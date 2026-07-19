Dans un entretien accordé au SID, le sexagénaire estime que la DFB s’est égarée ces dernières années. Selon lui, prendre conscience de cette dérive et reconnaître les erreurs commises est la première étape pour inverser la tendance.
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« C’est vraiment terriblement gênant » : l’ancien sélectionneur national ne mâche pas ses mots sur la performance de l’équipe allemande lors de la Coupe du monde 2026
« Nous devons admettre que nous avons complètement échoué, et ce pour la troisième fois consécutive. J’ai toujours plaisanté avec mes amis italiens en leur disant qu’il valait peut-être mieux ne pas se qualifier pour la Coupe du monde plutôt que de rentrer aussitôt chez nous. C’est extrêmement gênant », a déclaré Klinsmann.
« Cela fait mal de voir où nous en sommes aujourd’hui, et c’est pourquoi nous espérons désormais nous inspirer des autres sur de nombreux points et changer en profondeur notre culture pour repartir à l’attaque. Mais nous sommes très, très loin de l’élite mondiale. La toute première étape consiste à l’admettre. »
Pour retrouver le chemin de la réussite, l’ancien sélectionneur exhorte à « regarder au-delà de nos frontières » et à s’informer sur les méthodes des autres nations afin d’élever le niveau du jeu allemand. « Un chemin semé d’embûches nous attend », conclut-il.
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La sélection allemande enregistre un nouvel échec cuisant en Coupe du monde
Lors de la Coupe du monde 2026, l’équipe d’Allemagne a été éliminée dès les seizièmes de finale par le Paraguay, un outsider de la compétition, une sortie aussi précoce qu’humiliante. Après les deux éliminations au premier tour en 2018 et 2022, il s’agissait de la troisième performance décevante consécutive de la Nationalmannschaft en phase finale.
Le sélectionneur Julian Nagelsmann a ensuite présenté sa démission, mettant fin à un contrat qui devait initialement s’achever après l’Euro 2028.
Jürgen Klopp, ancien coach du Bayern Munich et de Leipzig, devrait lui succéder : les discussions seraient « dans la dernière ligne droite », a confié au SID un responsable de la DFB sous couvert d’anonymat.
Une annonce officielle pourrait intervenir en début de semaine prochaine. Le premier match des Bleus sous la houlette du nouveau sélectionneur est prévu le 24 septembre à Amsterdam, contre les Pays-Bas, en Ligue des Nations.
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