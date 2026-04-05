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« C'est une bombe » : le père de Cristian Romero confirme le montant de la clause libératoire de Tottenham alors que des rumeurs de transfert « surprenantes » circulent
Victor Romero rompt le silence au sujet des rumeurs de transfert
Le père de Cristian Romero, la star de Tottenham Hotspur, Víctor, a réagi aux récentes informations selon lesquelles son fils envisagerait de quitter le nord de Londres.
Interrogé par Cadena 3 au sujet des dernières rumeurs, Víctor a admis que la situation avait rapidement pris de l'ampleur. « C'est une bombe qui ne cesse de grossir. J'espère que c'est vrai ; en tant que supporter de Belgrano et père, que pourrais-je demander de plus, mais je ne sais rien », a-t-il déclaré.
Il s'est dit surpris par ces affirmations, soulignant que « Cuti n'est pas du genre à faire des déclarations, c'est pourquoi cela me surprend ».
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La clause de résiliation confidentielle dévoilée
L'une des révélations les plus marquantes concerne les conditions financières nécessaires pour arracher le vainqueur de la Coupe du monde au Tottenham Hotspur Stadium. Bien qu'il ait récemment signé un nouveau contrat, il semblerait que des clauses spécifiques soient prévues, permettant à certains clubs de déclencher son transfert moyennant une somme forfaitaire. Le père de Romero a confirmé que les Spurs chercheraient à récupérer au moins leur investissement initial en cas de vente. « Il lui reste deux ans de contrat avec Tottenham et sa clause libératoire est très élevée. Le club anglais ne va pas le laisser partir gratuitement ; elle se situe entre 50 et 70 millions de dollars [43,4 à 60,6 millions d'euros]. À mon avis, ils voudront récupérer ce qu'ils ont investi », a-t-il expliqué.
Selon certaines informations, une clause « préférentielle » spéciale permettrait au trio espagnol composé du Real Madrid, de l’Atlético Madrid et du FC Barcelone de s’attacher ses services pour 60 millions d’euros (52 millions de livres sterling / 69 millions de dollars).
La frustration personnelle de Romero chez les Spurs
Les propos du père du défenseur interviennent alors que le joueur lui-même a reconnu ressentir le poids de la saison difficile que traverse Tottenham.
Les Spurs se trouvent actuellement dans une situation précaire en Premier League, avec seulement un point d'avance sur la zone de relégation sous la houlette de leur nouvelle direction.
Alors qu'il était en sélection nationale, le défenseur central a dressé un bilan sans concession de sa situation actuelle. Il a avoué qu'il « ne vivait pas les meilleurs moments » à Tottenham, tout en réaffirmant son professionnalisme.
« Par-delà tout, je dois me remettre sur les rails, je dois me concentrer sur le club maintenant », a-t-il ajouté, reconnaissant la nécessité d'aider l'équipe à remonter au classement.
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Un éventuel retour en Argentine
L'aspect le plus surprenant de l'actualité récente est peut-être l'information selon laquelle Romero pourrait envisager de revenir à ses racines au Club Atlético Belgrano. Si un transfert vers un géant européen comme le Real Madrid reste l'option la plus probable sur le plan professionnel, l'attachement sentimental à son club de cœur d'enfance reste un facteur à prendre en compte pour l'avenir.
« Je ne sais rien, mais dans le football, tout peut arriver », a ajouté Victor Romero lorsqu'on l'a interrogé sur les rumeurs concernant Belgrano. « Aujourd'hui, on peut penser à se rapprocher de sa famille, et demain, ils montent une équipe pour remporter le championnat et tout change. Je ne veux pas mentir. »