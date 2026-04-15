C’est une première dans l’histoire du Real Madrid ! Álvaro Arbeloa inscrit son nom au panthéon de la Ligue des champions en battant le FC Bayern

Au fond, pour les Merengues et Bellingham, l’enjeu est clair : sauver une saison jusqu’ici désastreuse, aussi bien en Liga qu’en Coupe. Avec neuf points de retard sur le FC Barcelone et seulement sept matchs à jouer, le titre de champion semble hors de portée, tandis que la Coupe a tourné au fiasco avec une élimination dès le deuxième tour face à Albacete. C’était le premier match sous la houlette d’Arbeloa, nommé après la démission de Xabi Alonso, lui-même battu peu auparavant en finale de la Supercoupe par le Barça.

Selon Bellingham, la rencontre face à Munich représente désormais la dernière chance de « faire oublier toutes les mauvaises choses de la saison ». Les cadres Aurélien Tchouameni, suspendu après un carton jaune, et le gardien Thibaut Courtois, victime d’une déchirure musculaire, n’ont pas pu apporter leur aide. Le défenseur Raul Asencio était également absent en raison d’une gastro-entérite.

À cette hécatombe s’ajoute une crise de résultats : les Merengues restent sur trois matchs sans victoire, ce qui met directement en péril le siège d’Arbeloa.

Une élimination à Munich pourrait lui coûter son poste. C’est sans doute pourquoi il s’est montré peut-être un peu trop belliqueux avant le match décisif : « Nous avons eu beaucoup d’occasions et n’avons concédé que peu de choses. Nous partons maintenant en Allemagne avec la ferme intention de gagner et, si nécessaire, de mourir là-bas. »