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« C’est une faute » : Bruno Fernandes savoure la pique déguisée de Luke Shaw à Alejandro Garnacho, et la légende de Manchester United Wayne Rooney valide le choix d’image dans un post célébrant la victoire
Les stars des Red Devils enfoncent le clou
La tension autour du retour de Garnacho face à son ancien club a atteint son paroxysme après le coup de sifflet final à Stamford Bridge. Le défenseur chevronné Luke Shaw a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux en publiant une photo de lui en train de dominer physiquement l’ailier argentin durant la rencontre, accompagnée de la légende « victoire importante ».
Le capitaine mancunien Bruno Fernandes, souvent présenté comme la principale force créative du football anglais cette saison, a réagi avec fermeté dans les commentaires. L’international portugais a partagé un GIF indiquant « C’est une faute », tandis que l’ancien Mancunien Alex Telles ajoutait des emojis flammes. Même la légende du club Wayne Rooney a aimé la publication, qui montrait Garnacho poussé au sol, alors que le vestiaire des Red Devils affichait un front uni contre leur ancien coéquipier.
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Garnacho reconnaît avoir eu un « mauvais comportement ».
Cette animosité trouve son origine dans le départ controversé de Garnacho l’été dernier, intervenu après une vive altercation publique avec son ancien entraîneur, Ruben Amorim. Peu avant la rencontre, l’Argentin a reconnu avoir commis des erreurs au cours de ses derniers mois à Old Trafford. « Oui, j’ai commis des erreurs. J’aimais ce club, il m’a donné confiance dès mon arrivée en provenance d’Espagne, puis m’a intégré au centre de formation avant de me propulser en équipe première. Pendant quatre ou cinq ans, j’ai ressenti un amour incroyable de la part des supporters et du stade. Tout était parfait », a-t-il confié à Premier League Productions la semaine dernière.
« Parfois, il faut savoir changer pour son propre bien ou pour passer à l’étape supérieure. Je garde que de bons souvenirs de Manchester United. Je me souviens qu’au cours des six derniers mois, je ne jouais plus comme avant. Je me suis retrouvé sur le banc ; ce n’est pas un problème, j’avais seulement 20 ans, mais dans ma tête je devais jouer tous les matchs. Je me disais que c’était peut-être aussi de ma faute, j’ai commencé à commettre des erreurs. Mais oui, c’était juste un moment de ma vie et, parfois, il faut prendre des décisions. Je suis vraiment fier d’être ici et de rester en Premier League dans un club comme celui-ci », a-t-il conclu.
Carrick fait abstraction du bruit pour se concentrer sur le résultat
Alors que la tempête faisait rage sur les réseaux sociaux, l’entraîneur par intérim Michael Carrick est resté concentré sur l’essentiel : un résultat qui permet à United de consolider sa troisième place et de se rapprocher de la qualification pour la Ligue des champions. Son équipe a repoussé les 21 tirs de Chelsea pour préserver son clean sheet, le but de Matheus Cunha faisant la différence.
Revenant sur la performance défensive, Carrick a déclaré : « Nous estimons que la victoire était méritée. Après les revers subis ces derniers jours et avec le duo de défenseurs centraux dont nous disposions, la tâche s’annonçait ardue ; pourtant, j’ai trouvé que notre arrière-garde avait été formidable dans ces circonstances. Pour moi, l’attitude a été irréprochable ce soir. »
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L’avenir de l’entraîneur par intérim reste incertain.
Malgré cette victoire qui permet à Manchester United de compter dix points d’avance sur Chelsea, Michael Carrick reste prudent concernant son rôle. L’ancien milieu de terrain a totalement relancé l’équipe et a réaffirmé son engagement envers le projet d’Old Trafford après le coup de sifflet final à l’ouest de Londres. « J’adore être ici. Je comprends la situation, cela ne dépend pas vraiment de moi », a déclaré Carrick lorsqu’on l’a interrogé sur son avenir au sein du club. Pour l’instant, l’objectif reste de décrocher une place en Coupe d’Europe et de maintenir le niveau élevé établi pendant cette période d’intérim. Alors que l’équipe profite clairement de sa dynamique actuelle et de sa capacité à faire taire les anciens joueurs, l’ambiance à Carrington n’a rarement été aussi bonne à l’approche du dénouement de la saison.