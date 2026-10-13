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« C’est une machine » : Morgan Rogers encense Jordan Henderson tandis que Chelsea poursuit sur sa lancée fulgurante en Premier League sous les ordres de Xabi Alonso
L’impact de Henderson à Stamford Bridge
Henderson est peut-être arrivé à Stamford Bridge alors que certains s’interrogeaient sur son âge, mais ses récentes performances ont vite fait taire les sceptiques. Le milieu de terrain expérimenté a réussi des débuts de rêve à domicile face à Bournemouth, marquant un but et apportant sa créativité lors d’une large victoire 5-1. Depuis son arrivée dans l’ouest de Londres cet été, sa condition physique et son intelligence de jeu impressionnent son coéquipier Rogers.
« Certains disaient qu’il était trop vieux, mais vous voyez ce qu’il fait. Dans le vestiaire, tout le monde sait qu’il est probablement encore le joueur le plus en forme du club, pour être honnête. C’est une machine. Les gens oublient ses qualités de footballeur parce qu’ils voient surtout en lui un joueur d’expérience, mais qu’on ne s’y trompe pas : il sait toujours jouer au football. Il a tout gagné dans ce sport. Vous avez vu ses qualités à cette occasion et je suis sûr qu’on les verra encore tout au long de la saison », a déclaré Rogers sur le site officiel de Chelsea.
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Le vétéran remporte la bataille des coups francs
Rogers a également évoqué la concurrence au sein de l’effectif pour tirer les coups de pied arrêtés, reconnaissant qu’il est difficile de contester la technique de Henderson. Le milieu de terrain expérimenté a convaincu ses coéquipiers plus jeunes de lui laisser la place, avant de leur donner raison en inscrivant un superbe coup franc en seconde période qui a fait se lever le public. « J’espère qu’on verra d’autres buts de sa part. Il en est capable, il a énormément de talent. C’est pour ça qu’il tire les coups francs : il a cette capacité à marquer de loin, et il l’a fait deux fois samedi », a-t-il déclaré.
Le jeune attaquant a plaisanté sur la perte de son statut de tireur principal, tout en soulignant que la réussite collective restait la priorité de cette équipe de Chelsea revigorée. « Ça s’est décidé au travail la semaine dernière, avant que j’arrive, en fait. Ils ont fait ça dans mon dos et, quand je suis revenu, je ne tirais soudain plus les coups francs ! Ça ne m’a pas vraiment fait plaisir, mais tant qu’on marque, c’est le plus important. »
Une leçon de tactique sous la houlette de Xabi Alonso
Chelsea s’est fait une réputation de départs fulgurants cette saison, une tendance confirmée lors de sa large victoire face à Bournemouth. Rogers a attribué à Alonso la mentalité conquérante de l’équipe dès le coup d’envoi. Chelsea a marqué dans les sept premières minutes lors de cinq de ses six premiers matches de Premier League, une statistique qui illustre l’importance accordée, sur le plan tactique, à une forte intensité dès le début des rencontres.
« Je pense que c’est grâce aux discours de l’entraîneur avant les matches. Il nous donne de l’énergie, il nous met en mouvement. Mais nous voulons toujours prendre le match à notre compte d’entrée. L’objectif, c’est de bien commencer et de prendre l’avantage. Dans beaucoup de matches, surtout à domicile, nous avons su profiter de buts marqués tôt. C’est donc une bonne habitude à avoir et nous devons continuer comme ça », a expliqué Rogers.
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Un long chemin reste à parcourir
Malgré le récent regain de forme qui a placé Chelsea juste aux portes du top 4, à la différence de buts, le groupe garde les pieds sur terre. Alonso veille à tempérer les attentes, un discours auquel Rogers et ses coéquipiers adhèrent pleinement au fil de la saison. En ce début d’exercice, l’accent reste mis sur la progression du groupe et le travail quotidien à l’entraînement, plutôt que sur le classement de Premier League.
« Comme l’a dit l’entraîneur, et comme il le répète depuis le début de la semaine, c’est une bonne formule que je vais reprendre maintenant : “Nous pouvons finir derniers comme nous pouvons finir premiers.” Nous n’avons pas encore joué assez de matches pour savoir où nous pouvons terminer et ce que nous pouvons accomplir. C’est ainsi que nous abordons les choses. Nous voulons progresser et nous concentrer sur nous-mêmes, ce que nous allons faire, mais nous ne regardons ni vers le haut ni vers le bas. Nous nous concentrons simplement sur nous-mêmes, sur la façon dont nous pouvons progresser et devenir meilleurs », a conclu Rogers.
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