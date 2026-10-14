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« C’est une p***** de honte, je n’ai pas de mots ! » : Amad Diallo pousse un coup de gueule vulgaire alors que les tensions au sein de l’effectif de Manchester United éclatent après la défaite contre l’Atlético de Madrid
Un coup dur d’entrée et le carton rouge de Yoro provoquent l’effondrement
Les hommes de Michael Carrick se sont rendus au Metropolitano avec l’espoir de relancer leur campagne laborieuse, mais ils ont subi un coup dur d’entrée. Ils ont encaissé un but avant même la 50e seconde, donnant le ton d’une soirée européenne cauchemardesque.
Malgré ce choc précoce, les visiteurs se sont créé plusieurs occasions d’égaliser avant que l’expulsion controversée de Leny Yoro ne brise leur élan. L’Atlético a profité de sa supériorité numérique, Ademola Lookman scellant finalement la victoire à 11 minutes de la fin.
Les décisions arbitrales contestées ont exaspéré le camp de Manchester United. Sur Snapchat, après la rencontre, l’ailier Amad n’a pas mâché ses mots au sujet de l’arbitrage : « Une p*****n de honte, je n’ai pas de mots. »Snapchat/@coloelpopo
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Martinez étrille la direction de Manchester United
La frustration dépassait largement les décisions arbitrales, et Lisandro Martinez a livré une interview d’après-match cinglante. Le défenseur argentin a directement mis en cause le directeur sportif Jason Wilcox au sujet du recrutement estival du club.
« Vraiment mauvaise [prestation], vraiment mauvaise, a déclaré Martinez, furieux. Je dois beaucoup me contenir, mais parfois, c’est le reflet, comme dans un miroir, de l’état actuel de notre club. Nous avons fait une saison fantastique la saison dernière et, maintenant, nous attendons davantage de ceux qui sont à la tête du club, de la direction, pour avoir plus de joueurs et pouvoir rivaliser, car beaucoup, beaucoup d’équipes recrutent elles aussi beaucoup de joueurs. Atletico a une équipe formidable et méritait de gagner aujourd’hui. »
Interrogé sur la capacité de l’effectif actuel de United à rivaliser en Ligue des champions, le défenseur central a maintenu ses critiques envers la direction.
Il a ajouté : « J’attends davantage, honnêtement. J’attends davantage [d’investissement]. Oui, à 100 %. J’attends davantage de notre directeur technique. Nous devons être honnêtes et, en tant que joueurs, nous devons aussi en faire plus, mais il est également important de constituer un effectif solide pour être prêt pour ce genre de soirée. »
Les nouvelles recrues sous pression sur fond de tensions dans le vestiaire
Le jugement cinglant de Martinez va inévitablement accroître la pression sur les recrues estivales Youri Tielemans, Andrey Santos et Carlos Baleba, tous trois titulaires dans la capitale espagnole. L’ambiance au sein du groupe est scrutée de près ces derniers temps, tandis que l’attitude du capitaine Bruno Fernandes suscite elle aussi des critiques.
Interrogé sur les propos fracassants de Martinez, Tielemans a refusé d’entrer dans le débat. « Je n’ai aucun commentaire à faire là-dessus, a déclaré le milieu de terrain. Je ne sais pas. »
De son côté, Santos a présenté ses excuses aux supporters qui avaient fait le déplacement, tout en assurant que le vestiaire soutenait pleinement son entraîneur. « Je veux simplement présenter mes excuses à tous ceux qui ont fait le déplacement en Espagne, a expliqué Santos. Bien sûr, comme je l’ai déjà dit, nous voulons gagner chaque match. Il est maintenant temps de travailler dur et de renouer avec la victoire. »
Réaffirmant son soutien à Carrick, il a ajouté : « Bien sûr, nous croyons en l’entraîneur, nous croyons en notre staff, nous croyons en nos joueurs. Comme je l’ai déjà dit, nous traversons une mauvaise passe, mais nous devons travailler pour changer cela. »
- Getty Images Sport
Un immense défi en perspective à Elland Road
Les conséquences de ce déplacement européen qui a fait du tort à l’équipe placent Carrick face à un climat de plus en plus délétère avant un week-end décisif. Manchester United doit vite se ressaisir avant de se rendre à Elland Road pour affronter son rival honni, Leeds United, dimanche.
Tout autre résultat qu’une victoire dans le Yorkshire pourrait être désastreux pour l’encadrement technique actuel. Alors que des signes de désunion au sein de l’effectif apparaissent au grand jour, Carrick doit trouver le moyen de remobiliser ses joueurs et de sauver une saison qui menace de plus en plus de lui échapper.
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