Andrade a réitéré son soutien indéfectible à José Mourinho, alors que le technicien portugais entame son deuxième mandat à la tête du Real Madrid. Dans une interview accordée à AS, l’ancien défenseur du Deportivo La Corogne et de Porto a présenté l’entraîneur de 63 ans comme une véritable icône, dont l’influence sur le football moderne demeure inégalée, soulignant l’élan considérable que sa simple présence apporte au dernier projet de Florentino Pérez.

« José Mourinho est une star. C’est notre mentor en tant qu’entraîneur. Il a été une grande source d’inspiration pour ceux d’entre nous qui faisaient leurs premiers pas dans le métier. Tout ce qu’il fait, son sang-froid, sa manière d’interagir avec la presse, avec les supporters… Ce fut un triomphe pour Florentino dans sa campagne électorale », a déclaré Andrade. Il estime que la personnalité et la vaste expérience de l’entraîneur rendront ce nouveau chapitre encore plus fructueux que son premier mandat, entre 2010 et 2013.



