaises décisions, nous ne sommes pas à la hauteur. C'est aussi simple que cela. Et je pense que les dirigeants sont pareils. Vous savez, leur survie dépend de leurs décisions. Et jusqu'à la fin, c'est Igor Tudor. Espérons qu'il trouvera le moyen de faire gagner l'équipe. »
Rumeurs concernant Sack : Tudor sera-t-il présent lors du match décisif contre Forest ?
Tudor n'aura peut-être pas le temps d'attendre, car les rumeurs de licenciement vont déjà bon train au Tottenham Hotspur Stadium. La défaite 5-2 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid a suscité des questions encore plus gênantes pour les responsables des Spurs.
Les choses ne vont pas s'arranger, avec un déplacement à Anfield pour un match de Premier League contre Liverpool prévu dimanche. L'Atlético se rendra ensuite en Angleterre avant que Nottingham Forest ne se rende dans la capitale pour un match décisif pour le maintien le 22 mars.
