« C'est une véritable finale ! » : Erling Haaland lance un avertissement sans équivoque à Arsenal avant le choc au sommet contre Manchester City

L’attaquant emblématique de City a souligné l’importance cruciale du choc de dimanche contre les Gunners. Les deux géants s’affronteront dans une rencontre qui, selon de nombreux observateurs, pourrait déterminer la dynamique du titre alors que la saison touche à son terme.

Arsenal a subi un revers important en s’inclinant face à Bournemouth le week-end dernier, tandis que City en a profité pour s’imposer face à Chelsea et empocher trois points. Ces résultats laissent les Gunners avec une maigre avance de six points en tête du classement, même si l’équipe de Pep Guardiola dispose d’un match en retard crucial.