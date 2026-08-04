Kovacic a fait part de son enthousiasme concernant la dernière campagne de recrutement du club, en soulignant en particulier l’impact qu’il attend d’Anderson. Le milieu de terrain de 23 ans a bouclé un sensationnel transfert de 116 millions de livres sterling en provenance de Nottingham Forest après une campagne remarquable au cours de laquelle il a disputé les 38 matches de Premier League. Son arrivée constitue un signal fort de la part du champion en titre, qui cherche à faire évoluer son effectif sous la direction de Maresca.

Kovacic a exprimé son admiration pour les bases physiques et techniques du jeune joueur. « Je pense qu’il a beaucoup de qualité, beaucoup de puissance physique, parce qu’il a montré qu’il est capable de beaucoup courir, d’être bon avec le ballon, d’être bon sans le ballon », a noté le milieu croate. « Il est jeune, donc il peut encore beaucoup progresser à City, et je pense que c’est une très belle recrue pour nous. »