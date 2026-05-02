« J'ai été surpris de voir le ballon ne pas finir au fond des filets », a déclaré Dinkci après la rencontre de samedi après-midi, revenant sur son occasion en or à la 68^e minute, lorsque Urbig avait repoussé son tir à quelques mètres du but grâce à une parade exceptionnelle.
Traduit par
« C’est vraiment incroyable » : l’attaquant d’Heidenheim, Eren Dinkci, est totalement admiratif d’un joueur du FC Bayern
« Jonas Urbig a réalisé une parade incroyable », a reconnu Dinkci avant d’expliquer : « J’ai volontairement visé un peu plus haut pour qu’il ne puisse pas l’atteindre de la main. Qu’il ait pu repousser ce ballon est vraiment stupéfiant. Je m’en veux bien sûr de ne pas avoir marqué. »
Si Dinkci avait trouvé le chemin des filets, Heidenheim aurait même pu repartir de Munich avec les trois points. La lanterne rouge avait ouvert le score de manière surprenante à la 22^e minute par Budu Zivzivadze, avant que Dinkci ne double la mise peu après pour son troisième but de la saison en Bundesliga.
Le Bayern, dont l’entraîneur Vincent Kompany avait initialement ménagé plusieurs titulaires, comme la semaine précédente lors de la victoire 4-3 à Mayence, a réduit l’écart peu avant la mi-temps grâce à un coup franc directement transformé par Leon Goretzka. En seconde période, Kompany a lancé d’un coup quatre cadors : Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz et Joshua Kimmich. Peu après la 60e minute, Goretzka a finalement égalisé.
- AFP
Heidenheim a modifié son programme de match à la dernière minute pour sa rencontre face au FC Bayern.
Alors que le score était de 2-2, Urbig a repoussé une occasion en or de Dinkci, mais peu après, Heidenheim a repris l'avantage grâce à Zivzivadze. Ce score a tenu jusqu'à la dixième minute du temps additionnel : lors de la dernière action du match, un tir d'Olise sur le poteau a rebondi de manière extrêmement malheureuse sur le dos du gardien de Heidenheim, Diant Ramaj, pour finir dans ses propres filets, portant le score final à 3-3.
L’entraîneur du FCH, Frank Schmidt, avait « revu sa stratégie hier » concernant le plan à adopter face au champion, a révélé Dinkci. « Au départ, nous voulions jouer un peu plus bas et de manière plus compacte. Mais ensuite, l’entraîneur a tranché : “Non, on ne fait pas ça, on n’a rien à perdre”. Et je pense que c’était exactement la bonne approche, car cela nous a permis d’avoir beaucoup plus d’actions vers l’avant.” Tout le monde savait qu’on allait devoir “beaucoup travailler défensivement et que le Bayern aurait probablement 75 % de possession. Mais les gars ont été super, on a pu souffler. C’était le plan.”
Urbig, qui a remplacé le n°1 du Bayern Manuel Neuer dans les cages bavaroises, a fêté sa 17e apparition de la saison à seulement 22 ans. Alors que Neuer, 40 ans, se rapproche d’une prolongation d’un an, Urbig devrait le suppléer plus régulièrement l’an prochain, avant de lui succéder à long terme.
Le Bayern se recentre rapidement sur le PSG.
« Il serait facile de se concentrer sur ce qui n’a pas bien fonctionné aujourd’hui. Beaucoup de choses auraient pu être mieux, c’est clair. Mais il ne faut pas oublier que les garçons ont encore marqué un but en fin de match et qu’ils ont tout fait pour ne pas perdre », a déclaré l’entraîneur du Bayern, Kompany, à Sky au sujet de la performance de son équipe. « Nous pouvons garder cela en tête pour le prochain match ; tout le reste n’est que détails à peaufiner. »
Après ce nul face à Heidenheim, le Bayern s’est immédiatement reconcentré sur la demi-finale retour de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Battus 4-5 à l’aller, les Bavarois comptent renverser la vapeur mercredi devant leur public pour atteindre la finale.
De son côté, Heidenheim a temporairement réduit à trois points son retard sur la 16e place, synonyme de barrages. La lanterne rouge doit désormais compter sur des contre-performances du FC Saint-Paul (face à Mayence) et du VfL Wolfsburg (contre Fribourg) dimanche, sans quoi ses chances de se maintenir en première division, malgré les deux dernières journées à disputer contre le 1. FC Cologne et Mayence 05, s’en trouveraient réduites.
- AFP
Les précédentes confrontations entre le Bayern et Heidenheim
Date
Concours
Match
3 avril 2019
Coupe d’Allemagne
FC Bayern Munich 5-4 1. FC Heidenheim
11 novembre 2023
Bundesliga
FC Bayern Munich 4-2 1. FC Heidenheim
6 avril 2024
Bundesliga
1. FC Heidenheim 3-2 FC Bayern
7 décembre 2024
Bundesliga
FC Bayern vs 1. FC Heidenheim 4-2
19 avril 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim 0-4 FC Bayern
21 décembre 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim – FC Bayern 0-4
2 mai 2026
Bundesliga
FC Bayern vs 1. FC Heidenheim 3-3