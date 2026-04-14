Peu après son entrée en jeu sous les ordres de Flick, un joueur a été victime d’un choc violent. Sur un centre de Yamal, Fermin Lopez s’est retrouvé seul pour placer une tête, mais il a été repoussé par le gardien de l’Atlético, Juan Musso. Lopez a ensuite été accidentellement frappé au visage et au nez par les crampons du gardien. (25e) Le sang coulait abondamment et les soins prodigués ont entraîné une interruption de plusieurs minutes. Le joueur de 22 ans a toutefois pu reprendre le jeu.

Les Rojiblancos ont immédiatement exploité ce temps mort forcé : quelques instants après la reprise, Antoine Griezmann a lancé Fernando Llorente, lequel a servi Ademola Lookman au centre ; l’attaquant a réduit le score (1-2, 31^e). Ce but a scellé le score d’une rencontre qui est restée animée tout au long de la seconde période.

Le but de Ferran Torres, qui aurait fait 3-1 à la 55^e, est refusé pour hors-jeu. Le Barça continue de pousser pour ce troisième but libérateur, mais l’Atlético peut à nouveau compter sur son joker de luxe, Alexander Sörloth. Le Norvégien est entré à la 76^e minute à la place d’Antoine Griezmann, salué par une ovation debout, et, une minute plus tard, il a lancé une course en profondeur qu’Eric Garcia n’a pu arrêter qu’en commettant une faute de dernier recours. Comme lors du match aller, les Catalans ont terminé la rencontre à dix, mais cette fois-ci, la décision ne devrait pas faire l’objet de discussions.

Malgré leur infériorité numérique, les Catalans se sont rués vers l’avant, mais le remplaçant Ronald Araujo a manqué la plus grosse occasion d’inscrire le 3-1 peu avant la fin des huit minutes de temps additionnel.

Alors que le Barça dit adieu à la Ligue des champions, l’Atlético défiera en demi-finale le vainqueur de la confrontation entre Arsenal et le Sporting Lisbonne.