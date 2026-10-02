Buteur, James a souligné l’importance de cette performance pleine de défi pour reconstruire la confiance du groupe sur la scène internationale. Au micro de BBC Match of the Day Wales, l’ancien attaquant de Manchester United est revenu sur la combativité retrouvée de l’équipe : « C’est une énorme victoire, cela nous lance dans ce groupe.

« Nous étions vraiment déçus après les deux premiers matches, surtout contre le Danemark, ce n’était pas vraiment nous. Ce soir, c’était bien nous, nous avons bien défendu dès l’avant, beaucoup de gens nous auraient enterrés après le premier but mais c’était important pour nous de marquer avant la mi-temps et cela nous a donné cet élan. »

Soulignant l’effort collectif derrière leur réaction, il a ajouté : « C’est tout à l’honneur du staff et des joueurs de s’être relevés après les premiers matches, les supporters ont aussi été incroyables ce soir, donc ils nous ont vraiment aidés. »