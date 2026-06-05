« C’est une superstar du calibre de Cristiano Ronaldo ! » Florentino Pérez prépare un transfert colossal de 150 millions d’euros au Real Madrid

Concrètement, Florentino Pérez a annoncé que le club s’apprêtait à soumettre une offre colossale de 150 millions d’euros pour une « superstar du calibre de Cristiano Ronaldo ». Toutefois, ceux qui évoquent un recrutement imminent de l’attaquant norvégien de Manchester City se trompent : selon le président madrilène, Erling Haaland n’est pas la cible visée.

Il a toutefois laissé entendre que cette opération constituait une priorité absolue et qu’elle devait être finalisée rapidement. Perez a déclaré : « Mardi, je ferai une offre importante à un grand club de Ligue des champions pour un joueur qui représenterait le plus gros transfert de l’histoire de Madrid. Au moins 150 millions d’euros. »