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« C’est une décision que je ne partage pas » : l’entraîneur de Marseille Bruno Genesio s’exprime sur le retrait du brassard de capitaine à Hojbjerg
Le brassard retiré à Hojbjerg
Les répercussions de la décision de Hojbjerg de refuser un transfert à Newcastle United ont été rapides et sévères à l’Orange Vélodrome. Malgré un accord total entre Marseille et Newcastle pour un transfert de 15 millions de livres sterling, l’ancien milieu de terrain de Tottenham Hotspur a opéré un brusque revirement qui a laissé la direction du club français furieuse.
Le joueur de 31 ans avait exprimé son souhait de rester dans le sud de la France, mais son refus de faciliter un transfert qui aurait considérablement aidé la situation financière de Marseille a entraîné la perte de son rôle de leader au sein de l’effectif.
La preuve de sa rétrogradation était évidente lors du match amical de vendredi contre l’Atlético de Madrid, où la feuille de match a confirmé un changement de leadership. Hojbjerg figurait dans le onze de départ choisi par l’entraîneur Bruno Genesio, mais le brassard de capitaine a été confié à l’international américain Timothy Weah.
Genesio a également révélé que la décision avait été prise par la direction du club et a reconnu qu’il n’était pas d’accord avec elle, déclarant : « Je vais être totalement franc, c’est une décision de la direction que je ne partage pas. »
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La pression financière à l’OM
Le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, serait furieux du comportement du joueur, plusieurs informations en France indiquant que l'homme d'affaires américain reste « irrité » par la situation. Le club subit une énorme pression pour réduire sa masse salariale conséquente cet été en raison de difficultés financières persistantes, et la manne financière garantie en provenance de Newcastle aurait offert une marge de manœuvre très bienvenue.
En bloquant son départ, Hojbjerg s'est placé dans une position délicate, où sa loyauté envers l'équipe est perçue comme un obstacle à la viabilité à long terme du club et à ses plans de recrutement.
Le milieu de terrain expérimenté avait initialement rejoint Marseille en prêt en provenance de Tottenham lors de la saison 2024-2025, dans le cadre d'un accord comprenant une clause d'achat obligatoire de 17 M£, qui a été officiellement activée plus tôt cette année. Cependant, la volonté du club de le vendre quelques mois plus tard seulement souligne la nature volatile de sa situation économique actuelle.
L’été de frustration de Newcastle se poursuit
Pour Newcastle United, ce refus représente un nouveau coup dur dans ce qui est devenu un été de forte agitation à St James' Park. Newcastle avait identifié Hojbjerg comme l'organisateur expérimenté idéal pour stabiliser le milieu de terrain du nouvel entraîneur principal Matthias Jaissle, mais le club doit désormais chercher ailleurs pour se renforcer.
Le club a déjà subi une énorme perte de talent lors de ce mercato, après avoir validé les ventes très médiatisées de l'ancien capitaine Bruno Guimaraes à Arsenal, de l'ailier vedette Anthony Gordon à Barcelone, ainsi que de Sandro Tonali à Tottenham.
Les difficultés de recrutement font suite au départ surprise d'Eddie Howe, l'homme qui avait mis fin à la disette de trophées du club et l'avait ramené en Ligue des champions, et qui a démissionné le 31 juillet.
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Quel avenir pour Hojbjerg ?
Malgré les mesures disciplinaires internes, Hojbjerg reste un joueur très convoité lors des dernières semaines du mercato européen. S’il a exprimé sa préférence pour rester à Marseille, la dégradation de sa relation avec la direction du club pourrait le pousser vers un départ tardif vers une autre destination.
L’AC Milan suivrait de très près la situation et pourrait offrir au Danois une porte de sortie hors de France si sa position à Marseille devenait intenable après la perte du brassard de capitaine.
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