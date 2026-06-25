« Mon premier match s'est déroulé au stade Aztèque, et mon dernier match aussi. Ce fut un magnifique dernier chapitre de ma carrière. Un grand merci à tous », a déclaré le gardien de but mexicain emblématique et héros national, âgé de 40 ans, après sa prestation émouvante, qui pourrait bien être sa dernière sur la grande scène internationale.
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« C'est une légende ! » Une figure emblématique de la Coupe du monde tire son révérence dans un décor digne d'un conte de fées
Lors de la victoire 3-0 (0-0) du Mexique, coorganisateur de la Coupe du monde déjà assuré de terminer en tête de son groupe, face à la République tchèque, Ochoa est entré en jeu à la 78e minute en remplacement du gardien titulaire Raúl Rangel, sous les acclamations tonitruantes de plus de 80 000 supporters, et a endossé le brassard de capitaine pour sa sixième participation à la Coupe du monde. Il a ensuite lancé l’action du 3-0 d’Álvaro Fidalgo (90^e+4) d’un long dégagement, avant de lever les deux bras au ciel pour soulever le public.
« C’est une légende du football mondial et c’est un Mexicain », s’est enthousiasmé le sélectionneur national Javier Aguirre, qui aurait fait entrer Ochoa quel que soit le score : « Memo devait absolument jouer. Il se lève tôt, va à la salle de sport, n’abandonne jamais et motive ses coéquipiers. Il est vraiment meilleur que jamais. »
Ochoa, qui avait déjà annoncé sa retraite internationale avant cette Coupe du monde XXL coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, a résumé son sentiment : « Quand je joue, je donne tout. Le résultat est merveilleux, l’ambiance est formidable. Je retiens surtout l’amitié, l’estime et toutes ces émotions positives. »