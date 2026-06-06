Dans un communiqué publié récemment, M. Sullivan a rejeté ces allégations et critiqué la couverture médiatique qui leur a été consacrée. Il a déclaré : « J’ai récemment appris que des allégations datant de plusieurs décennies, factuellement inexactes et totalement fausses, concernant ma vie privée, allaient être diffusées et publiées. Les fausses allégations portées contre moi ont été montées en épingle par les médias.

Je nie fermement ces allégations. Je mène une vie discrète, et ceux qui connaissent le vrai David Sullivan, tant sur le plan personnel que professionnel, savent exactement qui je suis et ce que je défends. Je ne suis absolument pas la personne que les médias ont décidé de dépeindre. »

Le milliardaire a également annoncé qu’il engagerait des poursuites, déclarant : « Je vais poursuivre la BBC pour diffamation, ainsi que tout autre média qui répéterait ces allégations diffamatoires. »