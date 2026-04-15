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Jonas Rütten

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C’est une première dans l’histoire du Real Madrid ! Álvaro Arbeloa inscrit son nom au panthéon de la Ligue des champions en battant le FC Bayern

Ligue des Champions
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
A. Arbeloa

Pour sauver ce qui peut encore l’être, le Real Madrid se doit de l’emporter sur le FC Bayern. L’entraîneur Álvaro Arbeloa a ainsi aligné un onze de départ historique.

Pour la première fois dans l’histoire de la Ligue des champions du Real Madrid, le onze de départ était dépourvu de joueurs espagnols. Après la défaite 1-2 de la semaine précédente, Arbeloa a écarté les défenseurs centraux Dean Huijsen et Thiago Pitarch. 

À la place, il a aligné Eder Militao comme nouveau partenaire d’Antonio Rüdiger en défense centrale et Jude Bellingham au milieu de terrain aux côtés de Federico Valverde. Au total, Arbeloa a donc effectué quatre changements par rapport au match aller. 

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  • Longtemps blessé, Ferland Mendy – seulement six apparitions cette saison – a remplacé Alvaro Carreras, dominé par Michael Olise à l’aller. Arbeloa a aussi titularisé Brahim Diaz et aligné un onze résolument offensif.

    Pour le Real, et surtout pour Arbeloa, la rencontre face au Bayern est un véritable tout ou rien. Avant la rencontre, Bellingham a d’ailleurs parlé d’une « finale » et d’un « match décisif ». 

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    Le Real Madrid risque de terminer la saison sans aucun titre, et Arbeloa se bat aussi pour sauver sa place lors de la rencontre face au Bayern.

    Au fond, pour les Merengues et Bellingham, l’enjeu est clair : sauver une saison jusqu’ici désastreuse, aussi bien en Liga qu’en Coupe. Avec neuf points de retard sur le FC Barcelone et seulement sept matchs à jouer, le titre de champion semble hors de portée, tandis que la Coupe a tourné au fiasco avec une élimination dès le deuxième tour face à Albacete. C’était le premier match sous la houlette d’Arbeloa, nommé après la démission de Xabi Alonso, lui-même battu peu auparavant en finale de la Supercoupe par le Barça.

    Selon Bellingham, la rencontre face à Munich représente désormais la dernière chance de « faire oublier toutes les mauvaises choses de la saison ». Les cadres Aurélien Tchouameni, suspendu après un carton jaune, et le gardien Thibaut Courtois, victime d’une déchirure musculaire, n’ont pas pu apporter leur aide. Le défenseur Raul Asencio était également absent en raison d’une gastro-entérite. 

    À cette hécatombe s’ajoute une crise de résultats : les Merengues restent sur trois matchs sans victoire, ce qui met directement en péril le siège d’Arbeloa. 

    Une élimination à Munich pourrait lui coûter son poste. C’est sans doute pourquoi il s’est montré peut-être un peu trop belliqueux avant le match décisif : « Nous avons eu beaucoup d’occasions et n’avons concédé que peu de choses. Nous partons maintenant en Allemagne avec la ferme intention de gagner et, si nécessaire, de mourir là-bas. »

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