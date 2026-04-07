« C'est une erreur du gardien, alors » : Manuel Neuer plaisante sur le but encaissé par le Bayern Munich face au Real Madrid, et un champion du monde le qualifie de « surhumain »

« Le premier était-il déjà dans les filets ? », s'est étonné Neuer lorsque le journaliste de télévision lui a expliqué la situation. « Quelle insolence. C'est donc une erreur du gardien », a déclaré avec un clin d'œil Neuer, qui restait néanmoins de bonne humeur après avoir livré un match exceptionnel. À 40 ans, il a réalisé plusieurs arrêts décisifs face aux tentatives des stars du Real, notamment Mbappé et Vinicius Junior, contribuant ainsi de manière décisive à offrir au Bayern une bonne position de départ pour le match retour qui se déroulera à domicile la semaine prochaine.

En attaque, Luis Diaz avait donné l'avantage au FCB à la 41e minute, puis Harry Kane a doublé la mise à peine 20 secondes après la reprise en deuxième mi-temps. Dans les dernières minutes, le Real a encore poussé pour égaliser, mais le Bayern a réussi à l'en empêcher, notamment grâce à Neuer.

« C'est dommage que le score ne soit pas de 2-0 », a déclaré le gardien, un peu déçu. « On sait à quel point le Real Madrid est dangereux. On l'a vu aujourd'hui. Ils ont eu beaucoup d'occasions et en ont laissé passer quelques-unes. »