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« C’est une très belle recrue » : Mateo Kovacic soutient le nouveau venu à 116 M£ Elliot Anderson pour briller à Manchester City
Kovacic se réjouit de l’arrivée d’Anderson
Kovacic a fait part de son enthousiasme concernant la dernière campagne de recrutement du club, en soulignant en particulier l’impact qu’il attend d’Anderson. Le milieu de terrain de 23 ans a bouclé un sensationnel transfert de 116 millions de livres sterling en provenance de Nottingham Forest après une campagne remarquable au cours de laquelle il a disputé les 38 matches de Premier League. Son arrivée constitue un signal fort de la part du champion en titre, qui cherche à faire évoluer son effectif sous la direction de Maresca.
Kovacic a exprimé son admiration pour les bases physiques et techniques du jeune joueur. « Je pense qu’il a beaucoup de qualité, beaucoup de puissance physique, parce qu’il a montré qu’il est capable de beaucoup courir, d’être bon avec le ballon, d’être bon sans le ballon », a noté le milieu croate. « Il est jeune, donc il peut encore beaucoup progresser à City, et je pense que c’est une très belle recrue pour nous. »
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Combler le vide laissé par Rodri
Un élément important en toile de fond du début de saison de City est l’absence de Rodri, qui se remet d’une opération du dos. L’international espagnol ne devrait pas participer aux premières semaines de la campagne, créant un vide tactique au cœur du milieu de terrain. Kovacic, qui a joué 45 minutes lors d’un récent match amical contre l’Inter, y voit une opportunité de démontrer sa polyvalence et sa fiabilité. De plus, Rodri a été associé à un transfert estival au Real Madrid.
Maresca a déjà indiqué qu’il s’appuierait sur l’expérience présente dans son effectif pour traverser cette période. « J’ai joué avec Rodri et sans lui aussi, a-t-il expliqué. Donc, comme il n’est pas là maintenant, je peux bien sûr occuper ce poste, mais on verra quand il reviendra. »
L’attrait de la Premier League
Kovacic estime que la Premier League reste le sommet du football mondial. Il a pointé du doigt l’afflux récent de milieux de terrain recrutés à prix d’or comme preuve de la force et de la profondeur inégalées du championnat. Le Croate estime que le niveau de la concurrence n’a jamais été aussi élevé. Pour Kovacic, le défi de se mesurer chaque semaine aux meilleurs joueurs du monde est ce qui le motive à rester au plus haut niveau.
« Je pense que c’est le meilleur championnat et que les meilleurs joueurs sont ici », a-t-il affirmé. « Il y a des milieux de terrain incroyables. Il y a Bruno [Guimaraes] à Newcastle, Aston Villa a beaucoup de bons milieux de terrain. United recrute désormais des milieux de terrain. Donc je pense que chaque club a de très grands milieux de terrain. »
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La star de la Croatie évoque ses projets d’avenir
Alors que l’attention s’est portée sur les nouvelles recrues, Kovacic a également dû composer avec les spéculations concernant son propre avenir à City. Avec un intérêt qui viendrait, selon certaines informations, des géants de Serie A que sont la Juventus et son ancien club de l’Inter Milan, le joueur de 32 ans entre dans la dernière année de son contrat actuel sans qu’une prolongation ne soit encore sur la table. Cependant, malgré seulement neuf apparitions la saison dernière en raison de blessures persistantes au tendon d’Achille et à la cheville, Kovacic reste catégorique sur le fait qu’il a un rôle important à jouer à Manchester.
Le milieu de terrain n’a pas tardé à balayer les rumeurs, affirmant que la communication du club a toujours été positive. « Je n’ai pas senti de points d’interrogation de leur part. J’ai parlé avec eux, et ils m’ont dit qu’ils comptaient sur moi, ce qui était important pour moi à entendre de leur part », a précisé Kovacic.
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