« C'est une grande fierté pour moi » : Xabi Alonso prend les rênes du Chelsea FC

Alonso, qui a mené le Bayer Leverkusen au doublé en 2024 et occupait son poste au Real Madrid jusqu’en janvier, est censé mettre fin au chaos qui règne sur le banc des Blues. Au cours de la saison écoulée, Chelsea a eu trois entraîneurs principaux : Enzo Maresca, qui avait mené les Anglais au titre lors de la Coupe du monde des clubs, a quitté le club en début d’année à la suite d’un désaccord avec la direction.

Il a été remplacé par Liam Rosenior, limogé après moins de quatre mois malgré un contrat courant jusqu’en 2032, puis par l’Anglais Calum McFarlane, qui a assuré l’intérim à deux reprises.

La Premier League connaît bien Alonso pour l’avoir vu évoluer au FC Liverpool, où il a joué de 2004 à 2009.