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« C’est une personne très importante pour moi » : Joao Pedro encense la nouvelle recrue de Chelsea alors que Xabi Alonso prépare sa révolution à Stamford Bridge
Un mentorat renoué dans l’ouest de Londres
Pedro s’est confié sur le lien personnel profond qui l’unit à Welbeck, nouvelle recrue de Chelsea, révélant que l’attaquant expérimenté a joué un rôle crucial dans son adaptation à la vie en Premier League. Les deux attaquants se retrouvent pour la troisième fois, après avoir déjà partagé le vestiaire à Watford puis à Brighton.
Depuis la tournée de pré-saison du club, Pedro a dressé un portrait très élogieux du caractère et de l’influence du joueur de 35 ans. « Personnellement, Danny est une personne très importante pour moi dans la vie, a déclaré Pedro au site officiel de Chelsea. Quand je suis arrivé en Angleterre, je ne parlais pas anglais, mais il essayait toujours d’être près de moi pour me soutenir et m’aider à progresser.
« Ce sera maintenant la troisième fois que nous jouons ensemble et je pense que, comme il l’a fait avec moi par le passé, il apportera son soutien à tout le monde dans l’effectif. »
- AFP
Le rôle de Welbeck dans le nouveau Chelsea d'Alonso
Malgré son statut de vétéran, Welbeck est arrivé à Stamford Bridge après une campagne productive au cours de laquelle il a inscrit 13 buts pour Brighton. Chelsea aurait payé une indemnité aux alentours de 7 M£ pour s’attacher ses services avec un contrat de deux ans, apportant à Alonso l’expérience dont il avait grand besoin.
Le duo a déjà commencé à construire ses automatismes sur le terrain sous le nouveau régime, puisque Welbeck a bien débuté aux côtés de Pedro lors de la défaite 1-0 du club en pré-saison contre la Juventus mercredi. Évoquant l’arrivée de son coéquipier, Pedro a ajouté : « Danny, c’est ce genre de gars ; il est très serviable et veut le meilleur pour tous ceux qui l’entourent et pour l’équipe. Tout le monde sait que c’est un joueur de premier plan. J’ai hâte de rejouer à ses côtés et je pense qu’il sera une très bonne personne à avoir dans le groupe. »
Caicedo salue l’impact du buteur vétéran
Pedro n'est pas la seule ancienne star de Brighton ravie de voir Welbeck sous les couleurs de Chelsea. Le milieu de terrain Moises Caicedo, qui a quitté la côte sud dans le cadre d'un transfert record en Grande-Bretagne il y a trois ans, s'est lui aussi montré élogieux à propos de l'arrivée de l'attaquant.
« Quand il est arrivé ici, je lui ai fait un câlin parce que j'étais tellement heureux quand il a signé, a expliqué Caicedo pendant la préparation de pré-saison. En tant que joueur et en tant que personne, Danny est au top. Il m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé à Brighton. Il a été très important pour moi et le fait de l'avoir ici à Chelsea, ça fait du bien.
« Je suis tellement heureux de l'avoir ici et il va beaucoup nous aider, c'est sûr. Avec sa mentalité, il a tout et il va être très important pour nous. »
- AFP
« Immense fierté » pour la nouvelle recrue
Pour Welbeck, ce transfert représente un dernier grand chapitre dans une carrière riche, qui l’a vu passer par certains des plus grands clubs d’Angleterre. L’attaquant a révélé que l’opportunité de représenter Chelsea était une offre qu’il ne pouvait pas refuser, citant ses conversations avec Alonso comme facteur décisif.
« Quand vous apprenez l’intérêt de Chelsea, c’est quelque chose qui vous remplit d’une immense fierté, a déclaré Welbeck. Je connais déjà quelques garçons et j’ai eu de fantastiques conversations avec l’entraîneur, et je ressens déjà cette connexion. J’ai ce feu en moi et je suis prêt à tout donner pour ce club afin de rendre fiers tous ceux qui sont à Chelsea, ainsi que les supporters. »
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