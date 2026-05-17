Xabi Alonso sera le nouvel entraîneur du FC Chelsea, club de Premier League, à partir de la saison prochaine. Comme l’ont annoncé les Blues dimanche, l’Espagnol prendra ses fonctions à Stamford Bridge le 1^(er) juillet et signera un contrat de quatre ans.
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« C'est une grande fierté pour moi » : Xabi Alonso prend les rênes du Chelsea FC
« Chelsea est l'un des plus grands clubs du football mondial, et je suis extrêmement fier de devenir l'entraîneur de ce formidable club », a déclaré Alonso. « Mes discussions avec le groupe de propriétaires et la direction sportive ont été très claires : nous partageons les mêmes objectifs. Nous voulons construire une équipe capable de s'imposer durablement au plus haut niveau et de se battre pour les titres. »
Alonso est attendu pour mettre de l’ordre dans le chaos qui touche l’encadrement technique à Stamford Bridge.
Alonso, qui a mené le Bayer Leverkusen au doublé en 2024 et occupait son poste au Real Madrid jusqu’en janvier, est censé mettre fin au chaos qui règne sur le banc des Blues. Au cours de la saison écoulée, Chelsea a eu trois entraîneurs principaux : Enzo Maresca, qui avait mené les Anglais au titre lors de la Coupe du monde des clubs, a quitté le club en début d’année à la suite d’un désaccord avec la direction.
Il a été remplacé par Liam Rosenior, limogé après moins de quatre mois malgré un contrat courant jusqu’en 2032, puis par l’Anglais Calum McFarlane, qui a assuré l’intérim à deux reprises.
La Premier League connaît bien Alonso pour l’avoir vu évoluer au FC Liverpool, où il a joué de 2004 à 2009.