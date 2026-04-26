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« C'est vraiment passionnant » : Declan Rice assume la pression qui pèse sur Arsenal après avoir déclaré que « rien n'est joué » dans ces courses au titre palpitantes en Premier League et en Ligue des champions
Cinq finales pour le titre de champion de Premier League
Ce succès était vital pour qu'Arsenal retrouve son élan après un passage à vide, et Rice assure que la voie est désormais tracée pour les Gunners s'ils veulent remporter le titre. Le milieu de terrain avait été filmé en train de lancer à ses coéquipiers « Ce n'est pas encore gagné » après la défaite contre Man City, et il s'est réjoui de voir l'équipe concrétiser ses paroles samedi.
Après la victoire étriquée contre Newcastle, il a souligné la mentalité affichée dans le vestiaire : « Ces trois points étaient cruciaux aujourd’hui », a-t-il déclaré.
« Après notre performance face à Man City, ce match nous a redonné beaucoup d’élan. Nous savions qu’il nous restait cinq rencontres à remporter. En cocher une aujourd’hui est un vrai boost. Nous sommes donc extrêmement satisfaits de ce succès. »
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Eze apporte la touche magique
Eberechi Eze a été le grand artisan de la victoire à l’Emirates Stadium, tuant le suspense d’une frappe somptueuse dès la dixième minute. Rice a rapidement rendu hommage à son coéquipier : « Je pense que [le match contre le] Bayer Leverkusen était son meilleur, mais c’est un superbe but. C’est pour ça qu’il a été recruté. Je le répète depuis quelques semaines : sa frappe est exceptionnelle. C’est un grand joueur, un gars formidable, et il sera essentiel pour nous dans les prochaines semaines. On a vraiment besoin de lui. »
Tous les regards sont désormais tournés vers la course à la Ligue des champions.
Après avoir réglé ses affaires à domicile ce week-end, Arsenal peut se tourner vers la scène européenne. Les Gunners affrontent l’Atlético de Madrid en demi-finale aller de la Ligue des champions, et Declan Rice est persuadé que son groupe possède l’expérience et la mentalité requises pour répondre présent et viser une place en finale de la plus prestigieuse des compétitions continentales.
Interrogé sur l’ambiance au sein du groupe, il a expliqué : « C’est notre état d’esprit depuis le début de la saison, et nous entendons le maintenir jusqu’à la fin : rester en tête et rester positifs. Nous avons disputé des matchs difficiles au plus haut niveau ces trois ou quatre dernières années, donc nous savons à quoi nous attendre. Nous sommes en demi-finale de la Ligue des champions, profitons-en, savourons ce moment et allons-y ! »
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Garder les pieds sur terre dans la course aux trophées
Malgré l’euphorie suscitée par la perspective d’un doublé, Rice refuse de se projeter trop loin. « Franchement, on n’y pense pas trop, car on ne peut pas se projeter dans l’avenir quand on a des matchs comme celui d’aujourd’hui », a ajouté l’ancien capitaine de West Ham. « Évidemment, je peux désormais me concentrer sur l’Atlético, mais il ne faut pas trop se laisser absorber par ce qui va suivre, ça prend tout simplement trop d’énergie. »