Coupe du monde 2026 : Miguel Almiron, international paraguayen, s’est vu expulser pour avoir obstrué la bouche de son adversaire turc Mert Müldür. Cette décision, conforme à la nouvelle règle adoptée en avril par l’International Football Association Board (IFAB) pour la phase finale qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, a été appliquée pour la première fois vendredi soir (heure locale) à Santa Clara : désormais, une telle infraction entraînera systématiquement un carton rouge.
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C’est une première historique : le Paraguayen Miguel Almirón inscrit un fait inédit dans l’histoire de la Coupe du monde
Au printemps dernier, le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est personnellement impliqué pour promouvoir ce type de sanction. Cette nouvelle règle fait suite à la polémique impliquant Gianluca Prestianni (Benfica Lisbonne), accusé d’avoir proféré des insultes racistes à l’encontre de Vinicius Junior (Real Madrid) lors d’un barrage de la Ligue des champions, en se couvrant la bouche avec son maillot.
Le VAR signale une faute à l'arbitre : Almiron est expulsé.
« On peut supposer qu’un joueur a dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû dire – sinon, il n’aurait pas eu besoin de se couvrir la bouche », avait déclaré Infantino à l’époque. Une expulsion est une mesure « que nous devons prendre si nous voulons mener sérieusement notre lutte contre le racisme ».
Lors du match Paraguay-Turquie, l’assistance vidéo a signalé à l’arbitre Iván Barton (Salvador) le comportement antisportif d’Almiron. Le milieu de terrain a donc été expulsé dans le temps additionnel de la première mi-temps, alors que son équipe menait 1-0.