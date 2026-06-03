L'équipe nationale suisse a subi un coup dur mardi matin lorsque l'on a appris que l'autorisation ESTA de Breel Embolo – le système automatisé utilisé pour les visiteurs étrangers entrant aux États-Unis – faisait l'objet d'un réexamen administratif. Cette nouvelle a choqué le camp suisse, le joueur de 29 ans étant considéré comme un maillon essentiel de son dispositif offensif alors que l'équipe se prépare pour la phase finale de 2026.

La Fédération suisse a publié un communiqué détaillé pour expliquer la situation : « Malheureusement, Breel Embolo ne peut actuellement pas voyager aux États-Unis avec l’équipe. Son autorisation ESTA avait été validée jusqu’à ce matin. Toutefois, à 10 h 30, nous avons été informés que sa demande faisait l’objet d’un examen administratif plus approfondi. »