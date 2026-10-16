L’agent de Williams, Felix Tainta, s’est récemment exprimé dans le podcast Los Fulanos pour expliquer précisément pourquoi ce transfert très médiatisé n’a pas abouti. Il a révélé que les difficultés financières bien connues du FC Barcelone et sa masse salariale très élevée constituaient les principaux obstacles.

Tainta a expliqué que le club ne pouvait tout simplement pas garantir qu’il serait en mesure d’enregistrer le joueur auprès de la Liga. Cette incertitude, jugée inacceptable, a finalement poussé l’entourage du joueur à quitter la table des négociations.

« Nous étions en discussions avec Barcelone, a confirmé Tainta dans le podcast. Nous échangions, puis nous sommes arrivés à un stade des négociations où Nico ne pouvait plus se permettre de rester dans l’attente. »