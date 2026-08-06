Pedro s’est confié sur le lien personnel profond qui l’unit à Welbeck, nouvelle recrue de Chelsea, révélant que l’attaquant expérimenté a joué un rôle crucial dans son adaptation à la vie en Premier League. Les deux attaquants se retrouvent pour la troisième fois, après avoir déjà partagé le vestiaire à Watford puis à Brighton.

Depuis la tournée de pré-saison du club, Pedro a dressé un portrait très élogieux du caractère et de l’influence du joueur de 35 ans. « Personnellement, Danny est une personne très importante pour moi dans la vie, a déclaré Pedro au site officiel de Chelsea. Quand je suis arrivé en Angleterre, je ne parlais pas anglais, mais il essayait toujours d’être près de moi pour me soutenir et m’aider à progresser.

« Ce sera maintenant la troisième fois que nous jouons ensemble et je pense que, comme il l’a fait avec moi par le passé, il apportera son soutien à tout le monde dans l’effectif. »



