« C'est vraiment passionnant » : Declan Rice assume la pression qui pèse sur Arsenal après avoir déclaré que « rien n'est joué » dans ces courses au titre palpitantes en Premier League et en Ligue des champions

Ce succès était vital pour qu'Arsenal retrouve son élan après un passage à vide, et Rice assure que la voie est désormais tracée pour les Gunners s'ils veulent remporter le titre. Le milieu de terrain avait été filmé en train de lancer à ses coéquipiers « Ce n'est pas encore gagné » après la défaite contre Man City, et il s'est réjoui de voir l'équipe concrétiser ses paroles samedi.

Après la victoire étriquée contre Newcastle, il a souligné la mentalité affichée dans le vestiaire : « Ces trois points étaient cruciaux aujourd’hui », a-t-il déclaré.

« Après notre performance face à Man City, ce match nous a redonné beaucoup d’élan. Nous savions qu’il nous restait cinq rencontres à remporter. En cocher une aujourd’hui est un vrai boost. Nous sommes donc extrêmement satisfaits de ce succès. »