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« C’est une Formule 1 » : un agent révèle que l’incertitude financière et les craintes liées à son inscription ont empêché le transfert retentissant de Nico Williams au FC Barcelone
Un gros transfert estival tombe à l’eau
Le FC Barcelone a sérieusement tenté de recruter Williams l’an dernier, après avoir déjà cherché à attirer le talentueux attaquant en 2024. Le club espagnol voulait à tout prix réunir l’ailier et son ami proche Yamal en club. Mais le transfert retentissant envisagé a finalement échoué dans les dernières étapes. Williams a choisi de s’engager sur le long terme avec l’Athletic Club, signant une importante prolongation de contrat qui le maintient à Bilbao jusqu’en 2035.
- AFP
Un agent fait part de ses craintes concernant l’inscription
L’agent de Williams, Felix Tainta, s’est récemment exprimé dans le podcast Los Fulanos pour expliquer précisément pourquoi ce transfert très médiatisé n’a pas abouti. Il a révélé que les difficultés financières bien connues du FC Barcelone et sa masse salariale très élevée constituaient les principaux obstacles.
Tainta a expliqué que le club ne pouvait tout simplement pas garantir qu’il serait en mesure d’enregistrer le joueur auprès de la Liga. Cette incertitude, jugée inacceptable, a finalement poussé l’entourage du joueur à quitter la table des négociations.
« Nous étions en discussions avec Barcelone, a confirmé Tainta dans le podcast. Nous échangions, puis nous sommes arrivés à un stade des négociations où Nico ne pouvait plus se permettre de rester dans l’attente. »
Refusant de prendre des risques inutiles
L’agent a clairement indiqué que Williams n’était pas prêt à compromettre sa carrière prometteuse en rejoignant un club confronté à de si graves problèmes administratifs. Il a exigé une certitude totale avant d’accepter un éventuel transfert.
« Nico est une Formule 1 et, si je viens chez vous, je n’ai pas à prendre en charge vos problèmes, a poursuivi Tainta. C’est ce que j’ai fait comprendre au Barça. Nous avons décidé que, sans certaines garanties, nous ne pouvions pas prendre le risque que Nico aille là-bas et ne joue pas.
« Peu importait qu’une Coupe du monde se profile à l’horizon, comme c’était le cas, ou non. C’est un professionnel qui doit pouvoir faire son travail. »
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Se concentrer entièrement sur l’Athletic Club
Williams se concentre désormais pleinement sur ses obligations avec l’Athletic Club après son importante prolongation de contrat. Dans les prochains mois, il cherchera à faire grimper son équipe au classement et à étoffer son total de buts. Cette saison, Williams a inscrit un but en six matches de Liga. Le club de Bilbao se prépare actuellement à affronter Valence à Mestalla ce week-end, mais la participation de l’attaquant espagnol reste incertaine, car il a récemment été gêné par un problème musculaire.
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