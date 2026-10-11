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« C’est une décision choquante ! » : Jamie Carragher fustige l’arbitre après l’expulsion de Ryan Gravenberch face à Manchester City
Carragher fustige un carton jaune controversé
Gravenberch était sans doute le meilleur joueur sur le terrain pendant une heure à Anfield avant de recevoir un deuxième carton jaune pour une faute sur Jeremy Doku. Cependant, sur Sky Sports, Carragher a souligné que la véritable erreur de l’arbitre Chris Kavanagh était survenue plus tôt, lorsqu’il avait averti le milieu de terrain après un tacle sur Elliot Anderson.
« C’est une très mauvaise décision de l’arbitre, a déclaré Carragher. Ce qui me frustre, c’est qu’il n’allait pas donner de carton jaune. Il ne le donne que lorsqu’il pense qu’Anderson est blessé. Cela n’a rien à voir avec le fait qu’une faute mérite ou non un carton jaune. »
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Les consultants s’unissent contre une décision arbitrale
D’autres consultants ont exprimé la même frustration, estimant que le premier carton jaune était totalement injustifié. Roy Keane a souligné que la physionomie du match avait complètement changé après l’incident, tandis que Daniel Sturridge a jugé que ce premier avertissement était une plaisanterie.
Micah Richards s’est lui aussi interrogé sur la décision de Kavanagh. « C’est sévère. Comment peut-on donner un carton jaune pour ça ? Je ne comprends pas », a déclaré Richards. Keane a ajouté : « Je ne vois pas comment il peut recevoir un carton jaune pour ça. Ensuite, tout le match change. »
À dix, Liverpool s’effondre complètement
Avant le carton rouge, Manchester City n’avait enregistré que 0,16 xG, mais a exploité sans pitié sa supériorité numérique une fois Liverpool réduit à dix. Erling Haaland a marqué deux minutes et 37 secondes seulement après l’expulsion, avant que Doku et Rayan Cherki ne portent rapidement le score à 3-0.
« Liverpool a souffert sur le plan physique. Il y avait des espaces partout. On aurait dit que Liverpool avait vu quatre de ses joueurs être expulsés. City maîtrisait le match. Pendant la première heure, la rencontre était serrée », a expliqué Keane à propos de cet effondrement.
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Quelle est la suite pour Liverpool ?
Liverpool doit vite se ressaisir après une lourde défaite à domicile qui le fait reculer à la neuvième place avec neuf points. Le club devra rebondir lors d’un rendez-vous crucial en Ligue des champions face au LASK, tandis que l’équipe d’Enzo Maresca cherchera à prolonger sa dynamique parfaite, toutes compétitions confondues, contre le Paris Saint-Germain lors de son prochain match européen.
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