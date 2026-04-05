« C'est une bombe » : le père de Cristian Romero confirme le montant de la clause libératoire de Tottenham alors que des rumeurs de transfert « surprenantes » circulent

Le père de Cristian Romero, la star de Tottenham Hotspur, Víctor, a réagi aux récentes informations selon lesquelles son fils envisagerait de quitter le nord de Londres.

Interrogé par Cadena 3 au sujet des dernières rumeurs, Víctor a admis que la situation avait rapidement pris de l'ampleur. « C'est une bombe qui ne cesse de grossir. J'espère que c'est vrai ; en tant que supporter de Belgrano et père, que pourrais-je demander de plus, mais je ne sais rien », a-t-il déclaré.

Il s'est dit surpris par ces affirmations, soulignant que « Cuti n'est pas du genre à faire des déclarations, c'est pourquoi cela me surprend ».