Les répercussions de la décision de Hojbjerg de refuser un transfert à Newcastle United ont été rapides et sévères à l’Orange Vélodrome. Malgré un accord total entre Marseille et Newcastle pour un transfert de 15 millions de livres sterling, l’ancien milieu de terrain de Tottenham Hotspur a opéré un brusque revirement qui a laissé la direction du club français furieuse.

Le joueur de 31 ans avait exprimé son souhait de rester dans le sud de la France, mais son refus de faciliter un transfert qui aurait considérablement aidé la situation financière de Marseille a entraîné la perte de son rôle de leader au sein de l’effectif.

La preuve de sa rétrogradation était évidente lors du match amical de vendredi contre l’Atlético de Madrid, où la feuille de match a confirmé un changement de leadership. Hojbjerg figurait dans le onze de départ choisi par l’entraîneur Bruno Genesio, mais le brassard de capitaine a été confié à l’international américain Timothy Weah.

Genesio a également révélé que la décision avait été prise par la direction du club et a reconnu qu’il n’était pas d’accord avec elle, déclarant : « Je vais être totalement franc, c’est une décision de la direction que je ne partage pas. »



