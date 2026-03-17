Il s'agit de Dayot Upamecano et de Konrad Laimer, qui risquent tous deux une suspension en raison des cartons jaunes qu'ils ont reçus jusqu'à présent dans la compétition en cours. Alors que le défenseur central français en est à deux avertissements, l'Autrichien en compte même quatre (une suspension est prononcée à partir de trois et cinq cartons jaunes).
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« C'est une hypothèse plausible pour l'instant » : deux stars du FC Bayern Munich ne joueront-elles pas du tout contre l'Atalanta Bergame ?
Si les deux joueurs devaient écoper d'un nouveau carton jaune contre l'Atalanta et que le FC Bayern se qualifiait dans le même temps pour les quarts de finale, ils seraient suspendus pour un éventuel match contre Manchester City ou le Real Madrid.
Lors de la conférence de presse d'avant-match contre Bergame, Kompany a clairement indiqué qu'il préférait ne pas en arriver là : « Pour l'instant, c'est une considération logique », a-t-il répondu à la question de savoir si Upamecano et Laimer seraient plutôt sur le banc pour ne prendre aucun risque.
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Kompany : « Dans cette situation, on n'a pas vraiment le choix »
« Dans cette situation, on n’a pas vraiment le choix. Qui n’y réfléchirait pas ? C’est comme ça, tout simplement. Le fait est que s’ils reçoivent un carton jaune demain, ils seront suspendus pour le prochain match. Mais si c’est nécessaire, tant pis. Il n’y a pas à tergiverser », a déclaré l’entraîneur du club le plus titré d’Allemagne.
Kompany n’a pas précisé qui pourrait remplacer Upamecano et Laimer dans l’équipe. En défense centrale, Min-Jae Kim a régulièrement pris la relève ; le Sud-Coréen pourrait débuter aux côtés de Jonathan Tah. Laimer a récemment joué au poste d’arrière gauche ; après la blessure d’Alphonso Davies, Tom Bischof serait sans doute la première alternative à ce poste.
Les Munichois abordent de toute façon le match retour dans une excellente position. Il y a une semaine, l’équipe de Kompany avait largement battu les Italiens 6-1 ; une élimination relèverait donc du petit miracle. En quarts de finale, ce serait selon toute vraisemblance le Real Madrid qui les attendrait, après avoir lui aussi largement remporté son match aller contre ManCity 3-0.
FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB
Date Heure Rencontre Mercredi 18 mars 21 h FC Bayern - Atalanta (Ligue des champions) Samedi 21 mars 15 h 30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Samedi 4 avril 15h30 SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga) Samedi 11 avril 18h30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)