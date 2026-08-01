« C’est une faiblesse chez moi » : la star de Barcelone Wojciech Szczesny fait un aveu honnête sur son habitude de fumer qu’il « n’est pas prêt à combattre »

L’ancien gardien de la Juventus a donné son point de vue sur l’importance de rester honnête au sujet de son mode de vie personnel. Il a déclaré : « Cela ne semble peut-être pas être la chose la plus professionnelle du monde, mais je suis comme ça. Les gens savent que j’ai une addiction dont je ne peux pas me débarrasser. »

Il a même souligné que les supporters de Barcelone ont créé un chant faisant explicitement référence au fait qu’il fume, ajoutant : « Je n’ai encore jamais eu mon propre chant auparavant, donc c’est déjà quelque chose de surprenant. Ça m’a plu. J’essaie d’être aussi authentique que possible, et les gens semblent l’apprécier. »

Soulignant que sa transparence au sujet de sa dépendance à la nicotine est essentielle pour expliquer pourquoi les fans se reconnaissent en lui, l’ancien gardien d’Arsenal a déclaré : « J’imagine que beaucoup de joueurs ont certaines addictions, que ce soit à la nicotine, à l’alcool ou aux jeux d’argent, je ne sais pas. Mais il y a un joueur qui en parle assez ouvertement, et c’est moi. Et c’est une addiction que je ne suis même pas prêt à combattre. Je l’assume, et peut-être que cela paraît simplement authentique aux yeux des gens.

« Les gens ne pensent pas que je fume parce qu’ils ont vu une photo cachée de moi prise par des paparazzis. J’ai reconnu mon addiction, et c’est une addiction que beaucoup de gens dans le monde ont.

« Les gens peuvent probablement s’y reconnaître. Je ne pense même pas à recommander aux gens de se mettre à fumer. Je pense que c’est une chose terrible et que tout le monde devrait l’éviter. C’est une faiblesse chez moi, mais cette faiblesse me convient. »