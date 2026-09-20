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« C’est vraiment dur de perdre » : auteur d’un triplé, Brian Brobbey a le cœur brisé malgré le match palpitant de Sunderland contre Manchester City
Sentiments mitigés pour la star de Sunderland
Dans un match qui restera comme un classique de la Premier League, les exploits de Brobbey n'ont pas suffi à enrayer la machine Manchester City, puisque l'équipe d'Enzo Maresca a décroché sa cinquième victoire consécutive de la saison pour rester la seule formation du championnat à afficher un bilan parfait de 100 %. Interrogé par Sky Sports après le coup de sifflet final, l'attaquant international néerlandais n'a pas pu cacher sa déception de repartir les mains vides malgré son triplé sensationnel, admettant : « C'est dur d'être du côté des perdants quand on marque trois buts. C'est vraiment dur de perdre. »
Le match a été chaotique du début à la fin, avec un élan passant sans cesse d'un camp à l'autre. Brobbey, qui a inscrit un triplé sensationnel pour devenir le premier joueur des Black Cats à réussir un triplé dans l'élite depuis Jermain Defoe en 2016, a reconnu l'intensité de cette rencontre face à l'un des poids lourds de la Premier League. « C'était du tac au tac, du tac au tac. Man City est une très bonne équipe avec énormément de qualité, donc oui, on a essayé, je pense qu'on a fait un très bon match. On a essayé, c'est dur quand on perd. Il faut juste continuer », a-t-il déclaré.
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Brobbey entre dans l'histoire de la Premier League malgré la défaite
Brobbey a intégré un cercle très fermé en devenant seulement le quatrième joueur de l’histoire de la Premier League à inscrire un triplé contre le leader du championnat, dans les pas de Robbie Fowler, Dirk Kuyt et Romelu Lukaku. Ce qui a rendu la performance héroïque du Néerlandais encore plus remarquable, c’est qu’elle est survenue après qu’il n’avait marqué lors d’aucune de ses précédentes apparitions en championnat cette saison.
Ce résultat permet à Manchester City de rester perché en tête du classement de Premier League avec un sans-faute de 15 points en cinq matches. Sunderland, de son côté, occupe la 14e place avec quatre points alors que le championnat marque une pause en raison de la trêve internationale.
Construire pour l’avenir
Revenant sur ce cap franchi à titre individuel, Brobbey a souligné sa satisfaction personnelle d’avoir retrouvé sa forme avant la pause dans les compétitions nationales. « Je suis vraiment heureux, évidemment, avec trois buts, maintenant à l’approche de la trêve internationale, c’est une bonne sensation », a-t-il déclaré.
Se tournant vers une vision plus globale, l’attaquant tenait à mettre en avant les progrès d’ensemble et le bon début dont Sunderland a bénéficié malgré ce contretemps. « Nous avons gagné 1-0, donc c’est bien d’avoir pris trois points, nous devons simplement continuer à progresser », a ajouté Brobbey. « C’est pourquoi, en tant que groupe, nous devons continuer. »
- Getty Images Sport
Après la trêve internationale
Après la trêve internationale, Sunderland reprend la compétition à domicile contre Brighton le 10 octobre. De son côté, Manchester City sera confronté à un test difficile lors de son déplacement à Anfield pour affronter Liverpool le lendemain, le 11 octobre.
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