« Nous devons admettre que nous avons complètement échoué, et ce pour la troisième fois consécutive. J’ai toujours plaisanté avec mes amis italiens en leur disant qu’il valait peut-être mieux ne pas se qualifier pour la Coupe du monde plutôt que de rentrer aussitôt chez nous. C’est extrêmement gênant », a déclaré Klinsmann.

« Cela fait mal de voir où nous en sommes aujourd’hui, et c’est pourquoi nous espérons désormais nous inspirer des autres sur de nombreux points et changer en profondeur notre culture pour repartir à l’attaque. Mais nous sommes très, très loin de l’élite mondiale. La toute première étape consiste à l’admettre. »

Pour retrouver le chemin de la réussite, l’ancien sélectionneur exhorte à « regarder au-delà de nos frontières » et à s’informer sur les méthodes des autres nations afin d’élever le niveau du jeu allemand. « Un chemin semé d’embûches nous attend », conclut-il.