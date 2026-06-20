C’est une première historique : le Paraguayen Miguel Almirón inscrit un fait inédit dans l’histoire de la Coupe du monde

« On peut supposer qu’un joueur a dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû dire – sinon, il n’aurait pas eu besoin de se couvrir la bouche », avait déclaré Infantino à l’époque. Une expulsion est une mesure « que nous devons prendre si nous voulons mener sérieusement notre lutte contre le racisme ».

Lors du match Paraguay-Turquie, l’assistance vidéo a signalé à l’arbitre Iván Barton (Salvador) le comportement antisportif d’Almiron. Le milieu de terrain a donc été expulsé dans le temps additionnel de la première mi-temps, alors que son équipe menait 1-0.