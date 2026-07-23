Depuis longtemps, de nombreuses rumeurs circulaient à son sujet, tandis que les discussions autour d’une prolongation anticipée de son contrat, qui expire en 2027, traînaient en longueur : Karim Adeyemi a désormais quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre le FC Barcelone, où l’attend Hansi Flick, l’entraîneur qui lui avait autrefois permis de débuter en équipe d’Allemagne. C’est, à plusieurs égards, une bonne décision de la part du BVB, même si elle met aussi en lumière un plan manqué.
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C’est une bonne chose que le BVB laisse partir Karim Adeyemi : une courbe d’apprentissage réjouissante avec un aveu douloureux
Il y a quatre ans, les Westphaliens avaient déboursé 30 millions d’euros pour s’attacher les services de celui qui avait alors 20 ans et l’arracher à Salzbourg. Une somme considérable pour le Borussia, rares sont les joueurs qui ont coûté plus cher au club dans son histoire. Il s’agissait d’un investissement sur une promesse, pour l’avenir proche mais aussi à long terme.
Mais, on peut désormais le constater sans peine : cet investissement n’a pas porté ses fruits comme le BVB l’avait espéré. C’est l’aveu douloureux que les Dortmundais doivent se faire. Adeyemi n’est jamais devenu un titulaire indiscutable chez les Schwarz-Gelben, un statut dont il est au contraire toujours resté très éloigné.
Il est néanmoins devenu international à Dortmund et a livré par moments des prestations brillantes. Sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac, Adeyemi est toutefois devenu dernièrement un réserviste à temps partiel plutôt qu’un point d’ancrage incontestable du jeu offensif. Il n’y est parvenu avec aucun de ses entraîneurs au BVB. Lors de la dernière saison de Bundesliga, l’ailier a affiché un temps de jeu moyen de seulement 42 minutes par match.
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BVB : pourquoi la vente de Karim Adeyemi est la bonne décision
Par éclairs, comme en Ligue des champions, Adeyemi a parfois apporté sur le terrain sa profondeur et sa vitesse inimitables, et il a aussi signé par moments des semestres très corrects. Mais dans le quotidien gris du championnat, et sur l’ensemble d’une saison, il lui a tout simplement manqué la constance, ainsi que le professionnalisme, pour franchir l’étape décisive suivante dans sa carrière.
Le fait que le Borussia ne récupère désormais pour lui qu’une indemnité de transfert fixe de seulement 22 millions d’euros en dit donc long, tant pour le joueur que pour le club. Les recettes finales devraient certes, selon toute vraisemblance, dépasser le montant initialement investi grâce à des bonus faciles à atteindre ainsi qu’à un pourcentage de 35 % sur une future revente. Mais elles ne le dépasseront pas nettement, et c’était précisément l’objectif en 2022.
L’opération Adeyemi n’a donc pas été une réussite pour le BVB. Il possède sans aucun doute le potentiel pour apporter bien davantage, tant sur le plan des performances que de l’indemnité de transfert. Mais cela s’est manifesté trop rarement. Il est donc juste de tirer un trait et de se satisfaire de l’argent que l’on reçoit désormais pour un remplaçant et un joueur non retenu pour la Coupe du monde, à qui il ne restait plus qu’un an de contrat.
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Cas Adeyemi : le BVB a-t-il appris de Julian Brandt ?
Le fait que l’on décide désormais de tourner la page avec Adeyemi et de réinvestir ce capital, au lieu de repartir avec lui pour un nouveau cycle de validation sportive, est réjouissant et représente déjà une forme de courbe d’apprentissage pour le Borussia. Cela montre aussi une nouvelle rigueur dans la direction sportive autour du trio Carsten Cramer, Lars Ricken et Ole Book. Le principe de l’espoir, qui a trop souvent paralysé le club ces dernières saisons, semble céder la place à un pragmatisme plus froid, orienté vers la performance.
Il est tout à fait possible que l’on ait aussi tiré des leçons du cas Julian Brandt. Dit de manière provocatrice, le club a entretenu chez lui l’espoir qu’un technicien au talent immense mais chroniquement irrégulier finisse un jour par devenir le grand point d’ancrage et le leader incontesté. Mais Brandt, dont le contrat n’a pas été prolongé, a oscillé pendant sept ans entre classe mondiale et niveau district. Pas seulement dans son cas, le BVB s’est obstiné à s’accrocher à un récit que la réalité sur le terrain ne confirmait que rarement.
Dortmund doit désormais, bien sûr, assurer la relève dans le secteur offensif. Cela collerait d’ailleurs parfaitement à la nouvelle histoire que le club veut raconter à l’avenir, s’il parvenait à mettre la main sur Said El Mala, un joueur de la catégorie des shooting stars de 19 ans.
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Qui pourrait remplacer Karim Adeyemi au BVB ?
Le Borussia porte un grand intérêt au joueur de Cologne, qui, lors de ses apparitions jusqu’ici, a incarné exactement l’opposé d’un Adeyemi souvent apparu léthargique. El Mala apporte une insouciance et une envie qui feraient du bien au jeu de Dortmund après les prestations laborieuses, souvent assez pauvres sur le plan du jeu, de ces derniers mois.
Le départ d’Adeyemi ne devrait donc pas être une perte que le club regrettera encore longtemps. C’est le résultat logique d’une évolution au cours de laquelle les ambitions et la réalité se sont trop éloignées.
Car cela s’inscrit aussi dans le récit actuel du triumvirat de Dortmund : à l’avenir, celui qui veut jouer un rôle majeur au BVB sur la durée ne peut pas se contenter de briller lorsque les projecteurs de la Ligue des champions s’allument ou que l’adversaire offre suffisamment d’espaces. Il doit aussi le faire quand le vent souffle de face en automne.
Karim Adeyemi : statistiques de performance au BVB
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes Cartons jaunes-rouges Cartons rouges 146 36 25 27 1 1
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