L’entraîneur madrilène a été sans concession au moment d’analyser l’expulsion, laissant entendre que l’arbitre Slavko Vincic n’avait pas conscience des joueurs déjà avertis. Il a affirmé que l’officiel n’avait sorti le deuxième jaune qu’après insistance des locaux, mettant fin au match dans les dernières minutes.

Fustigeant la nature de l’expulsion et la prestation de l’arbitre, Arbeloa a déclaré : « Personne ne comprend comment un joueur peut être expulsé pour un geste comme celui-là… on ressent de l’injustice et de la colère. Je pense que l’arbitre a sorti ce carton parce qu’il n’avait pas réalisé que le joueur avait déjà été averti… au point que les joueurs du Bayern ont dû aller le lui signaler. Franchement, l’action ne méritait même pas un jaune. Soit l’arbitre n’a jamais joué au football, soit il a commis une erreur encore plus grave en oubliant l’avertissement précédent. »