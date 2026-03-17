« C'est une hypothèse plausible pour l'instant » : deux stars du FC Bayern Munich ne joueront-elles pas du tout contre l'Atalanta Bergame ?

« Dans cette situation, on n’a pas vraiment le choix. Qui n’y réfléchirait pas ? C’est comme ça, tout simplement. Le fait est que s’ils reçoivent un carton jaune demain, ils seront suspendus pour le prochain match. Mais si c’est nécessaire, tant pis. Il n’y a pas à tergiverser », a déclaré l’entraîneur du club le plus titré d’Allemagne.

Kompany n’a pas précisé qui pourrait remplacer Upamecano et Laimer dans l’équipe. En défense centrale, Min-Jae Kim a régulièrement pris la relève ; le Sud-Coréen pourrait débuter aux côtés de Jonathan Tah. Laimer a récemment joué au poste d’arrière gauche ; après la blessure d’Alphonso Davies, Tom Bischof serait sans doute la première alternative à ce poste.

Les Munichois abordent de toute façon le match retour dans une excellente position. Il y a une semaine, l’équipe de Kompany avait largement battu les Italiens 6-1 ; une élimination relèverait donc du petit miracle. En quarts de finale, ce serait selon toute vraisemblance le Real Madrid qui les attendrait, après avoir lui aussi largement remporté son match aller contre ManCity 3-0.