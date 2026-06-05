Selon ses propres déclarations, le candidat sortant aurait déjà assuré plusieurs transferts phares. Mais ces opérations ne seraient que le prélude à un véritable coup de tonnerre sur le marché des transferts.
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« C’est une superstar du calibre de Cristiano Ronaldo ! » Florentino Pérez prépare un transfert colossal de 150 millions d’euros au Real Madrid
Concrètement, Florentino Pérez a annoncé que le club s’apprêtait à soumettre une offre colossale de 150 millions d’euros pour une « superstar du calibre de Cristiano Ronaldo ». Toutefois, ceux qui évoquent un recrutement imminent de l’attaquant norvégien de Manchester City se trompent : selon le président madrilène, Erling Haaland n’est pas la cible visée.
Il a toutefois laissé entendre que cette opération constituait une priorité absolue et qu’elle devait être finalisée rapidement. Perez a déclaré : « Mardi, je ferai une offre importante à un grand club de Ligue des champions pour un joueur qui représenterait le plus gros transfert de l’histoire de Madrid. Au moins 150 millions d’euros. »
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Perez officialise les arrivées de Mourinho, Konaté et Dumfries.
Selon Florentino Pérez, les arrivées de l’entraîneur José Mourinho, du défenseur central Ibrahima Konaté (Liverpool) et de l’arrière droit Denzel Dumfries (Inter Milan) sont déjà actées. Le président madrilène annonce également des renforts « à de nombreux autres postes » et livre déjà des indices précis.
« L'offre portera sur un joueur du calibre d'un Cristiano Ronaldo ou d'un Kaká. C'est un Galactico… Bien sûr, il s'agit d'un élément qui joue au milieu de terrain ou plus haut. Ce n'est pas Haaland. Nous allons d'abord négocier avec son club. Écoutez, je vous le dis : il ne vient pas de la Premier League. Nous allons faire l'offre et voir ce qui se passe », a-t-il ajouté.
À Madrid, l’appétit de victoires ne connaît pas de satiété.
Interrogé sur les recrues potentielles, Florentino Perez a successivement écarté plusieurs cadors, réduisant drastiquement la liste des candidats. La plus notable absence évoquée est celle d’Erling Haaland.
En procédant ainsi, le président sortant a directement contredit les déclarations tonitruantes de son adversaire Enrique Riquelme, qui assurait avoir déjà conclu un accord avec le buteur norvégien. Outre Haaland, Perez a également rayé d’un trait Michael Olise, Jeremy Doku et Harry Kane. Tout joueur du grand rival, le FC Barcelone, est lui aussi catégoriquement hors de question.
Kylian Mbappé et Vinicius Junior occupant déjà le front de l’attaque, la pertinence d’un tel recrutement peut toutefois interpeller. Madrid a-t-il encore besoin d’une autre superstar offensive à plusieurs millions ? La réponse du président madrilène, solide dans ses bottes, est sans équivoque : « À Madrid, on en veut toujours plus. »
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Le Real Madrid va-t-il recruter une grande star du PSG ?
À ce jour, Jude Bellingham est la recrue la plus chère de l’histoire du Real Madrid. Le club merengue a versé 103 millions d’euros au Borussia Dortmund et pourrait finalement débourser jusqu’à 127 millions d’euros en fonction des performances du joueur. Ce montant dépasse les précédents records établis par Eden Hazard, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo.
Pour l’avenir, les noms qui circulent actuellement sont ceux de Joao Neves, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, tous évoluant actuellement au Paris Saint-Germain.
Les transferts records du Real Madrid
Joueurs Poste Recruté par Année Indemnité de transfert Jude Bellingham Milieu de terrain Borussia Dortmund 2023 127 millions d’euros Eden Hazard Milieu de terrain FC Chelsea 2019 120,8 millions d’euros Gareth Bale Attaque Tottenham Hotspur 2013 101 millions d’euros Cristiano Ronaldo Attaque Manchester United 2009 94 millions d’euros Aurélien Tchouaméni Milieu de terrain AS Monaco 2022 80 millions d'euros Zinedine Zidane Milieu de terrain Juventus 2001 77,5 millions d'euros James Rodríguez Milieu de terrain AS Monaco 2014 75 millions d’euros Kaká Milieu de terrain AC Milan 2009 67 millions d'euros Luka Jovic Attaquant Eintracht Francfort 2019 63 millions d’euros Dean Huijsen Défense AFC Bournemouth 2024 62,5 millions d’euros