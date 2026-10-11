« C’est une décision choquante ! » : Jamie Carragher fustige l’arbitre après l’expulsion de Ryan Gravenberch face à Manchester City

Gravenberch était sans doute le meilleur joueur sur le terrain pendant une heure à Anfield avant de recevoir un deuxième carton jaune pour une faute sur Jeremy Doku. Cependant, sur Sky Sports, Carragher a souligné que la véritable erreur de l’arbitre Chris Kavanagh était survenue plus tôt, lorsqu’il avait averti le milieu de terrain après un tacle sur Elliot Anderson.

« C’est une très mauvaise décision de l’arbitre, a déclaré Carragher. Ce qui me frustre, c’est qu’il n’allait pas donner de carton jaune. Il ne le donne que lorsqu’il pense qu’Anderson est blessé. Cela n’a rien à voir avec le fait qu’une faute mérite ou non un carton jaune. »