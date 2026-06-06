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C’est une bombe : le copropriétaire de West Ham, David Sullivan, quitte ses fonctions après la révélation d’« allégations totalement infondées et datant de plusieurs décennies » sur sa vie privée
Le président de West Ham quitte ses fonctions après 16 ans à la tête du club.
Sullivan met fin à seize ans à la tête de West Ham United en démissionnant immédiatement de ses fonctions de coprésident et d’administrateur. Cette décision survient dans un contexte tumultueux pour le club, déjà frappé par la relégation en Championship et le départ de la vice-présidente Karren Brady plus tôt cette année.
Sullivan a expliqué quitter ses fonctions après avoir appris la prochaine diffusion d’allégations anciennes concernant sa vie privée. Il a insisté sur le fait que sa démission visait à préserver la stabilité du club en pleine phase de reconstruction. West Ham aconfirmé que Sullivan avait également quitté ses postes de directeur au sein de WH Holding Limited et du West Ham United Football Club.
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Le président sortant dément formellement ces allégations.
Dans un communiqué publié récemment, M. Sullivan a rejeté ces allégations et critiqué la couverture médiatique qui leur a été consacrée. Il a déclaré : « J’ai récemment appris que des allégations datant de plusieurs décennies, factuellement inexactes et totalement fausses, concernant ma vie privée, allaient être diffusées et publiées. Les fausses allégations portées contre moi ont été montées en épingle par les médias.
Je nie fermement ces allégations. Je mène une vie discrète, et ceux qui connaissent le vrai David Sullivan, tant sur le plan personnel que professionnel, savent exactement qui je suis et ce que je défends. Je ne suis absolument pas la personne que les médias ont décidé de dépeindre. »
Le milliardaire a également annoncé qu’il engagerait des poursuites, déclarant : « Je vais poursuivre la BBC pour diffamation, ainsi que tout autre média qui répéterait ces allégations diffamatoires. »
Le président affirme que ces allégations n'ont aucun lien avec le football.
Sullivan a souligné qu’aucune des allégations ne concernait son implication dans le football. Il a rappelé sa longue implication dans ce sport et son engagement envers West Ham depuis plus de trois décennies.
Expliquant sa décision, il a déclaré : « Alors que le club traverse un moment délicat et crucial, je refuse que des affaires personnelles deviennent une source de distraction ou d’instabilité.
C’est pourquoi, après mûre réflexion et le cœur lourd, j’ai décidé de démissionner avec effet immédiat de mes fonctions de coprésident et de directeur du West Ham United FC.
Cette décision, extrêmement douloureuse, est motivée par l’amour, le respect et le sens des responsabilités envers un club et des supporters qui méritent unité et concentration absolues pour aller de l’avant. »
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Une équipe de direction par intérim prend les commandes durant cette période d’incertitude.
West Ham a officialisé la nomination de Karim Virani au poste de directeur général par intérim, en charge des opérations quotidiennes du club après le départ de Sullivan. Le club a précisé que Sullivan a présenté sa démission après avoir pris connaissance de la publication imminente d’allégations graves concernant des faits passés, et qu’il est entendu qu’aucune de ces allégations ne concerne West Ham United ni aucune de ses activités. L’attention se porte désormais sur la gouvernance du club, alors qu’il entame un important processus de reconstruction, tant sur le terrain qu’en dehors.