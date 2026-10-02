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« C’est une énorme victoire » : Dan James salue le caractère du pays de Galles alors que Craig Bellamy décroche une victoire référence contre la Norvège
Une remontée pleine de caractère met fin à la série sans victoire
Les hôtes ont fait preuve d’un immense caractère au Cardiff City Stadium pour renverser la rencontre et s’offrir le premier succès de référence de l’ère Bellamy face à un adversaire mieux classé. L’ouverture du score précoce d’Oscar Bobb semblait avoir déstabilisé le Pays de Galles avant que James ne remette les deux équipes à égalité juste avant la pause en reprenant d’un geste précis le centre millimétré de Sorba Thomas. Le carton rouge direct de Torbjorn Heggem, trente secondes après la reprise, a donné au Pays de Galles un contrôle total, permettant à Neco Williams d’enrouler un sublime coup franc et de sceller une première victoire historique en Ligue des nations A.
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L’ailier salue l’inlassable solidité défensive
Buteur, James a souligné l’importance de cette performance pleine de défi pour reconstruire la confiance du groupe sur la scène internationale. Au micro de BBC Match of the Day Wales, l’ancien attaquant de Manchester United est revenu sur la combativité retrouvée de l’équipe : « C’est une énorme victoire, cela nous lance dans ce groupe.
« Nous étions vraiment déçus après les deux premiers matches, surtout contre le Danemark, ce n’était pas vraiment nous. Ce soir, c’était bien nous, nous avons bien défendu dès l’avant, beaucoup de gens nous auraient enterrés après le premier but mais c’était important pour nous de marquer avant la mi-temps et cela nous a donné cet élan. »
Soulignant l’effort collectif derrière leur réaction, il a ajouté : « C’est tout à l’honneur du staff et des joueurs de s’être relevés après les premiers matches, les supporters ont aussi été incroyables ce soir, donc ils nous ont vraiment aidés. »
Le pressing haut permet un retournement décisif
Une agressivité soutenue vers l'avant a servi de catalyseur à la fin de la série de six matches sans victoire du pays de Galles sur la scène internationale. Revenant sur la séquence de contre-pressing qui a mené à son égalisation, l'ailier a poursuivi : « J'étais vraiment très content du but. Nous voulons presser haut et récupérer le ballon, et il nous a un peu manqué la dernière passe, mais heureusement nous l'avons eue et cela nous a permis de revenir dans le match. »
Évaluant la manière dont l'équipe de Bellamy a géré sa supériorité numérique jusqu'au coup de sifflet final, il a conclu : « À partir de là, nous avons été brillants, nous avons bien commencé la seconde période et nous avons su tirer profit du carton rouge, puis il s'agissait de savoir si nous pouvions enfoncer le clou. Nous n'avons pas tout à fait réussi à inscrire ce troisième but, mais j'ai trouvé que nous avions défendu de manière absolument brillante ce soir. »
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Une victoire arrachée relance les ambitions dans le groupe
Neutraliser la menace redoutable d’Erling Haaland offre à l’équipe de Bellamy un précieux modèle à suivre pour la suite de sa campagne dans l’élite. Pour éviter de se retrouver en difficulté dans la lutte pour le maintien au sein d’un groupe relevé de Ligue des nations, le pays de Galles doit conserver cette rigueur défensive. La solidité affichée dans la capitale galloise apporte désormais un élan essentiel avant le redoutable déplacement de dimanche contre le Danemark, le 4 octobre.
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