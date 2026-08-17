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« C’est une question à laquelle lui seul peut répondre » : l’ex-star de Liverpool Dietmar Hamann donne l’avantage à Arsenal dans la course à Bradley Barcola
Arsenal et Liverpool se disputent la sensation du PSG
La course à Barcola a atteint son point d’ébullition à l’approche de la date limite du mercato estival, avec deux des plus grands cadors de Premier League qui se disputent sa signature.
Le joueur de 23 ans a connu un passage riche en trophées dans la capitale française depuis son arrivée en provenance de Lyon, avec 39 buts et 37 passes décisives en 152 apparitions sous les ordres de Luis Enrique. Son refus de prolonger son contrat au-delà de 2028 a alerté l’élite européenne, en particulier après son rôle crucial dans la récente domination nationale et continentale du PSG.
Liverpool, désormais sous la direction d’Andoni Iraola, cherche désespérément un remplaçant de classe mondiale à Mohamed Salah après son transfert à Trabzonspor. De son côté, Arsenal de Mikel Arteta veut renforcer ses options offensives après avoir échoué à recruter la superstar du Real Madrid Vinicius Junior.
L’enjeu est incroyablement élevé, et l’ancien international allemand Hamann admet que si Anfield a un charme unique, le projet sportif de l’Emirates Stadium pourrait être plus séduisant pour un joueur habitué à accumuler les trophées. Liverpool a déjà pris la température en soumettant une offre améliorée de 135 M€ pour le talentueux ailier.
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Hamann évalue le dilemme Barcola
S’exprimant auprès de Andy’s Bet Club, Hamann s’est montré franc au sujet du choix difficile auquel est confronté l’ailier du PSG. « Liverpool peut-il devancer Arsenal pour Bradley Barcola ? Potentiellement », a noté le vainqueur de la Ligue des champions 2005.
« Évidemment, Liverpool conserve un énorme pouvoir d’attraction avec son stade, ses supporters et l’histoire du club. C’est une question à laquelle lui seul peut répondre. La seule chose, c’est qu’il évolue dans un club très performant, il a remporté le championnat presque chaque année et a maintenant gagné la Ligue des champions deux fois de suite. S’il veut la gagner une troisième fois, il voudra remporter le championnat la saison prochaine. Il a probablement plus de chances d’y parvenir à Arsenal qu’à Liverpool la saison prochaine. »
Hamann maintient Liverpool dans la course
Bien qu’il ait laissé entendre qu’Arsenal est actuellement mieux placé pour connaître un succès immédiat, Hamann n’a pas exclu un transfert vers le Merseyside. Il estime que la décision se jouera finalement sur la vision à long terme de Barcola, plutôt que sur les seules perspectives de trophées à court terme.
« Ce que sera la situation dans deux ou trois ans, je n’en sais rien, mais je pense que lorsque vous signez un contrat de quatre ou cinq ans, vous ne le signez pas uniquement en fonction de ce que vous attendez pour la saison prochaine », a ajouté Hamann. « Je pense que Liverpool, même si Arsenal était intéressé, a encore de bonnes chances en raison de ce qu’est ce club. »
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Le PSG se prépare à l’après-Barcola
Alors que les clubs de Premier League se battent pour obtenir sa signature, le PSG semble préparer un plan de secours en cas de départ. Le champion de Ligue 1 a récemment confirmé la signature de Mika Godts en provenance de l'Ajax, un mouvement considéré par beaucoup comme un indicateur clair que le club est prêt à sanctionner le départ de Barcola.
L'arrivée du jeune Belge s'ajoute à un secteur offensif déjà bien fourni, où figurent notamment Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue, ce qui pourrait contraindre le PSG à accepter un montant légèrement inférieur à son évaluation initiale de 145 M£ afin d'éviter un feuilleton prolongé sur le marché des transferts.
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