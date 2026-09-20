Dans un match qui restera comme un classique de la Premier League, les exploits de Brobbey n'ont pas suffi à enrayer la machine Manchester City, puisque l'équipe d'Enzo Maresca a décroché sa cinquième victoire consécutive de la saison pour rester la seule formation du championnat à afficher un bilan parfait de 100 %. Interrogé par Sky Sports après le coup de sifflet final, l'attaquant international néerlandais n'a pas pu cacher sa déception de repartir les mains vides malgré son triplé sensationnel, admettant : « C'est dur d'être du côté des perdants quand on marque trois buts. C'est vraiment dur de perdre. »

Le match a été chaotique du début à la fin, avec un élan passant sans cesse d'un camp à l'autre. Brobbey, qui a inscrit un triplé sensationnel pour devenir le premier joueur des Black Cats à réussir un triplé dans l'élite depuis Jermain Defoe en 2016, a reconnu l'intensité de cette rencontre face à l'un des poids lourds de la Premier League. « C'était du tac au tac, du tac au tac. Man City est une très bonne équipe avec énormément de qualité, donc oui, on a essayé, je pense qu'on a fait un très bon match. On a essayé, c'est dur quand on perd. Il faut juste continuer », a-t-il déclaré.