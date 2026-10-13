Henderson est peut-être arrivé à Stamford Bridge alors que certains s’interrogeaient sur son âge, mais ses récentes performances ont vite fait taire les sceptiques. Le milieu de terrain expérimenté a réussi des débuts de rêve à domicile face à Bournemouth, marquant un but et apportant sa créativité lors d’une large victoire 5-1. Depuis son arrivée dans l’ouest de Londres cet été, sa condition physique et son intelligence de jeu impressionnent son coéquipier Rogers.

« Certains disaient qu’il était trop vieux, mais vous voyez ce qu’il fait. Dans le vestiaire, tout le monde sait qu’il est probablement encore le joueur le plus en forme du club, pour être honnête. C’est une machine. Les gens oublient ses qualités de footballeur parce qu’ils voient surtout en lui un joueur d’expérience, mais qu’on ne s’y trompe pas : il sait toujours jouer au football. Il a tout gagné dans ce sport. Vous avez vu ses qualités à cette occasion et je suis sûr qu’on les verra encore tout au long de la saison », a déclaré Rogers sur le site officiel de Chelsea.