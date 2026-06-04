« C’est une honte ! » L’investisseur Hasan Ismaik refuse toujours de venir en aide au TSV 1860 Munich, qui, fraîchement relégué de force, se dirige vers un nouveau désastre

Dans une interview accordée au Süddeutsche Zeitung, le Jordanien a déclaré : « Il est désormais évident pour tous que l’argent injecté année après année ne constitue pas une solution durable. La question aujourd’hui n’est pas de savoir si un nouveau crédit sera accordé, mais comment le club peut bâtir un avenir stable sans dépendre chaque saison de financements d’urgence. »

Depuis le départ du sponsor principal « die Bayerische », qui a activé sa clause de résiliation en cas de relégation en Regionalliga, le club manquerait, selon les médias, de 2,7 millions d’euros pour éviter une faillite imminente – soit exactement le montant requis pour obtenir la licence de troisième division.

Mercredi, devant des supporters en colère massés devant le siège du club à Giesing, la direction du TSV 1860 a confirmé dans un communiqué que le club était relégué de force en Regionalliga, soit le quatrième échelon du football allemand, faute de moyens financiers.

« Nous n’avons pas obtenu la licence, ce qui signifie que nous évoluerons en Regionalliga la saison prochaine », a confirmé le président du club, Gernot Mang, expliquant que le club n’avait pas été en mesure de fournir, avant l’expiration du délai fixé à 17 heures, la preuve qu’il disposait des 2,7 millions d’euros manquants dans son budget.