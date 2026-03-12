« C'est... waouh ! » - La légende de Tottenham Gus Poyet est resté bouche bée devant le « terrible » déclin des Spurs et insiste sur le fait que leur relégation serait le plus grand choc de l'histoire de la Premier League

Interrogé sur la question de savoir si la relégation des Spurs éclipserait les exploits de Leicester, vainqueur du trophée, comme étant le plus grand choc jamais vu en Premier League, Poyet - s'exprimant en association avec Gambling.com, qui passe en revue tous les sites de machines à sous au Royaume-Uni - a déclaré à GOAL : « Bonne question. Je dirais oui, plus grand, et je ne veux rien enlever à Leicester. Leicester, je pense, était une question de momentum. Leicester était l'exemple type de ce que nous disons entre entraîneurs : quand vous avez l'élan, quand les joueurs sont motivés, quand les joueurs y croient, ils se rassemblent et quelque chose se passe, et vous pensez « ils vont perdre, ils vont perdre », mais ils ne perdent jamais et ils veulent gagner.

Et c'est dommage, car je pense que les Spurs veulent être un bon club avec un certain niveau. J'étais dans l'ancien centre d'entraînement et dans l'ancien stade, et en termes d'infrastructures, ils sont allés au plus haut niveau. Le centre d'entraînement et le stade sont absolument incroyables. Et après avoir fait cela, la possibilité de descendre est énorme. Je veux dire, c'est impressionnant.

« Maintenant, moi, ce que je dis toujours, et j'essaie d'être honnête avec les gens, et les gens disent parfois « tu crois tout savoir ». Non, je ne crois pas tout savoir. Mais l'année dernière, Tottenham a terminé 17e. C'est un accident, une année. Cette année, ce n'est plus un accident. C'est un problème. Et quand on commence à jouer avec cette situation, tout peut arriver.

Je vais vous raconter mon expérience à Sunderland. Je disais : « Vous jouez avec le feu chaque année, vous allez descendre ». Ils répondaient : « Ah, nous sommes Sunderland, nous sommes Sunderland ». Je m'en suis sorti, d'une manière ou d'une autre. Dick Advocaat s'en est sorti, d'une manière ou d'une autre. Sam Allardyce s'en est sorti, d'une manière ou d'une autre. Et puis ils ont été relégués, parce qu'on ne peut pas jouer chaque année pour être relégué. On ne peut pas. Parce qu'alors, on perd, comme ils le font maintenant, les joueurs clés et on est encore plus mal lotis.

« Parce que l'année dernière, ce n'était pas une question de blessures. C'était une question d'état d'esprit, avec la compétition européenne, la possibilité de remporter un trophée et la Premier League. Et ils l'ont très mal pris. Heureusement, trois équipes ont été vraiment mauvaises. Mais cette année, il semble que ce ne sera pas le cas. Maintenant, ça arrive, et tout le monde ressent la pression. Et maintenant, c'est un jeu différent. Et le chemin est long. Ce n'est pas deux ou trois matchs. C'est un long chemin. »