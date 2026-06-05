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Jochen Tittmar

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« C’est une superstar du calibre de Cristiano Ronaldo ! » Florentino Pérez prépare un transfert colossal de 150 millions d’euros au Real Madrid

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À la veille de l’élection à la présidence du Real Madrid, le sortant Florentino Pérez affiche sa détermination. Invité de l’émission télévisée « Horizonte », il a annoncé un transfert record pour recruter une star mondiale.

Selon ses propres déclarations, le candidat sortant aurait déjà assuré plusieurs transferts phares. Mais ces opérations ne seraient que le prélude à un véritable coup de tonnerre sur le marché des transferts.

  • Concrètement, Florentino Pérez a annoncé que le club s’apprêtait à soumettre une offre colossale de 150 millions d’euros pour une « superstar du calibre de Cristiano Ronaldo ». Toutefois, ceux qui évoquent un recrutement imminent de l’attaquant norvégien de Manchester City se trompent : selon le président madrilène, Erling Haaland n’est pas la cible visée.

    Il a toutefois laissé entendre que cette opération constituait une priorité absolue et qu’elle devait être finalisée rapidement. Perez a déclaré : « Mardi, je ferai une offre importante à un grand club de Ligue des champions pour un joueur qui représenterait le plus gros transfert de l’histoire de Madrid. Au moins 150 millions d’euros. »

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  • Florentino PerezGetty Images

    Perez officialise les arrivées de Mourinho, Konaté et Dumfries.

    Selon Florentino Pérez, les arrivées de l’entraîneur José Mourinho, du défenseur central Ibrahima Konaté (Liverpool) et de l’arrière droit Denzel Dumfries (Inter Milan) sont déjà actées. Le président madrilène annonce également des renforts « à de nombreux autres postes » et livre déjà des indices précis.

    « L'offre portera sur un joueur du calibre d'un Cristiano Ronaldo ou d'un Kaká. C'est un Galactico… Bien sûr, il s'agit d'un élément qui joue au milieu de terrain ou plus haut. Ce n'est pas Haaland. Nous allons d'abord négocier avec son club. Écoutez, je vous le dis : il ne vient pas de la Premier League. Nous allons faire l'offre et voir ce qui se passe », a-t-il ajouté.

  • À Madrid, l’appétit de victoires ne connaît pas de satiété.

    Interrogé sur les recrues potentielles, Florentino Perez a successivement écarté plusieurs cadors, réduisant drastiquement la liste des candidats. La plus notable absence évoquée est celle d’Erling Haaland. 

    En procédant ainsi, le président sortant a directement contredit les déclarations tonitruantes de son adversaire Enrique Riquelme, qui assurait avoir déjà conclu un accord avec le buteur norvégien. Outre Haaland, Perez a également rayé d’un trait Michael Olise, Jeremy Doku et Harry Kane. Tout joueur du grand rival, le FC Barcelone, est lui aussi catégoriquement hors de question.

    Kylian Mbappé et Vinicius Junior occupant déjà le front de l’attaque, la pertinence d’un tel recrutement peut toutefois interpeller. Madrid a-t-il encore besoin d’une autre superstar offensive à plusieurs millions ? La réponse du président madrilène, solide dans ses bottes, est sans équivoque : « À Madrid, on en veut toujours plus. »

  • vitinha(C)Getty Images

    Le Real Madrid va-t-il recruter une grande star du PSG ?

    À ce jour, Jude Bellingham est la recrue la plus chère de l’histoire du Real Madrid. Le club merengue a versé 103 millions d’euros au Borussia Dortmund et pourrait finalement débourser jusqu’à 127 millions d’euros en fonction des performances du joueur. Ce montant dépasse les précédents records établis par Eden Hazard, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo. 

    Pour l’avenir, les noms qui circulent actuellement sont ceux de Joao Neves, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, tous évoluant actuellement au Paris Saint-Germain.

  • Les transferts records du Real Madrid

    JoueursPosteRecruté parAnnéeIndemnité de transfert
    Jude BellinghamMilieu de terrainBorussia Dortmund2023127 millions d’euros
    Eden HazardMilieu de terrainFC Chelsea2019120,8 millions d’euros
    Gareth BaleAttaqueTottenham Hotspur2013101 millions d’euros
    Cristiano RonaldoAttaqueManchester United200994 millions d’euros
    Aurélien TchouaméniMilieu de terrainAS Monaco202280 millions d'euros
    Zinedine ZidaneMilieu de terrainJuventus200177,5 millions d'euros
    James RodríguezMilieu de terrainAS Monaco201475 millions d’euros
    KakáMilieu de terrainAC Milan200967 millions d'euros
    Luka JovicAttaquantEintracht Francfort201963 millions d’euros
    Dean HuijsenDéfenseAFC Bournemouth202462,5 millions d’euros