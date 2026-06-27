Après la rencontre, Taremi a dénoncé la gestion de la FIFA envers l’Iran, estimant que l’instance n’avait pas honoré ses engagements initiaux. Il a pointé l’absence de membres du staff logistique et médical, bloqués par des problèmes de visa, ainsi que des déplacements mal organisés.

« C’est une Coupe du monde catastrophique ; une catastrophe », a déclaré Taremi, cité par The Athletic. « Je veux dire, la FIFA est censée résoudre tous les problèmes ici, mais malheureusement, elle n’a pas su le faire depuis le début. M. Infantino est venu dans notre vestiaire après le premier match contre la Nouvelle-Zélande et a dit : “Ce n’est que le début”.

Nos responsables logistiques ne sont pas là – ils n’ont pas de visa. Comment est-il possible que nous devions toujours voyager depuis Tijuana ? Nous aimons les gens de Tijuana. Nous aimons le Mexique. Ce sont des gens humbles et nous les aimons, mais en tant que joueur professionnel dans une compétition professionnelle, ce n’est pas normal.

« Ce n’est pas juste. À notre avis, ce n’est pas juste. Est-ce juste pour la FIFA ? D’accord, tant mieux pour eux. Mais ce n’est pas juste. Qui veut nous aider ? S’ils veulent qu’on soit éliminés, alors d’accord, partons. Mais ce n’est pas juste. Nous n’avons ni équipe de récupération ni équipe logistique pour nous aider. On se plaint toujours de ces choses-là, mais personne ne nous aide, personne. »