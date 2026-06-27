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« C'est une Coupe du monde catastrophique ! » s’indigne le capitaine de l’équipe d’Iran, qui fustige la FIFA et son président Gianni Infantino pour un traitement qu’il juge « injuste » à l’égard de son pays. Dans la foulée, le sélectionneur national exhorte la communauté footballistique à « tenir tête » aux États-Unis
Les frustrations de l'Iran face à la Coupe du monde atteignent leur paroxysme
Les problèmes logistiques de l’Iran ont éclipsé son match nul arraché de haute lutte face à l’Égypte, Taremi ayant publiquement critiqué la FIFA pour le traitement réservé à sa sélection durant la compétition. L’équipe a dû faire face à des problèmes de visa qui ont empêché onze hauts responsables de rejoindre le groupe, tandis que les allers-retours répétés entre son camp de base à Tijuana et les stades où se déroulaient les matchs aux États-Unis ont posé d’importants défis logistiques. Taremi a déclaré que la FIFA n’avait pas réussi à résoudre ces problèmes malgré les assurances données par le président Infantino après le match d’ouverture de l’Iran contre la Nouvelle-Zélande.
- AFP
Les joueurs de Taremi expriment leur frustration
Après la rencontre, Taremi a dénoncé la gestion de la FIFA envers l’Iran, estimant que l’instance n’avait pas honoré ses engagements initiaux. Il a pointé l’absence de membres du staff logistique et médical, bloqués par des problèmes de visa, ainsi que des déplacements mal organisés.
« C’est une Coupe du monde catastrophique ; une catastrophe », a déclaré Taremi, cité par The Athletic. « Je veux dire, la FIFA est censée résoudre tous les problèmes ici, mais malheureusement, elle n’a pas su le faire depuis le début. M. Infantino est venu dans notre vestiaire après le premier match contre la Nouvelle-Zélande et a dit : “Ce n’est que le début”.
Nos responsables logistiques ne sont pas là – ils n’ont pas de visa. Comment est-il possible que nous devions toujours voyager depuis Tijuana ? Nous aimons les gens de Tijuana. Nous aimons le Mexique. Ce sont des gens humbles et nous les aimons, mais en tant que joueur professionnel dans une compétition professionnelle, ce n’est pas normal.
« Ce n’est pas juste. À notre avis, ce n’est pas juste. Est-ce juste pour la FIFA ? D’accord, tant mieux pour eux. Mais ce n’est pas juste. Qui veut nous aider ? S’ils veulent qu’on soit éliminés, alors d’accord, partons. Mais ce n’est pas juste. Nous n’avons ni équipe de récupération ni équipe logistique pour nous aider. On se plaint toujours de ces choses-là, mais personne ne nous aide, personne. »
Ghalenoei exhorte la FIFA à « tenir tête » aux pays hôtes.
Cette frustration a été partagée par l’entraîneur principal Ghalenoei, qui a dirigé sa colère vers les États-Unis en tant que co-organisateur. L’équipe a été contrainte de déplacer son camp d’entraînement de l’Arizona au Mexique juste avant le tournoi en raison du conflit militaire en cours entre les États-Unis et l’Iran, une décision qui, selon le staff technique, a compromis la récupération physique des joueurs.
« Je sais que M. Infantino a fait de son mieux pour minimiser les problèmes autant que possible, mais c’est le pays hôte qui ne s’est pas très bien comporté à notre égard », a expliqué Ghalenoei, cité par The Guardian. « J’exhorte la FIFA à ne pas laisser les pays hôtes traiter les équipes et les joueurs de la même manière à l’avenir. J’espère que M. Infantino saura réellement s’opposer à de tels comportements.
Leur attitude à notre égard a été épouvantable et nous espérons que le monde s’en rendra compte. Ils ne nous ont pas autorisés à arriver deux semaines plus tôt, ni même deux jours avant chaque match, ce qui nous a causé un préjudice considérable. Par ailleurs, nous avons dû faire face à la guerre. Malgré tous ces obstacles, nous avons réalisé de bonnes performances et le monde entier peut être fier des Iraniens et de notre équipe. Je considère cela comme notre plus grande réussite, au vu de tous les obstacles dressés sur notre route. »
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Les espoirs de qualification de l'Iran restent intacts
Malgré la polémique qui perdure, l’Iran conserve une chance mathématique d’accéder aux 32es de finale en tant que l’une des meilleures troisièmes de son groupe. L’équipe espère toutefois que les perturbations hors du terrain n’affecteront pas sa préparation, alors qu’elle attend les résultats des derniers matchs de la phase de poules.