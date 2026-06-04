En cas d’insolvabilité des Löwen de Munich, l’investisseur Hasan Ismaik ne semble pas disposé à prendre le relais pour régler la somme due.
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« C’est une honte ! » L’investisseur Hasan Ismaik refuse toujours de venir en aide au TSV 1860 Munich, qui, fraîchement relégué de force, se dirige vers un nouveau désastre
Dans une interview accordée au Süddeutsche Zeitung, le Jordanien a déclaré : « Il est désormais évident pour tous que l’argent injecté année après année ne constitue pas une solution durable. La question aujourd’hui n’est pas de savoir si un nouveau crédit sera accordé, mais comment le club peut bâtir un avenir stable sans dépendre chaque saison de financements d’urgence. »
Depuis le départ du sponsor principal « die Bayerische », qui a activé sa clause de résiliation en cas de relégation en Regionalliga, le club manquerait, selon les médias, de 2,7 millions d’euros pour éviter une faillite imminente – soit exactement le montant requis pour obtenir la licence de troisième division.
Mercredi, devant des supporters en colère massés devant le siège du club à Giesing, la direction du TSV 1860 a confirmé dans un communiqué que le club était relégué de force en Regionalliga, soit le quatrième échelon du football allemand, faute de moyens financiers.
« Nous n’avons pas obtenu la licence, ce qui signifie que nous évoluerons en Regionalliga la saison prochaine », a confirmé le président du club, Gernot Mang, expliquant que le club n’avait pas été en mesure de fournir, avant l’expiration du délai fixé à 17 heures, la preuve qu’il disposait des 2,7 millions d’euros manquants dans son budget.
- DPA
Les légendes du TSV 1860 Munich tonnent : « Irresponsable, sans colonne vertébrale – de la part de tous les protagonistes. »
L’avenir de ce club fondateur de la Bundesliga reste incertain. D’après les dernières informations, seuls huit joueurs de l’effectif de troisième division posséderaient un contrat pour la Regionalliga, et l’entraîneur Markus Kauczinski ne devrait pas accompagner le club en quatrième division.
Deux légendes du club, Daniel Bierofka et Sascha Mölders, ont adressé un message sans équivoque aux dirigeants. « C’est une honte, a asséné Bierofka sur BR24. C’est irresponsable et sans caractère de la part de tous les impliqués ; personne n’en sort indemne. »
Mölders a qualifié de « pure folie » la situation actuelle chez les Löwen. « On manque de mots pour décrire ce qu’il se passe », a déclaré le joueur de 47 ans, appelant les joueurs toujours sous contrat à se mobiliser pour tirer le club du marasme, comme lors de la première relégation forcée en 2017 : « Je me souviens de Biero qui m’avait dit à l’époque : “Maintenant, tu peux montrer que tu as des couilles et rester.” Je suis curieux de voir combien d’entre vous ont encore les Löwen à cœur. Abandonner n’est pas une option. Jamais. »
L’attaquant, resté malgré des offres plus avantageuses, avait alors mené le club vers la promotion en inscrivant 19 buts en 33 matchs de Regionalliga, puis en marquant trois fois lors des barrages face à Sarrebruck.
Le TSV 1860 Munich est relégué en Regionalliga. Retour sur ses cinq derniers classements en 3. Liga.
Saison
Classement
2021/22
4
2022/23
8
2023/24
15
2024/25
11
2025/26
8