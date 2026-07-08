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« C'est une star » : selon l'entraîneur des « Galacticos » José Mourinho, Kylian Mbappé et Jude Bellingham ont le potentiel pour conquérir de nombreux titres avec le Real Madrid
Mourinho : le mentor vedette fait son retour
Andrade a réitéré son soutien indéfectible à José Mourinho, alors que le technicien portugais entame son deuxième mandat à la tête du Real Madrid. Dans une interview accordée à AS, l’ancien défenseur du Deportivo La Corogne et de Porto a présenté l’entraîneur de 63 ans comme une véritable icône, dont l’influence sur le football moderne demeure inégalée, soulignant l’élan considérable que sa simple présence apporte au dernier projet de Florentino Pérez.
« José Mourinho est une star. C’est notre mentor en tant qu’entraîneur. Il a été une grande source d’inspiration pour ceux d’entre nous qui faisaient leurs premiers pas dans le métier. Tout ce qu’il fait, son sang-froid, sa manière d’interagir avec la presse, avec les supporters… Ce fut un triomphe pour Florentino dans sa campagne électorale », a déclaré Andrade. Il estime que la personnalité et la vaste expérience de l’entraîneur rendront ce nouveau chapitre encore plus fructueux que son premier mandat, entre 2010 et 2013.
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Libérer tout le potentiel de Mbappé
L'une des perspectives les plus alléchantes du retour de Mourinho est son association avec Mbappé. Au vu des performances exceptionnelles du Français lors de la Coupe du monde 2026, Andrade s'attend à ce que l'entraîneur tire parti de cette forme internationale pour ramener enfin la Ligue des champions dans la capitale espagnole. On s'attend à ce que Mourinho apporte la discipline tactique et le sang-froid nécessaires pour maximiser l'efficacité redoutable de l'attaquant.
« Il sera certainement impatient d’amener Mbappé à reproduire ce qu’il fait avec la France en Coupe du monde : remporter des titres et atteindre des objectifs majeurs comme la Ligue des champions, qui est pour le Real Madrid le trophée le plus important », a ajouté Andrade.
Une « occasion en or » pour le changement
Mourinho a déjà commencé à imposer sa marque au sein de l'effectif, en réorientant la stratégie de recrutement du club vers la réussite immédiate plutôt que vers des projets à long terme. Les stars actuelles ressentent déjà l'effervescence de cette nouvelle ère : l'international anglais Bellingham a ainsi qualifié Mourinho d'entraîneur de haut niveau et s'est réjoui de l'arrivée dans l'équipe de joueurs expérimentés et habitués à la victoire.
Andrade a souligné que la situation actuelle représentait une « occasion en or » pour Mourinho, l’équipe sortant d’une saison décevante sans titre. « Le deuxième passage de Mourinho au Real Madrid… C’est une formidable opportunité. C’est désormais un entraîneur beaucoup plus expérimenté, et il va en profiter bien davantage que lors de son premier passage au Real Madrid. Je pense qu’il a une occasion en or d’apporter de nombreux changements à l’équipe, puisque Madrid n’a rien remporté l’année dernière », a-t-il expliqué.
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La fierté portugaise au Bernabéu
Le retour de Mourinho suscite également un sentiment de fierté nationale chez Andrade, qui considère l’entraîneur et Cristiano Ronaldo comme les figures de proue par excellence du football portugais. Il a avoué être « heureux comme un enfant » de voir l’entraîneur de 63 ans revenir dans la compétition de haut niveau, même s’il a ajouté en plaisantant une petite mise en garde concernant son ancien club.
« Mourinho est heureux comme un enfant de revenir au Real Madrid, n’est-ce pas ? C’est une star. Je lui souhaite tout le meilleur. Au Portugal, nous avons la chance de compter parmi nous l’un des meilleurs entraîneurs au monde, en la personne de Mourinho, ainsi que des joueurs comme Cristiano, qui se maintient au plus haut niveau depuis toujours : un Ballon d’Or passé par le Real Madrid. Disposer de telles figures de proue est essentiel pour le Portugal. Je suis donc ravi que Mourinho ait signé au Real Madrid et j’espère qu’il gagnera tous les matchs… sauf contre le Deportivo », a conclu Andrade.
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