Getty Images Sport
Traduit par
« C’est une injustice ! » : Alvaro Arbeloa, furieux, expose sa théorie controversée sur les raisons qui ont poussé l’arbitre à expulser Eduardo Camavinga lors de la défaite du Real Madrid face au Bayern Munich en Ligue des champions
- Getty Images Sport
Le chaos s’empare de l’Allianz Arena.
La campagne européenne du Real Madrid s’est conclue sur une déception amère après une défaite haletante 4-3 lors du match retour à Munich. Malgré les exploits d’Arda Güler en début de rencontre et un but de Kylian Mbappé, la partie a basculé lorsque Camavinga a reçu un deuxième carton jaune pour gain de temps à quatre minutes de la fin. Réduits à dix, les visiteurs ont alors cédé : Luis Díaz puis Michael Olise ont frappé dans les dernières minutes, offrant au Bayern sa place en demi-finale face au tenant du titre parisien.
« L'arbitre n'avait pas remarqué que Camavinga avait déjà écopé d'un carton jaune. »
L’entraîneur madrilène a été sans concession au moment d’analyser l’expulsion, laissant entendre que l’arbitre Slavko Vincic n’avait pas conscience des joueurs déjà avertis. Il a affirmé que l’officiel n’avait sorti le deuxième jaune qu’après insistance des locaux, mettant fin au match dans les dernières minutes.
Fustigeant la nature de l’expulsion et la prestation de l’arbitre, Arbeloa a déclaré : « Personne ne comprend comment un joueur peut être expulsé pour un geste comme celui-là… on ressent de l’injustice et de la colère. Je pense que l’arbitre a sorti ce carton parce qu’il n’avait pas réalisé que le joueur avait déjà été averti… au point que les joueurs du Bayern ont dû aller le lui signaler. Franchement, l’action ne méritait même pas un jaune. Soit l’arbitre n’a jamais joué au football, soit il a commis une erreur encore plus grave en oubliant l’avertissement précédent. »
Le vestiaire des blessés de Madrid
Au-delà de la polémique sur le terrain, cette élimination a laissé une profonde blessure émotionnelle au sein d'un groupe qui nourrissait de grands espoirs de remporter un 16^e titre européen et de battre ainsi tous les records. Arbeloa a également dû faire face à des questions immédiates sur son avenir au Bernabéu après cette sortie en quarts de finale, même s'il est resté, fidèle à lui-même, déterminé à affirmer son attachement au club.
Évoquant le moral de ses joueurs et son propre avenir, l’Espagnol a ajouté : « Le vestiaire est profondément blessé… Je félicite le Bayern pour cette belle série, mais nous aurions préféré qu’il nous batte d’une autre manière. Tout le travail acharné et les efforts ont été réduits à néant à cause d’une décision comme celle prise par l’arbitre. Cela ne m’inquiète pas du tout, et je comprendrai parfaitement toute décision que le club pourrait prendre ; je suis un homme de club. »
- (C)Getty Images
Retour au pays pour le Real
Madrid doit désormais se recentrer sur la Liga alors qu'il s'apprête à accueillir le Deportivo Alavés mardi prochain, avec neuf points de retard sur le leader, Barcelone, et plus que sept journées à disputer. Les retombées de la rencontre à l’Allianz Arena demeurent importantes : Guler risque même une suspension des compétitions européennes après son expulsion pour altercation avec l’arbitre. Alors que le Bayern vise le triplé avec un Harry Kane en pleine forme et en passe de battre des records, l’équipe d’Arbeloa doit relever un défi de taille pour se remettre de cette « injustice » perçue.