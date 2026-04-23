C’est une première : le FC Bayern Munich s’apprêterait à modifier profondément ses nouveaux maillots

Sur le plan esthétique, le champion en titre devrait, selon toute vraisemblance, revenir à un motif extrêmement classique pour ses maillots domicile de la saison 2026/27. Après les critiques parfois virulentes formulées ces dernières années par les supporters à l'encontre des maillots domicile du Bayern, la nouvelle tenue devrait renouer avec ses origines.

Depuis plusieurs mois, les premières fuites évoquaient un maillot domicile d’un rouge profond, orné de fines rayures ton sur ton. Si la largeur exacte et le rendu de ces rayures demeurent inconnus, ce design sobre devrait apaiser les esprits.

Depuis plusieurs saisons, les supporters du FCB regrettaient que les maillots s’éloignent de la combinaison traditionnelle rouge et blanc au profit de associations de couleurs et de motifs parfois extravagantes.