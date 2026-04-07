« Je pense que le premier n'est pas encore entré, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude », a déclaré Neuer après le match sur Prime, en référence à la scène en question à la 74e minute, où il avait touché le tir à bout portant de Kylian Mbappé, mais n'avait pas pu empêcher, contrairement à ce qu'il pensait, que le ballon ait déjà franchi de justesse la ligne de but.
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« C'est une erreur du gardien, alors » : Manuel Neuer plaisante sur le but encaissé par le Bayern Munich face au Real Madrid, et un champion du monde le qualifie de « surhumain »
« Le premier était-il déjà dans les filets ? », s'est étonné Neuer lorsque le journaliste de télévision lui a expliqué la situation. « Quelle insolence. C'est donc une erreur du gardien », a déclaré avec un clin d'œil Neuer, qui restait néanmoins de bonne humeur après avoir livré un match exceptionnel. À 40 ans, il a réalisé plusieurs arrêts décisifs face aux tentatives des stars du Real, notamment Mbappé et Vinicius Junior, contribuant ainsi de manière décisive à offrir au Bayern une bonne position de départ pour le match retour qui se déroulera à domicile la semaine prochaine.
En attaque, Luis Diaz avait donné l'avantage au FCB à la 41e minute, puis Harry Kane a doublé la mise à peine 20 secondes après la reprise en deuxième mi-temps. Dans les dernières minutes, le Real a encore poussé pour égaliser, mais le Bayern a réussi à l'en empêcher, notamment grâce à Neuer.
« C'est dommage que le score ne soit pas de 2-0 », a déclaré le gardien, un peu déçu. « On sait à quel point le Real Madrid est dangereux. On l'a vu aujourd'hui. Ils ont eu beaucoup d'occasions et en ont laissé passer quelques-unes. »
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De grands éloges pour Manuel Neuer, du Bayern Munich : « Toujours le meilleur gardien du monde »
Neuer a fêté ses 40 ans fin mars. La question de savoir si l'ancien gardien de but de l'équipe nationale allemande restera dans les cages du Bayern après la fin de la saison reste en suspens. Neuer n'a pour l'instant pas prolongé son contrat, qui expire fin juin.
« On verra demain, je ne peux pas encore me prononcer », a déclaré Neuer lorsqu'on lui a demandé si le match intense disputé à Madrid allait entraîner des petites douleurs physiques. Il prend « du plaisir avec les joueurs, avec l'équipe, avec le staff technique. Tout est possible et c'est pour cela que, malgré mes 40 ans, je suis toujours là », a déclaré le vétéran.
« La façon dont il a joué aujourd’hui était parfaite », a quant à lui salué Mats Hummels, ancien coéquipier de Neuer – notamment champion du monde en 2014 – en tant qu’expert télévisé sur Prime. « Inutile de tourner autour du pot : un sans-faute, une performance de classe mondiale », a poursuivi Hummels.
L'ancien international Christoph Kramer s'est lui aussi extasié devant la prestation de Neuer : « C'est toujours le meilleur gardien du monde – nous avons tous vu le match aujourd'hui – c'est un fait. Et cela restera ainsi tant qu'il jouera. Je le trouve incroyablement bon. »
Les prochains matchs du FC Bayern Munich
Date
Heure
Rencontre
Samedi 11 avril
18h30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mercredi 15 avril
21 h
FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)
Dimanche 19 avril
17h30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
Mercredi 22 avril
20 h 45
Bayer Leverkusen - FC Bayern (Coupe d'Allemagne)