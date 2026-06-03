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C’est une véritable surprise : l’attaquant vedette suisse Breel Embolo ne pourra pas se rendre aux États-Unis pour la Coupe du monde en raison d’un problème de visa
Des problèmes de visa empêchent Embolo de s’envoler
L'équipe nationale suisse a subi un coup dur mardi matin lorsque l'on a appris que l'autorisation ESTA de Breel Embolo – le système automatisé utilisé pour les visiteurs étrangers entrant aux États-Unis – faisait l'objet d'un réexamen administratif. Cette nouvelle a choqué le camp suisse, le joueur de 29 ans étant considéré comme un maillon essentiel de son dispositif offensif alors que l'équipe se prépare pour la phase finale de 2026.
La Fédération suisse a publié un communiqué détaillé pour expliquer la situation : « Malheureusement, Breel Embolo ne peut actuellement pas voyager aux États-Unis avec l’équipe. Son autorisation ESTA avait été validée jusqu’à ce matin. Toutefois, à 10 h 30, nous avons été informés que sa demande faisait l’objet d’un examen administratif plus approfondi. »
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Pourquoi la question du visa d'Embolo refait surface
La remise en cause soudaine de l’éligibilité d’Embolo à entrer aux États-Unis trouve son origine dans une vieille affaire judiciaire. L’attaquant de Rennes avait été impliqué dans une altercation à Bâle en 2018, qui avait finalement abouti à un jugement du tribunal suisse en 2023. Reconnaissant sa culpabilité pour des menaces proférées, il avait écopé d’une amende avec sursis.
Si l’international avait déjà pu entrer sans difficulté sur le territoire américain pour une série de matchs amicaux contre le Mexique et les États-Unis en juin 2025, la récente décision de ne pas faire appel a rendu le jugement définitif. Or, ce caractère exécutoire semble avoir déclenché une alerte dans le système d’immigration américain, plongeant l’entourage du joueur dans l’incertitude à quelques jours du coup d’envoi du tournoi.
La Fédération conserve l’espoir d’aboutir à une résolution.
Malgré ce contretemps, l’Association suisse de football reste optimiste : son attaquant vedette devrait rejoindre le camp d’entraînement avant le match d’ouverture. Les responsables sont en contact permanent avec les autorités américaines compétentes pour lever cet obstacle administratif et lui permettre de prendre part à sa troisième Coupe du monde.
« Nous sommes actuellement en contact avec les autorités compétentes et espérons que Breel rejoindra l’équipe plus tard dans la journée ou qu’il voyagera demain pour rejoindre le groupe », a ajouté la fédération dans son communiqué officiel. Les comptes des réseaux sociaux de l’équipe ont également affiché leur solidarité en publiant une photo prise à bord de l’avion de l’équipe, accompagnée du message : « Un siège vide, mais pas pour longtemps. À très bientôt, Breel Embolo. »
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Un mois décisif s'annonce pour la Suisse
La Suisse entame sa phase de groupes le 13 juin face au Qatar à Santa Clara. Elle affrontera ensuite la Bosnie-Herzégovine à Inglewood, puis l’un des co-organisateurs, le Canada, à Vancouver ; chaque séance d’entraînement revêt donc une importance cruciale. Embolo, auteur de 23 buts en 85 sélections, s’avère indispensable aux plans tactiques de Yakin pour ces rencontres décisives.