Les hommes de Michael Carrick se sont rendus au Metropolitano avec l’espoir de relancer leur campagne laborieuse, mais ils ont subi un coup dur d’entrée. Ils ont encaissé un but avant même la 50e seconde, donnant le ton d’une soirée européenne cauchemardesque.

Malgré ce choc précoce, les visiteurs se sont créé plusieurs occasions d’égaliser avant que l’expulsion controversée de Leny Yoro ne brise leur élan. L’Atlético a profité de sa supériorité numérique, Ademola Lookman scellant finalement la victoire à 11 minutes de la fin.

Les décisions arbitrales contestées ont exaspéré le camp de Manchester United. Sur Snapchat, après la rencontre, l’ailier Amad n’a pas mâché ses mots au sujet de l’arbitrage : « Une p*****n de honte, je n’ai pas de mots. »

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