« C’est vraiment incroyable » : l’attaquant d’Heidenheim, Eren Dinkci, est totalement admiratif d’un joueur du FC Bayern

« Jonas Urbig a réalisé une parade incroyable », a reconnu Dinkci avant d’expliquer : « J’ai volontairement visé un peu plus haut pour qu’il ne puisse pas l’atteindre de la main. Qu’il ait pu repousser ce ballon est vraiment stupéfiant. Je m’en veux bien sûr de ne pas avoir marqué. »

Si Dinkci avait trouvé le chemin des filets, Heidenheim aurait même pu repartir de Munich avec les trois points. La lanterne rouge avait ouvert le score de manière surprenante à la 22^e minute par Budu Zivzivadze, avant que Dinkci ne double la mise peu après pour son troisième but de la saison en Bundesliga.

Le Bayern, dont l’entraîneur Vincent Kompany avait initialement ménagé plusieurs titulaires, comme la semaine précédente lors de la victoire 4-3 à Mayence, a réduit l’écart peu avant la mi-temps grâce à un coup franc directement transformé par Leon Goretzka. En seconde période, Kompany a lancé d’un coup quatre cadors : Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz et Joshua Kimmich. Peu après la 60e minute, Goretzka a finalement égalisé.