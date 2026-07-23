Il y a quatre ans, les Westphaliens avaient déboursé 30 millions d’euros pour s’attacher les services de celui qui avait alors 20 ans et l’arracher à Salzbourg. Une somme considérable pour le Borussia, rares sont les joueurs qui ont coûté plus cher au club dans son histoire. Il s’agissait d’un investissement sur une promesse, pour l’avenir proche mais aussi à long terme.

Mais, on peut désormais le constater sans peine : cet investissement n’a pas porté ses fruits comme le BVB l’avait espéré. C’est l’aveu douloureux que les Dortmundais doivent se faire. Adeyemi n’est jamais devenu un titulaire indiscutable chez les Schwarz-Gelben, un statut dont il est au contraire toujours resté très éloigné.

Il est néanmoins devenu international à Dortmund et a livré par moments des prestations brillantes. Sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac, Adeyemi est toutefois devenu dernièrement un réserviste à temps partiel plutôt qu’un point d’ancrage incontestable du jeu offensif. Il n’y est parvenu avec aucun de ses entraîneurs au BVB. Lors de la dernière saison de Bundesliga, l’ailier a affiché un temps de jeu moyen de seulement 42 minutes par match.