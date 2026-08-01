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« C’est une faiblesse chez moi » : la star de Barcelone Wojciech Szczesny fait un aveu honnête sur son habitude de fumer qu’il « n’est pas prêt à combattre »
Vie privée du gardien
Le gardien de Barcelone Szczesny a évoqué sans détour son habitude de fumer dans un entretien accordé à The Athletic. Le portier de 36 ans a reconnu son addiction à la nicotine comme un vice dont il n’a pas réussi à se défaire. Malgré l’image d’un joueur peu professionnel qui lui colle à la peau, le Polonais a choisi de rester totalement transparent concernant son mode de vie en dehors des terrains.
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Szczesny fait un aveu honnête
L’ancien gardien de la Juventus a donné son point de vue sur l’importance de rester honnête au sujet de son mode de vie personnel. Il a déclaré : « Cela ne semble peut-être pas être la chose la plus professionnelle du monde, mais je suis comme ça. Les gens savent que j’ai une addiction dont je ne peux pas me débarrasser. »
Il a même souligné que les supporters de Barcelone ont créé un chant faisant explicitement référence au fait qu’il fume, ajoutant : « Je n’ai encore jamais eu mon propre chant auparavant, donc c’est déjà quelque chose de surprenant. Ça m’a plu. J’essaie d’être aussi authentique que possible, et les gens semblent l’apprécier. »
Soulignant que sa transparence au sujet de sa dépendance à la nicotine est essentielle pour expliquer pourquoi les fans se reconnaissent en lui, l’ancien gardien d’Arsenal a déclaré : « J’imagine que beaucoup de joueurs ont certaines addictions, que ce soit à la nicotine, à l’alcool ou aux jeux d’argent, je ne sais pas. Mais il y a un joueur qui en parle assez ouvertement, et c’est moi. Et c’est une addiction que je ne suis même pas prêt à combattre. Je l’assume, et peut-être que cela paraît simplement authentique aux yeux des gens.
« Les gens ne pensent pas que je fume parce qu’ils ont vu une photo cachée de moi prise par des paparazzis. J’ai reconnu mon addiction, et c’est une addiction que beaucoup de gens dans le monde ont.
« Les gens peuvent probablement s’y reconnaître. Je ne pense même pas à recommander aux gens de se mettre à fumer. Je pense que c’est une chose terrible et que tout le monde devrait l’éviter. C’est une faiblesse chez moi, mais cette faiblesse me convient. »
Approche détendue à Barcelone
Szczesny est tellement détendu à l’idée d’assumer sa vulnérabilité qu’il a même arboré un chapeau frappé du mot « smoker » lors de la parade du sacre de Barcelone. Ce geste a souligné une approche qui ne vise absolument pas à dissimuler sa réalité quotidienne au regard du public. Au final, ce degré d’authenticité a valu au gardien un respect particulier de la part des fidèles du club.
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Duels entre les poteaux
Szczesny reste sous contrat avec Barcelone jusqu’en juin 2027. Lors de la campagne 2025-2026, il a disputé huit matches de Liga, encaissant 15 buts sans réussir le moindre clean sheet, ainsi que quatre apparitions en Ligue des champions, pour six buts encaissés. Le gardien vétéran se prépare désormais à une forte concurrence de la part du gardien numéro un Joan Garcia à l’approche de la nouvelle saison.
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