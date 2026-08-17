La course à Barcola a atteint son point d’ébullition à l’approche de la date limite du mercato estival, avec deux des plus grands cadors de Premier League qui se disputent sa signature.

Le joueur de 23 ans a connu un passage riche en trophées dans la capitale française depuis son arrivée en provenance de Lyon, avec 39 buts et 37 passes décisives en 152 apparitions sous les ordres de Luis Enrique. Son refus de prolonger son contrat au-delà de 2028 a alerté l’élite européenne, en particulier après son rôle crucial dans la récente domination nationale et continentale du PSG.

Liverpool, désormais sous la direction d’Andoni Iraola, cherche désespérément un remplaçant de classe mondiale à Mohamed Salah après son transfert à Trabzonspor. De son côté, Arsenal de Mikel Arteta veut renforcer ses options offensives après avoir échoué à recruter la superstar du Real Madrid Vinicius Junior.

L’enjeu est incroyablement élevé, et l’ancien international allemand Hamann admet que si Anfield a un charme unique, le projet sportif de l’Emirates Stadium pourrait être plus séduisant pour un joueur habitué à accumuler les trophées. Liverpool a déjà pris la température en soumettant une offre améliorée de 135 M€ pour le talentueux ailier.