Cette animosité trouve son origine dans le départ controversé de Garnacho l’été dernier, intervenu après une vive altercation publique avec son ancien entraîneur, Ruben Amorim. Peu avant la rencontre, l’Argentin a reconnu avoir commis des erreurs au cours de ses derniers mois à Old Trafford. « Oui, j’ai commis des erreurs. J’aimais ce club, il m’a donné confiance dès mon arrivée en provenance d’Espagne, puis m’a intégré au centre de formation avant de me propulser en équipe première. Pendant quatre ou cinq ans, j’ai ressenti un amour incroyable de la part des supporters et du stade. Tout était parfait », a-t-il confié à Premier League Productions la semaine dernière.

« Parfois, il faut savoir changer pour son propre bien ou pour passer à l’étape supérieure. Je garde que de bons souvenirs de Manchester United. Je me souviens qu’au cours des six derniers mois, je ne jouais plus comme avant. Je me suis retrouvé sur le banc ; ce n’est pas un problème, j’avais seulement 20 ans, mais dans ma tête je devais jouer tous les matchs. Je me disais que c’était peut-être aussi de ma faute, j’ai commencé à commettre des erreurs. Mais oui, c’était juste un moment de ma vie et, parfois, il faut prendre des décisions. Je suis vraiment fier d’être ici et de rester en Premier League dans un club comme celui-ci », a-t-il conclu.