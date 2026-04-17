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« C'est une véritable finale ! » : Erling Haaland lance un avertissement sans équivoque à Arsenal avant le choc au sommet contre Manchester City
Haaland se prépare pour le duel
L’attaquant emblématique de City a souligné l’importance cruciale du choc de dimanche contre les Gunners. Les deux géants s’affronteront dans une rencontre qui, selon de nombreux observateurs, pourrait déterminer la dynamique du titre alors que la saison touche à son terme.
Arsenal a subi un revers important en s’inclinant face à Bournemouth le week-end dernier, tandis que City en a profité pour s’imposer face à Chelsea et empocher trois points. Ces résultats laissent les Gunners avec une maigre avance de six points en tête du classement, même si l’équipe de Pep Guardiola dispose d’un match en retard crucial.
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« C’est une véritable finale », assure Haaland
Avant la rencontre, l’attaquant de 25 ans a affirmé que City avait endossé sa mentalité de gagnant et se tenait prêt à tout donner. Il a rappelé que la pression de la course au titre était précisément ce qui stimulait les joueurs de l’Etihad.
« C'est toujours un grand duel, et comme je l'ai déjà dit, affronter les meilleurs est exactement ce que nous recherchons », a-t-il déclaré à Sky Sports. « C'est sans aucun doute un match énorme. Nous connaissons tous l'importance de cette rencontre. C'est comme une finale. »
La pression de la phase finale
Haaland rappelle que l’état d’esprit consistant à traiter chaque match de championnat comme une finale est déjà profondément ancré dans l’équipe. Il cite la victoire 3-0 de la semaine dernière contre Chelsea comme la référence à suivre d’ici la fin mai, alors que son équipe cherche à inverser la vapeur dans la course au titre.
« Comme le match du week-end dernier contre Chelsea, c’était aussi une finale. Soyons honnêtes et reconnaissons-le », a-t-il expliqué. « Nous avons une finale chaque week-end pendant les six prochaines semaines. C’est un match énorme, c’est probablement le plus grand et le meilleur match qui soit, alors j’espère que ce sera un match incroyable. Ce sont les matchs que l’on veut jouer et ce sont les moments que l’on veut vivre. »
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Les champions sont au pied de l’ultime marche avant le sacre
Manchester City aborde la dernière ligne droite avec sept matches à disputer, contre six pour Arsenal. Si les Gunners ont occupé la première place pendant une grande partie de la saison, la dynamique actuelle des Citizens suggère que l’équipe retrouve son habituel rythme printanier au moment le plus opportun.
Le choc contre les Gunners constitue leur test le plus important avant la dernière journée. Ensuite, le calendrier s’annonce plus favorable pour les Citizens, mais ils doivent d’abord répondre présents sous la pression face à l’équipe de Mikel Arteta, déterminée à mettre fin à sa longue attente d’un titre.