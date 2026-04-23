Selon le site spécialisé Footy Headlines, les maillots du club le plus titré d’Allemagne arboreront bientôt une nouvelle dénomination : « FC Bayern », en lieu et place du nom complet « FC Bayern München » ou de son abréviation habituelle « Bayern München ».
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C’est une première : le FC Bayern Munich s’apprêterait à modifier profondément ses nouveaux maillots
Cette modification reflète la manière dont le club est généralement appelé, surtout dans les pays germanophones. Il s’agit néanmoins d’une première : jusqu’ici, « Munich », la ville d’origine du club, figurait sur tous les maillots du FCB.
Reste à savoir si cette évolution concernera uniquement l’exercice en cours ou si le club entend apposer définitivement le nom « FC Bayern » sur ses futurs maillots.
Le maillot domicile du Bayern pour la saison 2026-2027 se distingue par sa teinte rouge intense rehaussée de rayures.
Sur le plan esthétique, le champion en titre devrait, selon toute vraisemblance, revenir à un motif extrêmement classique pour ses maillots domicile de la saison 2026/27. Après les critiques parfois virulentes formulées ces dernières années par les supporters à l'encontre des maillots domicile du Bayern, la nouvelle tenue devrait renouer avec ses origines.
Depuis plusieurs mois, les premières fuites évoquaient un maillot domicile d’un rouge profond, orné de fines rayures ton sur ton. Si la largeur exacte et le rendu de ces rayures demeurent inconnus, ce design sobre devrait apaiser les esprits.
Depuis plusieurs saisons, les supporters du FCB regrettaient que les maillots s’éloignent de la combinaison traditionnelle rouge et blanc au profit de associations de couleurs et de motifs parfois extravagantes.